ข่าว

ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตากรรม

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 17:10 น.
263
ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตา
ภาพจาก Splash247.com

เรือสินค้าธงชาติไทย มยุรี นารี MV Mayuree Naree ของ Precious Shipping ถูกโจมตี นอกชายฝั่งโอมาน ลูกเรือต้องอพยพฉุกเฉิน เรือศรีภูเก็ต ยืนยันเป็นข่าวปลอม

สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางลุกลามถึงไทยแล้ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 มีรายงานด่วนว่า เรือมยุรีนารีโดนยิง MV Mayuree Naree (มยุรี นารี แบงค็อก) เรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier) ชักธงไทย ซึ่งเป็นของบริษัท Precious Shipping (สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ) ถูก วัตถุไม่ทราบชนิด โจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ

บริษัทรักษาความปลอดภัยทางทะเล Vanguard Tech รายงานพิกัดจุดเกิดเหตุว่าอยู่ห่างจากชายฝั่งทางเหนือของประเทศโอมานราว 11 ไมล์ทะเล การโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงบนเรือ

เรือ MV Mayuree Naree ของ Precious Shipping ถูกวัตถุปริศนาโจมตีนอกชายฝั่งโอมาน ลูกเรือต้องอพยพฉุกเฉิน
ภาพจาก Splash247.com

เบื้องต้นมีรายงานว่า ลูกเรือ 20 คนต้องตัดสินใจสละเรือและอพยพออกโดยด่วน ขณะที่ลูกเรืออีก 3 คนรั้งท้ายอยู่บนเรือเพื่อปฏิบัติการกู้ภัยและดับไฟ (รวมลูกเรือทั้งหมด 23 ชีวิต) แม้ล่าสุดหน่วยงาน UKMTO จะยืนยันว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว และไม่มีสารเคมีรั่วไหลลงทะเล แต่ท่ามกลางภาวะสงครามที่ดุเดือด ชะตากรรมและความปลอดภัยขั้นสูงสุดของลูกเรือไทยกลุ่มนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ระวังข่าวปลอม เรือศรีภูเก็ต ไม่เกี่ยว!

ท่ามกลางความสับสนบนโลกออนไลน์ มีการนำภาพเรือที่ชื่อ ศรีภูเก็ต มาแชร์ประกอบข่าวว่าถูกโจมตี ล่าสุดทางบริษัท PRM (พริมา มารีน) ได้ออกมาชี้แจงด่วนแล้วว่า ภาพดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ! เรือศรีภูเก็ตวิ่งให้บริการเฉพาะในน่านน้ำไทยเท่านั้น ไม่ได้เดินทางไปยังตะวันออกกลางแต่อย่างใด

วันเดียวโดน 3 ลำรวด! วิกฤตฮอร์มุซวันที่ 12

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่ 12 ของสงครามระหว่าง สหรัฐฯ-อิสราเอล และอิหร่าน (เริ่มเปิดฉากเมื่อ 28 ก.พ. 69) และเรือ Mayuree Naree ไม่ใช่เหยื่อรายเดียวของวัน เพราะมีเรืออีก 2 ลำที่ถูกโจมตีในเวลาไล่เลี่ยกัน ได้แก่

  • ONE Majesty เรือคอนเทนเนอร์ธงญี่ปุ่น ถูกโจมตีห่างจากชายฝั่งยูเออี 25 ไมล์ทะเล
  • Star Gwyneth เรือธงหมู่เกาะมาร์แชลล์ ถูกโจมตีห่างจากดูไบ 50 ไมล์ทะเล (ลูกเรือปลอดภัย)

วิกฤตครั้งนี้ทำให้ช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นพื้นที่อันตรายขั้นสุด จากเดิมที่มีเรือสัญจรผ่านถึง 138 ลำต่อวัน ปัจจุบันลดฮวบเหลือเพียงราว 20 ลำต่อสัปดาห์เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับประกาศเตือนของ กองทัพเรือไทย ที่ออกมากำชับก่อนหน้านี้ให้เรือสินค้าไทยหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวเด็ดขาด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ภาพจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
พิกัดล่าสุด &quot;มยุรี นารี แบงค็อก&quot; เรือธงไทย ข่าว

เช็กพิกัดล่าสุด “มยุรี นารี แบงค็อก” เรือธงไทย ลอยลำกลางฮอร์มุซ เรดาร์รวน

6 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นาวิน ต้าร์ เปิดคลิปแฉโต้ โค้ชส้ม ลั่นถูกละเมิด-ดูหมิ่น จ่อพึ่งกฎหมายกู้ศักดิ์ศรีเมีย

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อมูล มยุรี นารี แบงค็อก (Mayuree Naree) เรือสินค้าธงไทย ที่ถูกยิงกลางช่องแคบฮอร์มุซ

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “พีระพันธุ์” ลาออก สส.บัญชีรายชื่อ ดัน อรรถวิชช์ ขึ้นแทน

30 นาที ที่แล้ว
นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie ecords โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล บันเทิง

นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie records โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล แฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจ

46 นาที ที่แล้ว
ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตา ข่าว

ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตากรรม

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ออกฎใหม่ พยาบาล ห้ามทำงานเกิน 52 ชม./สัปดาห์ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แข้งสาวอิหร่าน กลับลำ! ทิ้งวีซ่าลี้ภัยออสซี่ ทำเพื่อนอีก 6 ชีวิตต้องหนีซ่อนตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีเซอร์แรก บุพเพสันนิวาส เวอร์ชันซีรีส์วาย บันเทิง

ทีเซอร์แรก บุพเพสันนิวาส ซีรีส์วาย เปิดตัว ออกัส-เล้ง เคมีทะลุจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อง ห้วยไร่ เคลื่อนไหว หลัง โอม ค็อกเทล ประกาศวางมือ genelab บันเทิง

ก้อง ห้วยไร่ เคลื่อนไหว หลัง โอม ค็อกเทล ประกาศวางมือบริหารค่าย GeneLab

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คพ. เผยกรุงเทพผ่านพ้นวิกฤติฝุ่น PM 2.5 แล้ว โดยรวมปีนี้แนวโน้มดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กิต Three Man Down&#039; โพสต์เดือด โอม Cocktail ยุติบทบาทบริหาร GeneLab ข่าวดารา

กิต Three Man Down เข้าใจ โอม ค็อกเทล ตัดพ้อ ผิดที่คิดเปลี่ยนบ้านคนอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล บันเทิง

หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า เฮียตี๋ สเต็กกระทะร้อน บุกยำหนุ่มกะเหรี่ยง เหตุแค่ แพ้เป่ายิ้งฉุบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัยรักสุดหัวใจ &quot;นึกคิด บุญทอง&quot; เขียนซึ้งส่งภรรยา &quot;มุกดา&quot; ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน บันเทิง

อาลัยรักสุดหัวใจ “นึกคิด บุญทอง” เขียนซึ้งส่งภรรยา “มุกดา” ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่อใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ต้องอบรมไหม มีขั้นตอนอย่างไร เศรษฐกิจ

ต่อใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ต้องอบรมไหม มีขั้นตอนอย่างไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน แจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพ อ้างชื่อ-ตัดต่อคลิป ชวนเล่นพนันออนไลน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ท่อเหล็กพุ่งทะลุขึ้นมากลางถนน ใกล้สถานีรถไฟโอซาก้า สูงจากพื้นดิน 10 เมตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูเก็ต แจ้งปิดรันเวย์ถึง 18.00 น. หลังเครื่องบิน แอร์อินเดีย เอ็กซ์เพรส ลงจอดขัดข้อง ไร้ผู้บาดเจ็บ ข่าว

ภูเก็ตอัมพาต! ปิดสนามบินถึง 6 โมงเย็น หลังเครื่อง Air India ลงจอดกระแทกแรง ไร้คนเจ็บ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 2569 วิธีขอพรเรียกเงิน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ไหน การเงิน

วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 2569 วิธีขอพรเรียกเงิน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอม Cocktai ประกาศยุติบทบาทผู้บริหารค่าย GeneLab บันเทิง

สรุปดราม่า โอม ค็อกเทล ยุติบริหาร Gene Lab ย้ำไม่มีปัญหา ถึงเวลาทำตามใจตัวเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก สั่งปรับมาตรการ รับลูกรัฐบาล ออกนโยบายแก้วิกฤติพลังงาน สลับ WFH

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนหาดใหญ่ช็อก รัฐจ่ายค่าซ่อมบ้านน้ำท่วม 240 บาท ทั้งที่เสียหายจริง 7 หมื่น ข่าว

คนหาดใหญ่ช็อก รัฐจ่ายค่าซ่อมบ้าน 240 บาท ทั้งที่น้ำท่วม เสียหายจริง 7 หมื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นมะกันเจอข้อหาหนัก ขับรถทับครูลื่นล้ม ขณะวิ่งตามนักเรียนปาทิชชู่ใส่บ้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 16:35 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 17:10 น.
263
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นาวิน ต้าร์ เปิดคลิปแฉโต้ โค้ชส้ม ลั่นถูกละเมิด-ดูหมิ่น จ่อพึ่งกฎหมายกู้ศักดิ์ศรีเมีย

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569

ด่วน! “พีระพันธุ์” ลาออก สส.บัญชีรายชื่อ ดัน อรรถวิชช์ ขึ้นแทน

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie ecords โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล

นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie records โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล แฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจ

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569

แข้งสาวอิหร่าน กลับลำ! ทิ้งวีซ่าลี้ภัยออสซี่ ทำเพื่อนอีก 6 ชีวิตต้องหนีซ่อนตัว

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
Back to top button