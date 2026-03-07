ข่าว

“งดเติมรถพม่า” ดราม่าชายแดน ปั๊มแม่สอดขึ้นป้ายหลังวิกฤตคิวยาวเหยียด 3 กม.

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 มี.ค. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 07 มี.ค. 2569 17:43 น.
50
ขอบคุณภาพ @กรรมกรข่าว

แม่สอดระอุ! ปั๊มน้ำมันย่านวงเวียนพระเจ้าตากฯ ตัดใจขึ้นป้ายประกาศชัด “เติมให้เฉพาะรถคนไทย” สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท พร้อมสั่งงดบริการรถฝั่งเมียนมาทุกกรณี หลังเจอนักขับจากเมียวดีทะลักข้ามแดนมาต่อคิวจนน้ำมันเกลี้ยงคลังและทำจราจรเป็นอัมพาต ด้านเด็กปั๊มชาวหม่องเห็นด้วย ชี้ต้องอำนวยความสะดวกเจ้าบ้านก่อน

ช่วงเช้าวันนี้ (7 มี.ค.) โลกโซเชียลแห่แชร์ข้อมูลสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา โดยที่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก เกิดภาวะน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกจนส่งผลให้ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา มีรถยนต์โดยสารและรถส่วนตัวจากจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา แห่ขับข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 เข้ามาต่อคิวเติมน้ำมันในไทยจนแน่นขนัดทุกปั๊ม

ล่าสุด ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนสายเอเชีย ใกล้กับวงเวียนพระเจ้าตากสินมหาราช จัดสินใจติดป้ายประกาศบริเวณหัวจ่ายน้ำมันทุกชนิด จำกัดปริมาณโดยเติมได้สูงสุดคันละ 1,000 บาท และให้บริการเฉพาะรถคนไทยเท่านั้น

“รถพม่างดเติม ขออภัยในความไม่สะดวก” นอกจากตัวอักษรข้างต้นแล้วยังมีการขีดเส้นใต้เน้นย้ำและมีภาษาเมียนกำกับไว้ชัดเจน

ปั๊มน้ำมันชายแดนตั้งราคาจำกัด 1,000 บาทสำหรับคนไทยและไม่รับรถจากเมียนมาร์
ภาพ @Facebook

อ้างอิงข้อมูลของกรรมกรข่าว นายอะซอ วัย 26 ปี พนักงานปั๊มซึ่งเป็นชาวเมียนมาที่ทำงานมานานกว่า 3 ปี ให้ความเห็นว่า เขาเห็นด้วยกับการติดป้ายนี้ เนื่องจากปริมาณน้ำมันมีจำกัดจึงจำเป็นต้องอำนวยความสะดวกให้คนไทยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก่อน โดยเผยว่า หลังจากติดป้ายในเช้าวันนี้เป็นวันแรกทำให้การจราจรในปั๊มคล่องตัวขึ้นมาก ต่างจากหลายวันก่อนที่รถติดยาวสะสมกว่า 3 กม. จนถึงหน้าห้างสรรพสินค้า

ขณะที่ นางเดือนเพ็ญ ลูกค้าชาวไทยวัย 59 ปี เล่าว่าตนเดินทางกลับจากขายของและแวะเติมน้ำมันที่นี่พอดี รู้สึกสะดวกมากที่ไม่ต้องรอคิวยาวเหยียดเหมือนปั๊มอื่นที่ยังมีรถจากฝั่งเพื่อนบ้านเข้ามาปะปน

สำหรับสถานการณ์น้ำมันในอำเภอแม่สอดขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากมีความต้องการใช้สูงทั้งจากรถขนส่งสินค้าและรถส่วนตัวของคนในพื้นที่ การที่ชาวเมียนมาข้ามฝั่งมาเติมน้ำมันในไทยเป็นจำนวนมาก ได้กลายเป็นปัจจัยซ้ำเติมทำให้ปริมาณน้ำมันสำรองในแต่ละปั๊มหมดลงอย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่มาตรการการคัดกรองสัญชาติของผู้ใช้บริการในครั้งนี้.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

“งดเติมรถพม่า” ดราม่าชายแดน ปั๊มแม่สอดขึ้นป้ายหลังวิกฤตคิวยาวเหยียด 3 กม.

54 วินาที ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

ททท.-Netflix เนรมิตสวนลุมพินี จัดงาน “One Piece” สุดยิ่งใหญ่ เริ่มพรุ่งนี้วันแรก

25 นาที ที่แล้ว
สนามบินดูไบปิดทำการ ระงับการดำเนินงานชั่วคราว หลังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน “อิสราเอล” ถล่มเตหะรานระลอกใหม่ หลังสนามบินดูไบโดนบึ้มสนั่น! อ่าวอาหรับ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ห้ามนำเงินเข้าห้องสอบ เตรียมอุดม ข่าว

ดราม่าสนั่น! สอบเข้ารร.ดัง ห้ามนำ “เงิน” เข้าห้องสอบ เด็กจำใจทิ้งถังขยะ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

657 ล้านพังยับ! ทุนร่วมไทย-จีนทิ้งงานศูนย์กากีแพร่ ดื้อๆ ช็อกคืบหน้าแค่ 25%

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แบม จณิสตา เยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา บันเทิง

คลิป “เด๋อ ดอกสะเดา” ดีใจน้ำตาอาบแก้ม อดีตพิธีกรตีสิบรุดเยี่ยมข้างเตียง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ไมคอน คาร์โดโซ ประเดิมชุดใหญ่บาเยิร์น มิวนิค ในวัย 17 ปี (มีคลิป)

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าสมนึกกัญญาเงิน ก๋วยเตี๋ยวตาบอดลพบุรี ข่าวภูมิภาค

จบตำนาน “ป้าสมนึก” ก๋วยเตี๋ยวตาบอดลพบุรี ยอดหญิงนักสู้มองไม่เห็นตั้งแต่ 5 ขวบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ปรีชญา โนบราไอจี บันเทิง

ตะลึงทั้งไอจี! ไอซ์ ปรีชญา โนบราสับๆ อวดเอว S ยกมงฯ “สวยสังหาร”

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ธรรมนัส ปัดเอี่ยวกธ. “ชนนพัฒฐ์” เคลื่อนไหวแล้ว หลัง 12 มี.ค. เตรียมพบพนักงานสอบสวน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
2 ประเทศนี้เท่านั้น จะรอดชีวิต หากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 จากอาวุธนิวเคลียร์ ข่าวต่างประเทศ

2 ประเทศนี้เท่านั้น จะรอดชีวิต หากเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 จากอาวุธนิวเคลียร์

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลด! เฮลิคอปเตอร์ตก คร่าชีวิตผู้บริหาร &quot;Farm Fresh&quot; มาเลเซีย ขณะที่ซีอีโอสาขาฟิลิปปินส์บาดเจ็บ ข่าวต่างประเทศ

สลด! เฮลิคอปเตอร์ตก คร่าชีวิตผู้บริหาร “Farm Fresh” มาเลเซีย ขณะที่ซีอีโอสาขาฟิลิปปินส์บาดเจ็บ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“เบียร์ เดอะวอยซ์” ชวนดูฝูงค้างคาว แต่ชุดว่ายน้ำม่วงสุดแซ่บ แย่งซีนเต็มๆ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดี สงกรานต์ 2569 พนักงานออฟฟิศ ได้หยุดยาว 5 วันรวด เศรษฐกิจ

ข่าวดี สงกรานต์ 2569 พนักงานออฟฟิศ ได้หยุดยาว 5 วันรวด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 7 3 69 ดูดวง

3 ราศีดวงทายาทโดดเด่น ครอบครัวอบอุ่น มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ ข่าวดีสมาชิกใหม่เพิ่ม

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาวทวิตใจกล้า แก้ผ้าโชว์ปิ๊หน้าสถานีตำรวจ โพสต์ว่อนเน็ต รู้ตัวจริงแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ดาวทวิตใจกล้า แก้ผ้าโชว์ปิ๊หน้าสถานีตำรวจ โพสต์ว่อนเน็ต รู้ตัวจริงแล้ว

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV ลาวงการถาวร ข่าวต่างประเทศ

นางเอก AV ไซซ์มินิ ลาวงการถาวร รับไม่ไหว ร่างพัง-เหนื่อยสะสม ไม่หวนคืนแน่นอน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ดัง งานเข้า มีเซ็กซ์ ดช.13 ห้องน้ำลานจอดรถ จ่อโดนโทษหนัก ข่าวต่างประเทศ

สส.ดัง งานเข้า มีเซ็กซ์ ดช.13 ห้องน้ำลานจอดรถ จ่อโดนโทษหนัก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี 16 3 69 คัดเน้นๆ เลขเด่น-เลขเบิ้ล คอหวยเก็งลุ้นรางวัลใหญ่

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักโทษบราซิลแก้แค้นโหด ลงมือฆ่าตัดคอ-ควักอวัยวะ คนร้ายคดีฆ่าแม่

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 6 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 6 มีนาคม 2569 งวดวันศุกร์ เช็กรางวัล 6 ตัว สลากพัฒนา 5/45

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โอ๋ ภัคจีรา&quot; เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมออกจากบ้านเพื่อลูก ทำงานเลี้ยงทั้งครอบครัวตั้งแต่ 15 บันเทิง

“โอ๋ ภัคจีรา” เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมออกจากบ้านเพื่อลูก ทำงานเลี้ยงทั้งครอบครัวตั้งแต่ 15

1 วัน ที่แล้ว
เพจบิ๊กเกรียน แฉเบื้องลึก ปมอุ้มผู้จัดการท็อป คลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย ข่าวอาชญากรรม

เพจบิ๊กเกรียน แฉต้นเหตุ อุ้มผู้จัดการท็อป จากคลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย

1 วัน ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน น้ำตาคลอ ตอบชัดเรื่องสถานะ นาวินต้าร์ เหมือนเดิมหรือไม่? หลังเกิดปัญหา โค้ชส้ม บันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน น้ำตาคลอ อัปเดคตสถานะ นาวินต้าร์ เหมือนเดิมหรือไม่? หลังเกิดปัญหา

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 07 มี.ค. 2569 17:43 น.| อัปเดต: 07 มี.ค. 2569 17:43 น.
50
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ททท.-Netflix เนรมิตสวนลุมพินี จัดงาน “One Piece” สุดยิ่งใหญ่ เริ่มพรุ่งนี้วันแรก

เผยแพร่: 7 มีนาคม 2569
สนามบินดูไบปิดทำการ ระงับการดำเนินงานชั่วคราว หลังสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์สกัดกั้นขีปนาวุธของอิหร่าน

ด่วน “อิสราเอล” ถล่มเตหะรานระลอกใหม่ หลังสนามบินดูไบโดนบึ้มสนั่น! อ่าวอาหรับ

เผยแพร่: 7 มีนาคม 2569

657 ล้านพังยับ! ทุนร่วมไทย-จีนทิ้งงานศูนย์กากีแพร่ ดื้อๆ ช็อกคืบหน้าแค่ 25%

เผยแพร่: 7 มีนาคม 2569
แบม จณิสตา เยี่ยม เด๋อ ดอกสะเดา

คลิป “เด๋อ ดอกสะเดา” ดีใจน้ำตาอาบแก้ม อดีตพิธีกรตีสิบรุดเยี่ยมข้างเตียง

เผยแพร่: 7 มีนาคม 2569
Back to top button