ข่าวกีฬา

แข้งสาวอิหร่าน กลับลำ! ทิ้งวีซ่าลี้ภัยออสซี่ ทำเพื่อนอีก 6 ชีวิตต้องหนีซ่อนตัว

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 15:36 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 15:36 น.
89

1 ใน 7 สมาชิกทีมฟุตบอลหญิงอิหร่านตัดสินใจยกเลิกการขอลี้ภัยกะทันหัน หลังถูกเพื่อนร่วมทีมหว่านล้อมให้ติดต่อสถานทูตอิหร่าน ส่งผลให้พิกัดที่พักหลุด เจ้าหน้าที่ออสซี่ต้องเร่งย้ายผู้ลี้ภัยที่เหลือไปเซฟเฮาส์แห่งใหม่ทันที

เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นในกระบวนการขอลี้ภัยของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติอิหร่าน (ทีมสิงโตสาว) เมื่อ โทนี เบิร์ก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออสเตรเลีย แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันพุธ (11 มี.ค.) ว่า หนึ่งในนักเตะที่เพิ่งได้รับวีซ่าด้านมนุษยธรรม ตัดสินใจ เปลี่ยนใจ ขอเดินทางกลับประเทศอิหร่าน

ก่อนหน้านี้ สมาชิกทีมชาติอิหร่านรวม 7 คน (รวมถึงเจ้าหน้าที่ทีม) ได้รับอนุมัติวีซ่าลี้ภัยเมื่อคืนวันอังคาร ทว่าในเช้าวันพุธ นักเตะรายหนึ่งกลับเปลี่ยนใจกะทันหัน

เบิร์กเปิดเผยเบื้องหลังว่า นักเตะรายนี้ได้พูดคุยกับเพื่อนร่วมทีมบางคนที่เดินทางกลับอิหร่านไปก่อนแล้ว และถูกพูดจาหว่านล้อมกระตุ้นให้เธอติดต่อไปยังสถานทูตอิหร่านประจำออสเตรเลีย

การกระทำดังกล่าวส่งผลร้ายแรงตามมา การติดต่อไปยังสถานทูตทำให้ พิกัดที่พัก ของสมาชิกที่ลี้ภัยอีก 6 คนที่เหลือถูกเปิดเผย ทางการออสเตรเลียจึงไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องเร่งอพยพพวกเธอทั้งหมดไปยังสถานที่ปลอดภัยแห่งใหม่ทันทีเพื่อป้องกันอันตราย

อย่างไรก็ตาม รัฐมนตรีมหาดไทยออสเตรเลียยืนยันว่า “ในออสเตรเลีย ทุกคนมีสิทธิ์เปลี่ยนใจและเดินทางได้อย่างอิสระ เราดูแลให้แน่ใจว่านี่คือการตัดสินใจของเธอเองอย่างแท้จริง และเราเคารพการตัดสินใจนั้น”

ทีมชาติอิหร่านชุดนี้เดินทางมาออสเตรเลียเพื่อแข่งขันศึก AFC Women’s Asian Cup ทว่าการขอลี้ภัยเริ่มต้นขึ้นเมื่อตำรวจออสเตรเลีย (AFP) เข้าช่วยเหลือสมาชิก 2 คนแรก ได้แก่ โมฮัดเดเซ โซลฟี (กองหน้าวัย 21 ปี) และ ซาห์รา โซลทาน โมชเคห์การ์ (เจ้าหน้าที่ทีม) ให้แยกตัวออกจากผู้ดูแลทีม เพื่อทำเรื่องขอลี้ภัยที่เมืองบริสเบน

ส่วนนักเตะคนอื่นๆ ที่สนามบินซิดนีย์ ทางการออสเตรเลียได้แยกพวกเธอเข้าห้องประชุมทีละคนแบบไม่มีผู้ดูแลจากอิหร่าน เพื่อเสนอโอกาสให้ลี้ภัย แต่สมาชิกส่วนใหญ่ปฏิเสธข้อเสนอนี้

สำหรับ 7 คนที่ยอมรับข้อเสนอ จะได้รับ วีซ่าด้านมนุษยธรรมชั่วคราวอายุ 12 เดือน (คล้ายกับที่ออกให้ผู้ลี้ภัยยูเครน ปาเลสไตน์ และอัฟกานิสถาน) ซึ่งเป็นก้าวแรกสู่การขอเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในอนาคต

ชะตากรรมของนักเตะกลุ่มนี้เป็นที่จับตาจากทั่วโลก พวกเธอต้องเผชิญความเสี่ยงถึงชีวิตหากกลับประเทศ ด้วยเหตุผล 2 ประการหลัก

ถูกตราหน้าว่าทรยศ

นักเตะหลายคนปฏิเสธที่จะร้องเพลงชาติอิหร่านก่อนการแข่งขันที่ถ่ายทอดสด จนถูกสื่อของรัฐบาลอิหร่านโจมตีอย่างหนัก

ภาวะสงคราม

ทีมตกรอบทัวร์นาเมนต์ไปเมื่อวันอาทิตย์ ในจังหวะเดียวกับที่สหรัฐฯ และอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่าน จนผู้นำสูงสุด อายาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี เสียชีวิต ทำให้ประเทศตกอยู่ในภาวะสงครามขั้นรุนแรง

นอกจากนี้ เบิร์กยังระบุด้วยว่า นักเตะบางคนได้ขอร้องให้ออสเตรเลียช่วยพาครอบครัวหนีออกจากอิหร่านด้วย แต่เขาจำใจต้องยอมรับว่า “ปัญหาคืออิหร่านนั้นเข้าออกยากมาก ตอนนี้แม้แต่พลเมืองออสเตรเลียเองก็ยังออกมาไม่ได้เลย” อีกทั้งสมาชิกทีมบางคนก็ไม่ได้รับการเสนอวีซ่าลี้ภัย เนื่องจากทางการพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : Al Jazeera, ESPN, Reuters via US News

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
พิกัดล่าสุด &quot;มยุรี นารี แบงค็อก&quot; เรือธงไทย ข่าว

เช็กพิกัดล่าสุด “มยุรี นารี แบงค็อก” เรือธงไทย ลอยลำกลางฮอร์มุซ เรดาร์รวน

6 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

นาวิน ต้าร์ เปิดคลิปแฉโต้ โค้ชส้ม ลั่นถูกละเมิด-ดูหมิ่น จ่อพึ่งกฎหมายกู้ศักดิ์ศรีเมีย

12 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดข้อมูล มยุรี นารี แบงค็อก (Mayuree Naree) เรือสินค้าธงไทย ที่ถูกยิงกลางช่องแคบฮอร์มุซ

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! “พีระพันธุ์” ลาออก สส.บัญชีรายชื่อ ดัน อรรถวิชช์ ขึ้นแทน

30 นาที ที่แล้ว
นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie ecords โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล บันเทิง

นิค วิเชียร ผู้ก่อตั้ง genie records โพสต์ถึง โอม ค็อกเทล แฟน ๆ แห่ส่งกำลังใจ

46 นาที ที่แล้ว
ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตา ข่าว

ด่วน! เรือสินค้าไทยถูกยิง กลางช่องแคบฮอร์มุซ ลูกเรือ 23 ชีวิต ยังไม่ทราบชะตากรรม

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ออกฎใหม่ พยาบาล ห้ามทำงานเกิน 52 ชม./สัปดาห์ เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ป่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แข้งสาวอิหร่าน กลับลำ! ทิ้งวีซ่าลี้ภัยออสซี่ ทำเพื่อนอีก 6 ชีวิตต้องหนีซ่อนตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทีเซอร์แรก บุพเพสันนิวาส เวอร์ชันซีรีส์วาย บันเทิง

ทีเซอร์แรก บุพเพสันนิวาส ซีรีส์วาย เปิดตัว ออกัส-เล้ง เคมีทะลุจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ก้อง ห้วยไร่ เคลื่อนไหว หลัง โอม ค็อกเทล ประกาศวางมือ genelab บันเทิง

ก้อง ห้วยไร่ เคลื่อนไหว หลัง โอม ค็อกเทล ประกาศวางมือบริหารค่าย GeneLab

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คพ. เผยกรุงเทพผ่านพ้นวิกฤติฝุ่น PM 2.5 แล้ว โดยรวมปีนี้แนวโน้มดีขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กิต Three Man Down&#039; โพสต์เดือด โอม Cocktail ยุติบทบาทบริหาร GeneLab ข่าวดารา

กิต Three Man Down เข้าใจ โอม ค็อกเทล ตัดพ้อ ผิดที่คิดเปลี่ยนบ้านคนอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล บันเทิง

หนึ่ง ETC เผยสาเหตุ วูบล้มหัวกระแทกพื้น พร้อมอัปเดตอาการล่าสุดหลังออกจากโรงพยาบาล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน เศรษฐกิจ

เปิดรายได้ บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด โอม ปัณฑพล หลังโบกมือลา GeneLab ขอทำตามฝัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปดราม่า เฮียตี๋ สเต็กกระทะร้อน บุกยำหนุ่มกะเหรี่ยง เหตุแค่ แพ้เป่ายิ้งฉุบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัยรักสุดหัวใจ &quot;นึกคิด บุญทอง&quot; เขียนซึ้งส่งภรรยา &quot;มุกดา&quot; ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน บันเทิง

อาลัยรักสุดหัวใจ “นึกคิด บุญทอง” เขียนซึ้งส่งภรรยา “มุกดา” ครั้งสุดท้าย ให้คำมั่นดูแลลูกหลาน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่อใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ต้องอบรมไหม มีขั้นตอนอย่างไร เศรษฐกิจ

ต่อใบขับขี่ขาดเกิน 1 ปี แต่ไม่ถึง 3 ปี ต้องอบรมไหม มีขั้นตอนอย่างไร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

นาวิน ต้าร์-ไฮโซน้ำหวาน แจ้งความเอาผิดมิจฉาชีพ อ้างชื่อ-ตัดต่อคลิป ชวนเล่นพนันออนไลน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ท่อเหล็กพุ่งทะลุขึ้นมากลางถนน ใกล้สถานีรถไฟโอซาก้า สูงจากพื้นดิน 10 เมตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูเก็ต แจ้งปิดรันเวย์ถึง 18.00 น. หลังเครื่องบิน แอร์อินเดีย เอ็กซ์เพรส ลงจอดขัดข้อง ไร้ผู้บาดเจ็บ ข่าว

ภูเก็ตอัมพาต! ปิดสนามบินถึง 6 โมงเย็น หลังเครื่อง Air India ลงจอดกระแทกแรง ไร้คนเจ็บ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 2569 วิธีขอพรเรียกเงิน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ไหน การเงิน

วันขอยืมเงินเจ้าแม่กวนอิม 2569 วิธีขอพรเรียกเงิน ไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่ไหน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอม Cocktai ประกาศยุติบทบาทผู้บริหารค่าย GeneLab บันเทิง

สรุปดราม่า โอม ค็อกเทล ยุติบริหาร Gene Lab ย้ำไม่มีปัญหา ถึงเวลาทำตามใจตัวเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก สั่งปรับมาตรการ รับลูกรัฐบาล ออกนโยบายแก้วิกฤติพลังงาน สลับ WFH

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนหาดใหญ่ช็อก รัฐจ่ายค่าซ่อมบ้านน้ำท่วม 240 บาท ทั้งที่เสียหายจริง 7 หมื่น ข่าว

คนหาดใหญ่ช็อก รัฐจ่ายค่าซ่อมบ้าน 240 บาท ทั้งที่น้ำท่วม เสียหายจริง 7 หมื่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นมะกันเจอข้อหาหนัก ขับรถทับครูลื่นล้ม ขณะวิ่งตามนักเรียนปาทิชชู่ใส่บ้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 15:36 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 15:36 น.
89
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พิกัดล่าสุด &quot;มยุรี นารี แบงค็อก&quot; เรือธงไทย

เช็กพิกัดล่าสุด “มยุรี นารี แบงค็อก” เรือธงไทย ลอยลำกลางฮอร์มุซ เรดาร์รวน

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569

นาวิน ต้าร์ เปิดคลิปแฉโต้ โค้ชส้ม ลั่นถูกละเมิด-ดูหมิ่น จ่อพึ่งกฎหมายกู้ศักดิ์ศรีเมีย

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569

เปิดข้อมูล มยุรี นารี แบงค็อก (Mayuree Naree) เรือสินค้าธงไทย ที่ถูกยิงกลางช่องแคบฮอร์มุซ

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569

ด่วน! “พีระพันธุ์” ลาออก สส.บัญชีรายชื่อ ดัน อรรถวิชช์ ขึ้นแทน

เผยแพร่: 11 มีนาคม 2569
Back to top button