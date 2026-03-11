ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ถล่มเรือวางทุ่นระเบิดอิหร่าน 16 ลำ หวังสกัดการปิดตาย “ช่องแคบฮอร์มุซ”

เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 09:34 น.
สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน กองกำลังสหรัฐฯ เปิดปฏิบัติการทางทหารทำลายล้างเรือของกองทัพเรืออิหร่านหลายลำ ซึ่งรวมถึงเรือวางทุ่นระเบิดจำนวน 16 ลำ บริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา (10 มีนาคม) ท่ามกลางคำเตือนขั้นเด็ดขาดจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่สั่งห้ามรัฐบาลเตหะรานลักลอบวางระเบิดในเส้นทางเดินเรือที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลก

ปฏิบัติการสายฟ้าแลบเกิดขึ้นหลังมีรายงานชี้ว่า ทางการอิหร่านได้เริ่มนำทุ่นระเบิดไปวางตามเส้นทางขนส่งทางทะเลที่สำคัญ ซึ่งเป็นช่องทางลำเลียงน้ำมันดิบถึงร้อยละ 20 ของโลก

ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งสารผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social อย่างดุเดือดว่า หากอิหร่านมีการวางทุ่นระเบิดจริง จะต้องเก็บกู้ “ในทันที” มิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับผลกระทบทางทหารในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

แต่หากยอมถอยและเก็บกู้ระเบิดออกไป ก็จะถือเป็นก้าวสำคัญในทิศทางที่ถูกต้อง ขณะเดียวกัน กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ (CENTCOM) ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะโจมตีทำลายเรือรบหลายลำผ่านทางแพลตฟอร์ม X

สำนักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานอ้างอิงข้อมูลว่า แม้กองทัพอิหร่านจะสูญเสียเรือรบไปแล้วกว่า 50 ลำ แต่ยังคงมีเรือขนาดเล็กและเรือวางทุ่นระเบิดเหลืออยู่อีกกว่าร้อยละ 80 เพื่อใช้ทำภารกิจปิดล้อมช่องแคบ

คาดการณ์ว่ารัฐบาลเตหะรานอาจมีทุ่นระเบิดซ่อนไว้ในครอบครองราว 2,000 ถึง 6,000 ลูก ทางด้านพลเอก แดน เคน (Dan Caine) ประธานคณะเสนาธิการร่วมสหรัฐฯ ยืนยันกับผู้สื่อข่าวว่า กองทัพสหรัฐฯ กำลังพุ่งเป้าโจมตีไปที่เรือวางทุ่นระเบิดของอิหร่าน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำกับดักเหล่านี้ไปวางกำลังในช่องแคบ

ทางด้าน แคโรลีน ลีวิตต์ โฆษกทำเนียบขาว ระบุว่ากองทัพสหรัฐฯ กำลังพิจารณาทางเลือกต่างๆ อย่างเร่งด่วน เพื่อรักษาช่องแคบฮอร์มุซให้เปิดทำการและสามารถลำเลียงน้ำมันต่อไปได้ หลังจากที่เส้นทางนี้แทบจะถูกปิดตายจากการโจมตีของอิหร่านนับตั้งแต่สงครามปะทุขึ้นเมื่อ 11 วันก่อน

สถานการณ์ที่ตึงเครียดและสุ่มเสี่ยงนี้ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกเกิดความผันผวนอย่างหนัก โดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ พุ่งทะยานขึ้นไปแตะระดับสูงสุดถึง 119.50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล หรือพุ่งขึ้นถึงร้อยละ 65 จากช่วงก่อนเกิดสงคราม ก่อนที่จะอ่อนตัวลงมาทรงตัวต่ำกว่าระดับ 90 ดอลลาร์สหรัฐในวันจันทร์ที่ผ่านมา

ข่าวต่างประเทศ

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

