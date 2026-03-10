ข่าวต่างประเทศ

ฮีซึง ออกจาก ENHYPEN เตรียมลุยโซโล่เดี่ยว วงเดินหน้าต่อด้วยสมาชิก 6 คน

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 15:37 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 15:51 น.
50
ฮีซึง ยุติบทบาทวง ENHYPEN

ต้นสังกัดประกาศ ‘ฮีซึง’ ยุติบทบาทวง ENHYPEN เตรียมลุยโซโล่เดี่ยว ส่วนวงเดินหน้าต่อด้วยสมาชิก 6 คน วอนแฟนคลับสนับสนุนเส้นทางใหม่

ทำเอาเหล่าแฟนคลับ หรือ เอนจีน ตกใจไปตาม ๆ กัน วันนี้ (10 มีนาคม 2569) ต้นสังกัด BELIFT LAB ออกแถลงการณ์ด่วน แจ้งให้ทราบถึงกิจกรรมและทิศทางในอนาคตของบอยกรุ๊ปชื่อดัง ENHYPEN (เอนไฮเพน) ประเด็นสำคัญคือการประกาศว่า ฮีซึง (HEESEUNG) พี่ใหญ่ของวง ตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นสมาชิกวง เพื่อเดินตามเส้นทางและวิสัยทัศน์ทางดนตรีของตัวเอง

BELIFT LAB เริ่มต้นแถลงการณ์ด้วยการขอบคุณ ENGENE ทุกคนที่คอยมอบความรักและให้การสนับสนุน ENHYPEN อย่างไม่สั่นคลอนมาโดยตลอด ทางต้นสังกัดได้ใช้เวลาทบทวนและพิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงเป้าหมายในอนาคตของวง ได้มีการพูดคุยเชิงลึกกับสมาชิกแต่ละคนถึงภาพอนาคตที่พวกเขาวาดไว้ ซึ่งทำให้เห็นภาพชัดเจนว่าฮีซึงมีวิสัยทัศน์และเส้นทางดนตรีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวชัดเจนและค่ายตัดสินใจที่จะเคารพความต้องการของเขา

จากการตัดสินใจดังกล่าว ฮีซึงจะแยกทางจากวงและนับจากนี้เป็นต้นไป ENHYPEN จะยังคงเดินหน้าทำกิจกรรมอย่างเป็นทางการต่อไปด้วยสมาชิกที่เหลือ 6 คน

แม้จะออกจากวงไปแล้ว แต่ฮีซึงจะยังคงเป็นศิลปินภายใต้สังกัด BELIFT LAB เช่นเดิม โดยเขาจะเตรียมตัวสำหรับการทำอัลบั้มโซโล่เดี่ยวต่อไป ส่วนวง ENHYPEN ก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะส่งมอบการแสดงที่เปี่ยมไปด้วยพลังให้กับเหล่าแฟนคลับเช่นเคย

ในแถลงการณ์ ต้นสังกัดยังเผยความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาว่า เป็นเรื่องยากมากที่จะอธิบายกระบวนการทั้งหมดให้เข้าใจได้ผ่านประกาศสั้น ๆ ฉบับนี้ แต่การตัดสินใจครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากผ่านการไตร่ตรองหารือกันมาอย่างยาวนาน ทางค่ายเข้าใจดีว่าข่าวนี้อาจเป็นเรื่องใหญ่ที่รับมือได้ยากสำหรับแฟนคลับ และอาจมีกระแสตอบรับที่หลากหลาย แต่ถึงอย่างนั้นก็หวังว่าทุกคนจะเข้าใจว่านี่คือการตัดสินใจที่ทำลงไปเพื่ออนาคตที่ดีที่สุดของทั้ง ENHYPEN และตัวของฮีซึงเอง

ช่วงท้าย BELIFT LAB ได้ฝากข้อความทิ้งท้าย ขอให้แฟน ๆ มอบความรักและสนับสนุนทั้ง ENHYPEN และ ฮีซึง ต่อไป ในขณะที่พวกเขากำลังจะเริ่มต้นการเดินทางในแชปเตอร์ใหม่ของชีวิต พร้อมกล่าวขอบคุณแฟนคลับทุกคนจากใจจริง

ฮีซึง enhypen ประกาศออกจากวง
ภาพจาก : @ENHYPEN
ฮีซึง ENHYPEN
ภาพจาก : @ENHYPEN
ฮีซึง ENHYPEN-2
ภาพจาก : @ENHYPEN
ENHYPEN
ภาพจาก : @ENHYPEN
วง ENHYPEN
ภาพจาก : @ENHYPEN
วง ENHYPEN-2
ภาพจาก : @ENHYPEN
วง ENHYPEN-3
ภาพจาก : @ENHYPEN

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 15:37 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 15:51 น.
50
