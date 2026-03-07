“งดเติมรถพม่า” ดราม่าชายแดน ปั๊มแม่สอดขึ้นป้ายหลังวิกฤตคิวยาวเหยียด 3 กม.
แม่สอดระอุ! ปั๊มน้ำมันย่านวงเวียนพระเจ้าตากฯ ตัดใจขึ้นป้ายประกาศชัด “เติมให้เฉพาะรถคนไทย” สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท พร้อมสั่งงดบริการรถฝั่งเมียนมาทุกกรณี หลังเจอนักขับจากเมียวดีทะลักข้ามแดนมาต่อคิวจนน้ำมันเกลี้ยงคลังและทำจราจรเป็นอัมพาต ด้านเด็กปั๊มชาวหม่องเห็นด้วย ชี้ต้องอำนวยความสะดวกเจ้าบ้านก่อน
ช่วงเช้าวันนี้ (7 มี.ค.) โลกโซเชียลแห่แชร์ข้อมูลสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทย-เมียนมา โดยที่ อ.แม่สอด จังหวัดตาก เกิดภาวะน้ำมันเชื้อเพลิงขาดแคลนในพื้นที่ฝั่งตะวันตกจนส่งผลให้ช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา มีรถยนต์โดยสารและรถส่วนตัวจากจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา แห่ขับข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 เข้ามาต่อคิวเติมน้ำมันในไทยจนแน่นขนัดทุกปั๊ม
ล่าสุด ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบนถนนสายเอเชีย ใกล้กับวงเวียนพระเจ้าตากสินมหาราช จัดสินใจติดป้ายประกาศบริเวณหัวจ่ายน้ำมันทุกชนิด จำกัดปริมาณโดยเติมได้สูงสุดคันละ 1,000 บาท และให้บริการเฉพาะรถคนไทยเท่านั้น
“รถพม่างดเติม ขออภัยในความไม่สะดวก” นอกจากตัวอักษรข้างต้นแล้วยังมีการขีดเส้นใต้เน้นย้ำและมีภาษาเมียนกำกับไว้ชัดเจน
อ้างอิงข้อมูลของกรรมกรข่าว นายอะซอ วัย 26 ปี พนักงานปั๊มซึ่งเป็นชาวเมียนมาที่ทำงานมานานกว่า 3 ปี ให้ความเห็นว่า เขาเห็นด้วยกับการติดป้ายนี้ เนื่องจากปริมาณน้ำมันมีจำกัดจึงจำเป็นต้องอำนวยความสะดวกให้คนไทยซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ก่อน โดยเผยว่า หลังจากติดป้ายในเช้าวันนี้เป็นวันแรกทำให้การจราจรในปั๊มคล่องตัวขึ้นมาก ต่างจากหลายวันก่อนที่รถติดยาวสะสมกว่า 3 กม. จนถึงหน้าห้างสรรพสินค้า
ขณะที่ นางเดือนเพ็ญ ลูกค้าชาวไทยวัย 59 ปี เล่าว่าตนเดินทางกลับจากขายของและแวะเติมน้ำมันที่นี่พอดี รู้สึกสะดวกมากที่ไม่ต้องรอคิวยาวเหยียดเหมือนปั๊มอื่นที่ยังมีรถจากฝั่งเพื่อนบ้านเข้ามาปะปน
สำหรับสถานการณ์น้ำมันในอำเภอแม่สอดขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากมีความต้องการใช้สูงทั้งจากรถขนส่งสินค้าและรถส่วนตัวของคนในพื้นที่ การที่ชาวเมียนมาข้ามฝั่งมาเติมน้ำมันในไทยเป็นจำนวนมาก ได้กลายเป็นปัจจัยซ้ำเติมทำให้ปริมาณน้ำมันสำรองในแต่ละปั๊มหมดลงอย่างรวดเร็ว จนนำไปสู่มาตรการการคัดกรองสัญชาติของผู้ใช้บริการในครั้งนี้.
