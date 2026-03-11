ทีเซอร์แรก บุพเพสันนิวาส ซีรีส์วาย เปิดตัว ออกัส-เล้ง เคมีทะลุจอ
มาแล้วทีเซอร์แรก บุพเพสันนิวาส รีเมคใหม่ซีรีส์วาย เปิดตัว ออกัส วชิรวิชญ์ ประกบ เล้ง ธนพล ในบทพ่อเดช-พ่อแก้ว การันตีความสนุก
หลังจากปล่อยให้แฟน ๆ คาดเดากันมาพักใหญ่จากภาพเงาปริศนา ล่าสุดโปรเจกต์ยักษ์ที่หยิบเอานวนิยายระดับปรากฏการณ์อย่าง บุพเพสันนิวาส จากบทประพันธ์ของ รอมแพง มาตีความใหม่ในรูปแบบซีรีส์วาย (Boys’ Love) ได้ปล่อยทีเซอร์แรกออกมาเรียกน้ำย่อยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว งานนี้บอกเลยว่ากระแสตอบรับแรงเกินต้านอดใจรอชมของจริงกันแทบไม่ไหว
ก่อนหน้านี้ ทาง CUU Thailand ได้ปล่อยภาพเงาของ 2 นักแสดงนำจนหลายคนคาดเดาว่าใครจะมาสดงฝีมือในโปรเจคครั้งนี้ ล่าสุด บริษัท เซนจูรี่ ยูยู เอ็นเตอร์เทนเมนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด เฉลยแล้วว่า ผู้ที่จะมารับบทนำในตำนานรักข้ามภพเวอร์ชันนี้คือ ออกัส วชิรวิชญ์ ไพศาลกุลวงศ์ รับบท พ่อเดช ประกบคู่กับ เล้ง ธนพล อู่สินทรัพย์ ในบทบาทของ พ่อแก้ว ภายใต้การกำกับของ ภวัต พนังคศิริ ผู้กำกับมือทอง เตรียมจ่อคิวออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3
นอกจากคู่พระนายที่น่าจับตาแล้วยังจัดเต็มด้วยนักแสดงมากฝีมืออีกเพียบ ได้แก่ ณ ณภัทร วิกัยรุ่งโรจน์, วิน ธนพล อุควงศ์เสรี, ธัญ ธัญธร วิวัฒนเดชา, เฟย์ ชินทัพพ์ ดวงแก้ว, จตุรงค์ พลบูรณ์, หม่อมหลวง ขวัญทิพย์ เทวกุล, ฐิสา วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร, แอนนา แอนนา เสืองามเอี่ยม, ไอซ์ ภาณุวัฒน์ เปรมมณีนันท์, ลุค ลุค อิชิคาว่า พลาวเด้น, กันเนอร์ ณัฐสกรรจ์ ไชยโรจน์, มาวิน ทวีผล และ โทนี่ รากแก่น
สำหรับบุพเพสันนิวาสเวอร์ชันรีเมคใหม่ เนื้อหาจะถูกปรับให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น แต่ยังคงกลิ่นอายความสนุกและความแฟนตาซีตามต้นฉบับไว้ครบถ้วน ทั้งยังพลิกโฉมความสัมพันธ์จากคู่พระนางที่เราคุ้นเคย เปลี่ยนมาเป็นเรื่องราวของ เกศสุรางค์วิญญาณทะลุมิติมาเข้าร่างของพ่อแก้ว จนเกิดเป็นตำนานรักข้ามภพชาติรูปแบบใหม่
ขณะที่ รอมแพง เจ้าของบทประพันธ์ ฝากข้อความถึงแฟน ๆ นวนิยายและแฟนละคร อยากให้ทุกคนลองเปิดใจรับชมบุพเพสันนิวาสเวอร์ชันใหม่นี้ เพราะทางทีมผู้ผลิตได้ทุ่มเทคัดเลือกทั้งทีมงาน ผู้กำกับ และคนเขียนบทคุณภาพ เพื่อรังสรรค์ผลงานให้ออกมาสนุก และถ่ายทอดเรื่องราวความรักความผูกพันข้ามภพชาติในมุมมองที่แปลกใหม่
