ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เดินหน้าสู้ไม่ถอย ขู่ปิดอ่าวเปอร์เซีย สกัดส่งออกน้ำมัน ย้ำเราจะเป็นผู้จบสงคราม

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 16:36 น.
78
อิหร่าน เดินหน้าสู้ไม่ถอย ขู่ปิดอ่าวเปอร์เซีย สกัดส่งออกน้ำมัน ย้ำเราจะเป็นผู้จบสงคราม

อิหร่าน ประกาศกร้าว เดินหน้าสู้รบ ขู่ปิดอ่าวเปอร์เซียระงับส่งออกน้ำมัน สวนทาง “ทรัมป์” โวสงครามจบเร็ว หวังดึงราคาน้ำมันโลกลง

สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงทวีความรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อราคาน้ำมันโลก หลังจากที่ทางการอิหร่านประกาศจุดยืนว่าจะเดินหน้าสู้รบต่อไป และขู่ปิดกั้นการขนส่งน้ำมันทั้งหมดในพื้นที่อ่าวเปอร์เซีย เพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐอเมริกาและอิสราเอลที่ส่งผลให้ผู้นำสูงสุดของอิหร่านเสียชีวิต

ก่อนหน้านี้ ราคาน้ำมันโลกพุ่งขึ้นอย่างหนักหลังอิหร่านโจมตีการเดินเรือ จนทำให้ช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์สำคัญต้องปิดตัวลง โดยปกติแล้วน้ำมันดิบเกือบ 20% ของโลกจะถูกขนส่งผ่านช่องแคบนี้จากอ่าวเปอร์เซียไปยังตลาดโลก โดยเฉพาะในเอเชียและยุโรป แรงกดดันยังซ้ำเติมจากการโจมตีคลังน้ำมันในอิหร่าน และการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันในซาอุดีอาระเบียกับบาห์เรน

หลังทรัมป์ส่งสัญญาณในแง่บวก ราคาก๊าซในยุโรปเปิดตลาดลดลงถึง 15% ขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียเริ่มฟื้นตัวจากแรงขายหนักในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ความกังวลของนักลงทุนยังอยู่ในระดับสูง เพราะสถานการณ์ภาคสนามยังไม่มีสัญญาณว่าจะคลี่คลายง่าย ๆ

ผลกระทบจากสงครามเริ่มลามออกไปในวงกว้าง อียิปต์ประกาศขึ้นราคาเชื้อเพลิงภายในประเทศสูงถึง 30% ส่วนปากีสถานเปิดเผยว่าจะส่งกองทัพเรือเข้าคุ้มกันเรือสินค้า ขณะหลายประเทศเริ่มขยับมาตรการรับมือเพื่อประคองความมั่นคงด้านพลังงานและการขนส่ง

ควันลอยขึ้นหลังจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในดะฮิเยห์ ชานเมืองทางใต้ของเบรุต ประเทศเลบานอน เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2026 (ภาพถ่ายโดย AP/Bilal Hussein)

ด้านกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม หรือ IRGC ของอิหร่าน ออกแถลงการณ์เยาะเย้ยความพยายามของทรัมป์ที่ต้องการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงคราม พร้อมเตือนว่า “กองทัพอิหร่านจะไม่อนุญาตให้มีการส่งออกน้ำมันแม้แต่ลิตรเดียวจากภูมิภาคนี้ไปยังฝ่ายศัตรูและพันธมิตร จนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม”

IRGC ซึ่งถูกมองว่ามีความใกล้ชิดกับ อยาตอลเลาะห์ โมจตาบา คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดคนใหม่ของอิหร่าน ระบุในแถลงการณ์ที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิหร่านว่า “เราต่างหากที่จะเป็นผู้กำหนดจุดจบของสงคราม” พร้อมย้ำว่า สมการและสถานะในอนาคตของภูมิภาคตอนนี้อยู่ในมือของกองทัพอิหร่าน ไม่ใช่กองกำลังอเมริกัน

อับบาส อารักชี รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน เผยว่า อิหร่านพร้อมเดินหน้าโจมตีสหรัฐฯ ต่อด้วยขีปนาวุธตราบเท่าที่จำเป็น และนานเท่าที่ต้องทำ เขายังร้องเรียนว่าสหรัฐฯ เคยเปิดฉากโจมตีอิหร่านในช่วงที่การเจรจาทางการทูตกำลังดำเนินอยู่ พร้อมยอมรับว่า “ผมไม่คิดว่าการพูดคุยกับชาวอเมริกันจะอยู่ในวาระของเราอีกต่อไป”

ในฝั่งสหรัฐฯ ทรัมป์แถลงที่ฟลอริดาว่า สงครามครั้งนี้ “กำลังจะจบลงในไม่ช้า” และหากมันเริ่มขึ้นอีก อิหร่านจะถูกโจมตีหนักกว่าเดิม เขายังกล่าวด้วยว่า “เราชนะมาหลายทางแล้ว แต่เรายังชนะไม่พอ” ต่อมาบนโซเชียลมีเดียของทรัมป์ได้เตือนว่า หากเตหะรานยังแทรกแซงการส่งออกน้ำมัน กองทัพสหรัฐฯ จะทิ้งระเบิดในระดับที่ทำให้อิหร่านแทบไม่สามารถสร้างประเทศขึ้นมาใหม่ได้อีก “ความตาย ไฟ และความโกรธเกรี้ยว” จะปกคลุมอิหร่าน หากสถานการณ์ไม่ยุติ

โดยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ราคาน้ำมันโลกพุ่งทะลุระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และระหว่างวันเคยทะยานขึ้นถึง 30% ก่อนจะร่วงลงอย่างแรงหลังทรัมป์ออกมาแทรกแซง โดยประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังระบุด้วยว่า เขาอาจยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันบางส่วน หลังหารือทางโทรศัพท์กับ วลาดิเมียร์ ปูติน ประธานาธิบดีรัสเซีย เพื่อช่วยบรรเทาวิกฤตราคาพลังงาน

เอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส เปิดเผยด้วยว่า ฝรั่งเศสและชาติพันธมิตรกำลังดำเนินภารกิจที่เป็นการป้องกันตนเองทั้งสิ้น เพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายคุ้มกันเรือสินค้าเมื่อผ่านช่วงที่ร้อนแรงที่สุดของความขัดแย้งไปแล้ว

ขณะเดียวกัน ตุรกีระบุว่า องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ หรือนาโต กำลังติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตในตอนกลางของประเทศ หลังมีขีปนาวุธทิ้งตัว 2 ลูกถูกสกัดกั้นในน่านฟ้าตุรกีนับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้น ส่วนในอิรัก กลุ่มคาตาอิบ อิหม่าม อาลี ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเตหะราน ระบุว่านักรบของตน 4 คนเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศในเขตเดบส์ จังหวัดคอร์คุก โดยกล่าวหาว่าเป็นการรุกรานของอเมริกันต่อฐานที่มั่นของกลุ่ม

ด้าน เบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอิสราเอล ส่งสัญญาณเช่นกันว่าสงครามยังไม่จบในเร็ววัน โดยระหว่างการเยือนศูนย์บัญชาการสาธารณสุขแห่งชาติ เขาแสดงความหวังว่าชาวอิหร่านจะใช้จังหวะนี้ลุกขึ้นโค่นล้มรัฐบาลของตนเอง พร้อมกล่าวว่า ปฏิบัติการที่ผ่านมาเป็นการบดขยี้กระดูกของฝ่ายตรงข้าม และภารกิจยังไม่เสร็จสิ้น

สงครามครั้งนี้จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพรมแดนอิหร่านอีกต่อไป แต่ได้ลุกลามดึงประเทศรอบอ่าวเปอร์เซีย รวมถึงเลบานอน เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีระลอกใหม่ในเลบานอนเมื่อวันอังคาร ทำให้ภาพรวมของตะวันออกกลางยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แม้ราคาน้ำมันจะเริ่มผ่อนแรงลงชั่วคราวก็ตาม

ที่มา: FRANCE 24

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย ข่าวอาชญากรรม

คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย

2 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับพญานาคพารวยเงินล้าน Line News

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับ 2-3 ตัวท้าย พญานาคพารวย

23 นาที ที่แล้ว
เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา บันเทิง

เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา

33 นาที ที่แล้ว
วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ข่าว

วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านเป๋าตัง 10 ชิ้น/สัปดาห์ จองง่าย-เลือกไซส์ได้ เช็กเงื่อนไขที่นี่

38 นาที ที่แล้ว
คิมโซยอง ลวงหนุ่มฆ่าในม่านรูด ข่าวต่างประเทศ

อัปเดตคดีอำมหิต! ชี้สาวเกาหลีวัย 21 ลวงหนุ่มปลิดชีพม่านรูด เป็น “ไซโคพาธ”

44 นาที ที่แล้ว
ปอศ. เปิดโปง &quot;แอ็คมี่ วรวัฒน์&quot; ตุ๋นลงทุนทิพย์ ผู้เสียหายเพียบ คาดเสียหายเกินร้อยล้าน ข่าว

ปอศ. เปิดโปง “แอ็คมี่” ตุ๋นลงทุนทิพย์ ผู้เสียหายเพียบ คาดเสียหายเกินร้อยล้าน

58 นาที ที่แล้ว
ไก่เฮงข้าวมันไก่อุดรธานี ข่าวภูมิภาค

พลังคนอุดรฯ แห่อุดหนุน “ไก่เฮงข้าวมันไก่” หมดเกลี้ยง หลังดราม่าร้านคู่แข่งรีวิว 1 ดาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 10 มี.ค. 69 รอประกาศครั้งที่ 1 หลังบ่ายวานนี้ ผันผวนหนักกว่า 20 รอบ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 10 มี.ค. 69 ปิดตลาดที่ 77,400 บาท (รับซื้อ) แกว่ง 16 ครั้ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อจีนตราหน้าตำรวจไทย ติดกับดักอคติหลัง 2 เคสฉาวทึกทัก “คนเจ็บ” เป็นคนเมา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มกะเหรี่ยง ลุยแจ้งความ เฮียตี๋ หลังโดนรุมทำร้าย ถึงที่ทำงาน ลั่นเอาผิดถึงที่สุด ข่าว

หนุ่มกะเหรี่ยง ลุยแจ้งความ เฮียตี๋ หลังโดนรุมทำร้าย ถึงที่ทำงาน ลั่นเอาผิดถึงที่สุด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

10 ประเทศ มุสลิมอาศัยมากที่สุดในโลก อาเซียนติดอันดับด้วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิกกี้ ณฉัตร เปิดใจสถานะ เล็ก วสุ บันเทิง

นิกกี้ ยอมรับเดต ‘เล็ก วสุ’ ยืนยันคุยคนเดียว ไม่มีซ้อน ตอบชัดใช้คำว่าแฟนได้ยัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หวิดสิ้นชื่อ รองผอ.เทศกิจ เล่านาทีถูก ตุ๊กตุ๊กเฉี่ยวชน ขณะข้ามทางม้าลาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน เดินหน้าสู้ไม่ถอย ขู่ปิดอ่าวเปอร์เซีย สกัดส่งออกน้ำมัน ย้ำเราจะเป็นผู้จบสงคราม ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เดินหน้าสู้ไม่ถอย ขู่ปิดอ่าวเปอร์เซีย สกัดส่งออกน้ำมัน ย้ำเราจะเป็นผู้จบสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษ โหวตคว่ำร่างแบนโซเชียลเด็กอายุต่ำกว่า 16 ใช้นโยบายยืดหยุ่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮีซึง ยุติบทบาทวง ENHYPEN ข่าวต่างประเทศ

ฮีซึง ออกจาก ENHYPEN เตรียมลุยโซโล่เดี่ยว วงเดินหน้าต่อด้วยสมาชิก 6 คน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด &quot;เด๋อ ดอกสะเดา&quot; ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี &quot;ถั่วแระ&quot; เคียงข้างไม่ห่าง บันเทิง

น้ำตาซึม! เปิดคลิปล่าสุด เด๋อ ดอกสะเดา ฮึดสู้ฝึกยืน โดยมี ถั่วแระ เคียงข้างไม่ห่าง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้อครหาหรือไม่ บันเทิง

ณวัฒน์ ตอบชัดหลัง แพรรี่ ตั้งคำถาม หากสาวทรานส์ลง มิสแกรนด์ จะไร้ข้ออ้างห้ามประกวดหรือไม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม ข่าวต่างประเทศ

ฟิลิปปินส์ ประกาศ ลดวันทำงานเป็น 4 วัน ขณะไทยสั่ง WFH รับมือน้ำมันแพงจากสงคราม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด บันเทิง

โค้ชส้ม ยกพวงมาลัยไหว้ขอขมา ไฮโซน้ำหวาน-นาวิน ต้าร์ ขอโทษที่ไม่ระวังคำพูด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา 4 ทุ่ม จำกัดเวลาปิดปั๊ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น ข่าว

รัฐบาล เล็งงัดมาตรการ ดับไฟป้ายโฆษณา-ปิดปั๊มหลัง 4 ทุ่ม หากสถานการณ์รุนแรงขึ้น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หายตัวลึกลับหลังรับงานออนไลน์ที่จันทบุรี ข่าว

หายรายวัน แม่เป็นห่วงมาก! รุดแจ้งความโพสต์ประกาศหาลูกสาววัย 25 กับแฟนหนุ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน &quot;สูติบัตร&quot; โชคดีสภาตีตก บันเทิง

แพรรี่ ขุดร่างกฎหมาย คนข้ามเพศ แก้คำนำหน้าได้ยัน “สูติบัตร” โชคดีสภาตีตก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

กรุงเทพคริสเตียน เล่าเบื้องหลังหลักสูตรการเรียน “ไมคอน” แม้ค้าแข้งอยู่เยอรมัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแสเผชิญหน้าคู่กรณี ลั่น ไม่ได้ทำผิดไม่จำเป็นต้องไป ก่อนโผล่อัดเทปเคลียร์ใจ คลับฟรายเดย์โชว์ ข่าวดารา

ไฮโซน้ำหวาน ปัดออกโหนกระแส ก่อนโผล่อัดเทปคลับฟรายเดย์โชว์ เคลียร์ใจ นาวิน ต้าร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 16:36 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 16:36 น.
78
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย

คุก 4 ปี 28 เดือน อดีตตร.ภูเก็ต โพสต์ภาพโป๊ เด็กต่ำกว่า 18 เหยื่อ 5 ราย

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับพญานาคพารวยเงินล้าน

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด งวด 16 มีนาคม 2569 รหัสลับ 2-3 ตัวท้าย พญานาคพารวย

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา

เปิดอาชีพ สามีกุญแจซอล หล่อรักครอบครัว ฐานเงินเดือนไม่ธรรมดา

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

วิธีรับถุงยางฟรี ผ่านเป๋าตัง 10 ชิ้น/สัปดาห์ จองง่าย-เลือกไซส์ได้ เช็กเงื่อนไขที่นี่

เผยแพร่: 10 มีนาคม 2569
Back to top button