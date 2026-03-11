นักฟุตบอลหญิงอิหร่านเดินทางกลับประเทศแล้ว สรุปขอลี้ภัยที่ออสเตรเลีย 7 คน
นักฟุตบอลหญิงอิหร่านเดินทางกลับประเทศแล้ว สรุปขอลี้ภัยที่ออสเตรเลีย 7 คน หลังถูกตีตราว่าเป็นผู้ทรยศในยามสงคราม จากกรณีไม่ร้องเพลงชาติ
จากกรณีไวรัลในสื่อสังคมออนไลน์ ภายหลังจากที่มีกระแสข่าวว่า นักฟุตบอลหญิงทีมชาติอิหร่าน กำลังตกอยู่ในอันตราย ภายหลังจากที่ทีมฟุตบอลหญิงปฏิเสธที่จะร้องเพลงชาติอิหร่าน ในระหว่างการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มฟุตบอลหญิงเอเชียนคัพ 2026 และถูกตราว่าเป็น “ผู้ทรยศในยามสงคราม” และอาจจะได้รับโทษรุนแรงถึงขั้นประหารหากกลับประเทศ ซึ่งทางออสเตรเลียได้ออกวีซ่ามนุษยธรรมให้กับผู้เล่นหญิงในทีมดังกล่าวแล้ว 5 คน ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุดสำนักข่าว BBC รายงานเพิ่มเติมว่า มีสตาฟและผู้เล่นอีกหนึ่งคนที่ตอบรับข้อเสนอและขอลี้ภัยที่ประเทศออสเตรเลีย เบื้องต้นเข้าใจว่าผู้เล่นและสตาฟที่เหลือเดินทางกลับประเทศไปแล้ว เมื่อช่วงคืนวันอังคารที่ผ่านมา สองวันหลังตกรอบเอเซียนคัพ
นาย โทนี่ เบิค รัฐมนตรีกระทรวงตรวจคนเข้าเมือง กล่าวว่า ทางการจะเร่งเปลี่ยนวีซ่ามนุษยธรรมให้กลายเป็นวีซ่าพำนักถาวรกับทั้ง 7 คน พร้อมกล่าวด้วยว่าทางเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับผู้เล่นและสตาฟฟุตบอลหญิงทีมชาติอิหร่านอย่างลำพังและอนุญาตให้ทุกคนได้โทรศัพท์ติดต่อพูดคุยกับครอบครัว ก่อนตัดสินใจ
ซึ่งทางการได้ยื่นข้อเสนอออกวีซ่าให้กับเกือบทุกคนในทีม ก่อนที่พวกเขาจะเดินทางกลับประเทศไป
อย่างไรก็ตามสื่ออิหร่านระบุว่า มีผู้เล่นหนึ่งคนไม่ยอมขึ้นเครื่องบินต่อจากมาเลเซียไปสู่อิหร่าน แต่ผู้เล่นหลายคน ซึ่งมีผู้ติดตามให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่นว่าพวกเขาอยากกลับประเทศอิหร่าน
