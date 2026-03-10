อิหร่าน เดินหน้าสู้ไม่ถอย ขู่ปิดอ่าวเปอร์เซีย สกัดส่งออกน้ำมัน ย้ำเราจะเป็นผู้จบสงคราม
อิหร่าน ประกาศกร้าว เดินหน้าสู้รบ ขู่ปิดอ่าวเปอร์เซียระงับส่งออกน้ำมัน สวนทาง “ทรัมป์” โวสงครามจบเร็ว หวังดึงราคาน้ำมันโลกลง
สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อราคาน้ำมันโลก หลังจากที่ทางการอิหร่านประกาศจุดยืนว่าจะเดินหน้าสู้รบต่อไป และขู่ปิดกั้นการขนส่งน้ำมันทั้งหมดในพื้นที่อ่าวเปอร์เซีย เพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลที่ส่งผลให้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเสียชีวิต
ก่อนหน้านี้ ราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นอย่างหนักหลังอิหร่านโจมตีการเดินเรือ จนทำให้ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญต้องปิดตัวลง โดยปกติแล้วน้ำมันดิบเกือบ 20% ของโลกจะถูกขนส่งผ่านช่องแคบนี้จากอ่าวเปอร์เซียไปยังตลาดโลก โดยเฉพาะในเอเชียและยุโรป แรงกดดันยังซ้ำเติมจากการโจมตีคลังน้ำมันในอิหร่าน และการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันในซาอุดีอาระเบียกับบาห์เรน
หลังทรัมป์ส่งสัญญาณในแง่บวก ราคาก๊าซในยุโรปเปิดตลาดลดลงถึง 15% ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเริ่มฟื้นตัวจากแรงขายหนักในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ความกังวลของนักลงทุนยังอยู่ในระดับสูง เพราะสถานการณ์ภาคสนามยังไม่มีสัญญาณว่าจะคลี่คลายง่าย ๆ
ผลกระทบจากสงครามเริ่มลามออกไปในวงกว้าง อียิปต์ประกาศขึ้นราคาเชื้อเพลิงภายในประเทศสูงถึง 30% ส่วนปากีสถานเปิดเผยว่าจะส่งกองทัพเรือเข้าคุ้มกันเรือสินค้า ขณะหลายประเทศเริ่มขยับมาตรการรับมือเพื่อประคองความมั่นคงด้านพลังงานและการขนส่ง
ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม หรือ IRGC ของอิหร่าน ออกแถลงการณ์เยาะเย้ยความพยายามของทรัมป์ที่ต้องการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงคราม พร้อมเตือนว่า “กองทัพอิหร่านจะไม่อนุญาตให้มีการส่งออกน้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวจากภูมิภาคนี้ไปยังฝ่ายศัตรูและพันธมิตร จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม”
IRGC ซึ่งถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับ อยาตอลเลาะห์ โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน ระบุในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิหร่านว่า “เราต่างหากที่จะเป็นผู้กำหนดจุดจบของสงคราม” พร้อมย้ำว่า สมการและสถานะในอนาคตของภูมิภาคตอนนี้อยู่ในมือของกองทัพอิหร่าน ไม่ใช่กองกำลังอเมริกัน
อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เผยว่า อิหร่านพร้อมเดินหน้าโจมตีสหรัฐฯ ต่อด้วยขีปนาวุธตราบเท่าที่จำเป็น และนานเท่าที่ต้องทำ เขายังร้องเรียนว่าสหรัฐฯ เคยเปิดฉากโจมตีอิหร่านในช่วงที่การเจรจาทางการทูตกำลังดำเนินอยู่ พร้อมยอมรับว่า “ผมไม่คิดว่าการพูดคุยกับชาวอเมริกันจะอยู่ในวาระของเราอีกต่อไป”
ในฝั่งสหรัฐฯ ทรัมป์แถลงที่ฟลอริดาว่า สงครามครั้งนี้ “กำลังจะจบลงในไม่ช้า” และหากมันเริ่มขึ้นอีก อิหร่านจะถูกโจมตีหนักกว่าเดิม เขายังกล่าวด้วยว่า “เราชนะมาหลายทางแล้ว แต่เรายังชนะไม่พอ” ต่อมาบนโซเชียลมีเดียของทรัมป์ได้เตือนว่า หากเตหะรานยังแทรกแซงการส่งออกน้ำมัน กองทัพสหรัฐฯ จะทิ้งระเบิดในระดับที่ทำให้อิหร่านแทบไม่สามารถสร้างประเทศขึ้นมาใหม่ได้อีก “ความตาย ไฟ และความโกรธเกรี้ยว” จะปกคลุมอิหร่าน หากสถานการณ์ไม่ยุติ
โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันโลกพุ่งทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และระหว่างวันเคยทะยานขึ้นถึง 30% ก่อนจะร่วงลงอย่างแรงหลังทรัมป์ออกมาแทรกแซง โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังระบุด้วยว่า เขาอาจยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันบางส่วน หลังหารือทางโทรศัพท์กับ วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตราคาพลังงาน
เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เปิดเผยด้วยว่า ฝรั่งเศสและชาติพันธมิตรกำลังดำเนินภารกิจที่เป็นการป้องกันตนเองทั้งสิ้น เพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายคุ้มกันเรือสินค้าเมื่อผ่านช่วงที่ร้อนแรงที่สุดของความขัดแย้งไปแล้ว
ขณะเดียวกัน ตุรกีระบุว่า องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต กำลังติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตในตอนกลางของประเทศ หลังมีขีปนาวุธทิ้งตัว 2 ลูกถูกสกัดกั้นในน่านฟ้าตุรกีนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้น ส่วนในอิรัก กลุ่มคาตาอิบ อิหม่าม อาลี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเตหะราน ระบุว่านักรบของตน 4 คนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศในเขตเดบส์ จังหวัดคอร์คุก โดยกล่าวหาว่าเป็นการรุกรานของอเมริกันต่อฐานที่มั่นของกลุ่ม
ด้าน เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ส่งสัญญาณเช่นกันว่าสงครามยังไม่จบในเร็ววัน โดยระหว่างการเยือนศูนย์บัญชาการสาธารณสุขแห่งชาติ เขาแสดงความหวังว่าชาวอิหร่านจะใช้จังหวะนี้ลุกขึ้นโค่นล้มรัฐบาลของตนเอง พร้อมกล่าวว่า ปฏิบัติการที่ผ่านมาเป็นการบดขยี้กระดูกของฝ่ายตรงข้าม และภารกิจยังไม่เสร็จสิ้น
สงครามครั้งนี้จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพรมแดนอิหร่านอีกต่อไป แต่ได้ลุกลามดึงประเทศรอบอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงเลบานอน เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในเลบานอนเมื่อวันอังคาร ทำให้ภาพรวมของตะวันออกกลางยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แม้ราคาน้ำมันจะเริ่มผ่อนแรงลงชั่วคราวก็ตาม
ที่มา: FRANCE 24
