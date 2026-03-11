ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตากรรม
เรือสินค้าธงชาติไทย มยุรี นารี MV Mayuree Naree ของ Precious Shipping ถูกโจมตี นอกชายฝั่งโอมาน ลูกเรือต้องอพยพฉุกเฉิน เรือศรีภูเก็ต ยืนยันเป็นข่าวปลอม
สถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางลุกลามถึงไทยแล้ว ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 มีรายงานด่วนว่า เรือมยุรีนารีโดนยิง MV Mayuree Naree (มยุรี นารี แบงค็อก) เรือบรรทุกสินค้าเทกอง (Bulk Carrier) ชักธงไทย ซึ่งเป็นของบริษัท Precious Shipping (สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ) ถูก วัตถุไม่ทราบชนิด โจมตีขณะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
บริษัทรักษาความปลอดภัยทางทะเล Vanguard Tech รายงานพิกัดจุดเกิดเหตุว่าอยู่ห่างจากชายฝั่งทางเหนือของประเทศโอมานราว 11 ไมล์ทะเล การโจมตีครั้งนี้ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้รุนแรงบนเรือ
เบื้องต้นมีรายงานว่า ลูกเรือ 20 คนต้องตัดสินใจสละเรือและอพยพออกโดยด่วน ขณะที่ลูกเรืออีก 3 คนรั้งท้ายอยู่บนเรือเพื่อปฏิบัติการกู้ภัยและดับไฟ (รวมลูกเรือทั้งหมด 23 ชีวิต) แม้ล่าสุดหน่วยงาน UKMTO จะยืนยันว่าสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว และไม่มีสารเคมีรั่วไหลลงทะเล แต่ท่ามกลางภาวะสงครามที่ดุเดือด ชะตากรรมและความปลอดภัยขั้นสูงสุดของลูกเรือไทยกลุ่มนี้ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
ระวังข่าวปลอม เรือศรีภูเก็ต ไม่เกี่ยว!
ท่ามกลางความสับสนบนโลกออนไลน์ มีการนำภาพเรือที่ชื่อ ศรีภูเก็ต มาแชร์ประกอบข่าวว่าถูกโจมตี ล่าสุดทางบริษัท PRM (พริมา มารีน) ได้ออกมาชี้แจงด่วนแล้วว่า ภาพดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ! เรือศรีภูเก็ตวิ่งให้บริการเฉพาะในน่านน้ำไทยเท่านั้น ไม่ได้เดินทางไปยังตะวันออกกลางแต่อย่างใด
วันเดียวโดน 3 ลำรวด! วิกฤตฮอร์มุซวันที่ 12
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่ 12 ของสงครามระหว่าง สหรัฐฯ-อิสราเอล และอิหร่าน (เริ่มเปิดฉากเมื่อ 28 ก.พ. 69) และเรือ Mayuree Naree ไม่ใช่เหยื่อรายเดียวของวัน เพราะมีเรืออีก 2 ลำที่ถูกโจมตีในเวลาไล่เลี่ยกัน ได้แก่
- ONE Majesty เรือคอนเทนเนอร์ธงญี่ปุ่น ถูกโจมตีห่างจากชายฝั่งยูเออี 25 ไมล์ทะเล
- Star Gwyneth เรือธงหมู่เกาะมาร์แชลล์ ถูกโจมตีห่างจากดูไบ 50 ไมล์ทะเล (ลูกเรือปลอดภัย)
วิกฤตครั้งนี้ทำให้ช่องแคบฮอร์มุซกลายเป็นพื้นที่อันตรายขั้นสุด จากเดิมที่มีเรือสัญจรผ่านถึง 138 ลำต่อวัน ปัจจุบันลดฮวบเหลือเพียงราว 20 ลำต่อสัปดาห์เท่านั้น ซึ่งสอดคล้องกับประกาศเตือนของ กองทัพเรือไทย ที่ออกมากำชับก่อนหน้านี้ให้เรือสินค้าไทยหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวเด็ดขาด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สหรัฐฯ ถล่มเรือวางทุ่นระเบิดอิหร่าน 16 ลำ หวังสกัดการปิดตาย “ช่องแคบฮอร์มุซ”
- 10 ประเทศ มุสลิมอาศัยมากที่สุดในโลก อาเซียนติดอันดับด้วย
- ชาวปากีในญี่ปุ่นผวา มือมืดเผามัสยิด จุดกระแสเกลียดคนมุสลิม
ข้อมูลจาก
ภาพจาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: