เช็กพิกัดล่าสุด “มยุรี นารี แบงค็อก” เรือธงไทย ลอยลำกลางฮอร์มุซ เรดาร์รวน

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 17:22 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 17:28 น.
พิกัดล่าสุด "มยุรี นารี แบงค็อก" เรือธงไทย

ข้อมูลเรดาร์ AIS ชี้เรือ มยุรี นารี แบงค็อก (Mayuree Naree) ของ Precious Shipping ยังลอยลำอยู่ในเขตน่านน้ำโอมาน หลังควบคุมเพลิงสำเร็จ เผยสาเหตุพิกัดสับสน ท่ามกลางภาวะสงคราม

หลังจากเกิดเหตุระทึกขวัญที่เรือบรรทุกสินค้าเทกอง มยุรี นารี แบงค็อก (MV Mayuree Naree) ธงไทย ถูกอาวุธปริศนาโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซ เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 จนลูกเรือ 20 ชีวิตต้องอพยพหนีตาย ล่าสุด หน่วยงานความปลอดภัยทางทะเล (UKMTO) ยืนยันว่า ไฟบนเรือถูกดับสนิทแล้ว และยังมีลูกเรือใจเด็ดอีก 3 คนประจำการอยู่บนเรือเพื่อประคองสถานการณ์

การติดตามตำแหน่งเรือ Mayuree Naree (IMO: 9323649) ในขณะนี้เต็มไปด้วยความยากลำบาก เมื่อตรวจสอบระบบติดตามเรืออัตโนมัติ (AIS) จากหลายแพลตฟอร์ม กลับพบข้อมูลที่ขัดแย้งกันอย่างชัดเจน (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มี.ค. 2569)

  • Maritime Optima ระบุว่าเรือลอยลำอยู่ห่างจากชายฝั่งโอมาน 12 ไมล์ทะเล (เขตปกครองมูซันดัม) ซึ่งใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุที่สุด
  • VesselFinder ระบุว่าเรือกำลังแล่นด้วยความเร็วต่ำเพียง 0.4 นอต มุ่งหน้าไปท่าเรือ Kandla (อินเดีย) โดยคาดว่าจะถึงในวันที่ 14 มี.ค. (แต่อีกหน้าต่างหนึ่งของเว็บกลับรายงานพิกัดต่างออกไป และวิ่งด้วยความเร็ว 1.1 นอต)
  • Voyage Radar บันทึกพิกัดไว้ที่ 24.6960°N, 53.8068°E ด้วยความเร็ว 0.2 นอต แต่มุ่งหน้าไปทาง Al Fujairah (ยูเออี)
marinetraffic เช็กตำแหน่งล่าสุด เรือไทย ในอ่าว ฮอร์มุซ
marinetraffic

ไขปริศนา ทำไมเรดาร์ถึงรวน

สาเหตุที่ข้อมูลตำแหน่งชี้ไปคนละทิศคนละทาง ไม่ใช่ความผิดพลาดของแพลตฟอร์ม แต่เป็นผลกระทบโดยตรงจาก การจงใจรบกวนสัญญาณ (GPS Jamming) ในอ่าวเปอร์เซีย ซึ่งเป็นยุทธวิธีทางทหารในช่วงสงคราม โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 7 มีนาคม มีรายงานยืนยันว่ามีเรือสินค้ากว่า 1,650 ลำได้รับผลกระทบจากปัญหาสัญญาณ GPS รวนในภูมิภาคนี้มาแล้ว

ข้อมูลเชิงลึกจากแพลตฟอร์ม Oceanook ระบุว่า ก่อนเกิดเหตุ เรือ Mayuree Naree เพิ่งออกจากท่าเรือ Hassyan (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม โดยมีระดับการกินน้ำลึกเพียง 5.8 เมตร หรือคิดเป็นน้ำหนักบรรทุกแค่ 13% ของระวาง นั่นหมายความว่า เรือลำนี้แทบจะไม่มีสินค้าอยู่เลย (วิ่งตัวเปล่า) ในช่วงที่ถูกโจมตี

สรุปข้อมูลเรือและเหตุการณ์เกี่ยวเนื่อง

ข้อมูลเรือ MV Mayuree Naree เป็นเรือขนาด Handysize (ยาว 179 ม. กว้าง 28 ม.) จดทะเบียนท่าเรือกรุงเทพฯ บริหารงานโดย Precious Shipping PCL (ไทย)

เหยื่อรายอื่น ในวันเดียวกัน มีเรืออีก 2 ลำถูกโจมตีในละแวกใกล้เคียง ได้แก่ เรือคอนเทนเนอร์ ONE Majesty (ธงญี่ปุ่น) และเรือเทกอง Star Gwyneth (ธงหมู่เกาะมาร์แชลล์) โชคดีที่ลูกเรือทุกลำปลอดภัย

แหล่งข้อมูล

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

