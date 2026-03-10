สลด! อิสราเอลทิ้งระเบิดปลิดชีพ บาทหลวงคาทอลิก ขณะช่วยคนเจ็บในเลบานอน
คุณพ่อปิแอร์ เอล-ราฮี บาทหลวงคาทอลิกมรณภาพหลังอิสราเอลทิ้งระเบิดถล่มซ้ำขณะช่วยคนเจ็บในหมู่บ้านคลาหยาเมื่อ 9 มี.ค. 69 สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 ประณามความรุนแรงและวอนทุกฝ่ายหยุดยิงทันที
เหตุการณ์ความรุนแรงในตะวันออกกลางสร้างบาดแผลลึกอีกครั้ง เมื่อการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอน ได้คร่าชีวิต คุณพ่อปิแอร์ เอล-ราฮี (Father Pierre El Raii) บาทหลวงคาทอลิกนิกายมาโรไนต์ ผู้เป็นที่รักและเสาหลักทางจิตใจของคริสตชนในพื้นที่ ไปอย่างไม่มีวันกลับ ขณะที่ท่านกำลังสละชีวิตวิ่งเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
โศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม ที่ผ่านมา ในหมู่บ้าน Qlayaa (คลาหยา) ทางตอนใต้ของเลบานอน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อิสราเอลยกระดับการทิ้งระเบิดอย่างหนัก
คุณพ่อทูฟิก บู เมอร์ฮี (Father Toufic Bou Merhi) บาทหลวงคณะฟรันซิสกัน เล่าถึงนาทีชีวิตอันน่าสะเทือนใจว่า
“ตอนแรกมีระเบิดลูกหนึ่งตกลงมาใส่บ้านหลังหนึ่งใกล้ๆ กับโบสถ์ ทำให้มีสัตบุรุษบาดเจ็บ คุณพ่อปิแอร์ไม่รีรอที่จะรีบวิ่งเข้าไปช่วยพร้อมกับกลุ่มวัยรุ่นอีกหลายสิบคน แต่แล้วความโหดร้ายก็เกิดขึ้น… เมื่อระเบิดอีกลูกถูกทิ้งซ้ำลงมาที่จุดเดิม คุณพ่อโดนแรงระเบิดเข้าอย่างจัง”
แม้ชาวบ้านจะพยายามรีบนำตัวท่านส่งโรงพยาบาลท้องถิ่น แต่บาดแผลที่สาหัสเกินกว่าจะทนไหว ทำให้บาทหลวงวัย 50 ปีผู้นี้มรณภาพในเวลาต่อมา ทิ้งไว้เพียงความโศกเศร้าและเสียงสะอื้นไห้ของสัตบุรุษ
การจากไปของคุณพ่อปิแอร์ ผู้นำที่คอยเป็นที่พึ่งพิง สร้างความตกตะลึงและหวาดกลัวอย่างหนักให้กับชุมชนคาทอลิกที่ต้องทนรับแรงกดดันจากสงครามอยู่แล้ว ท่ามกลางรายงานว่ามีกลุ่มติดอาวุธเข้ามาในพื้นที่ ทำให้หมู่บ้านคริสเตียนที่เคยสงบสุขต้องตกอยู่ในอันตราย
“พวกเขาพากันร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าและหวาดกลัวสุดขีด ก่อนหน้านี้ไม่มีใครอยากทิ้งบ้านเกิด แต่ในสถานการณ์แบบนี้ ทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว”
คุณพ่อทูฟิกกล่าวด้วยความร้าวราน พร้อมเผยว่าผู้คนจำนวนมากต้องกลายเป็นคนไร้บ้าน ต้องไปนอนข้างถนนหรือในรถ เพราะไม่มีเงินแม้แต่จะเช่าที่พัก
โป๊ปลีโอที่ 14 ทรงสลดพระทัย สวดภาวนาให้ยุติสงคราม
จากเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่พรากชีวิตบาทหลวงผู้เสียสละ สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 (Pope Leo XIV) ทรงแสดงความเสียพระทัยอย่างสุดซึ้ง โดยสำนักข่าววาติกันได้ออกแถลงการณ์ระบุว่า
“สมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ 14 ทรงมีความโศกเศร้าอย่างหาที่สุดไม่ได้ ต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการทิ้งระเบิดในตะวันออกกลางช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา ทรงสลดพระทัยต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์ เด็กๆ จำนวนมาก รวมถึงผู้ที่เสียสละเข้าไปช่วยเหลือพวกเขา ดังเช่น คุณพ่อปิแอร์ เอล-ราฮี ที่ถูกสังหาร… พระองค์ทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใยยิ่ง และทรงสวดภาวนาขอให้ความขัดแย้งทั้งปวงยุติลงโดยเร็ว”
องค์กรคาทอลิกเพื่อความช่วยเหลือ (ACN) และ องค์กร L’Œuvre d’Orient ของฝรั่งเศส ได้ออกแถลงการณ์ประณามการโจมตีครั้งนี้อย่างรุนแรง โดยระบุว่านี่คือ “การกระทำที่มุ่งทำลายล้างและเข่นฆ่าพลเรือนผู้บริสุทธิ์” การสังหารบาทหลวงผู้ปฏิเสธที่จะทอดทิ้งสัตบุรุษของตน ถือเป็นการยกระดับความรุนแรงที่ไร้เหตุผลและโหดร้ายที่สุด
อารามคาทอลิกเปิดประตูรับผู้ลี้ภัยมุสลิม
ท่ามกลางความมืดมิดของสงคราม ความเมตตายังคงส่องสว่าง ปัจจุบันอารามคณะฟรันซิสกันในเมืองไทร์ (Tyre) ได้เปิดประตูรับผู้ลี้ภัยกว่า 200 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นชาวมุสลิมที่หนีตายจากการสู้รบ “เราต้องรับพวกเขาไว้ ในสถานการณ์แบบนี้ พวกเขาจะไปหาที่พึ่งจากไหนได้อีก?”
แม้จะสูญเสียและเจ็บปวด แต่คริสตชนในพื้นที่ยังคงพยายามกอดความหวังไว้แน่น ดังคำกล่าวทิ้งท้ายของคุณพ่อทูฟิกที่สอดคล้องกับพระดำรัสของพระสันตะปาปาว่า
“อาวุธไม่ได้นำมาซึ่งสันติภาพ แต่นำมาซึ่งการสังหารหมู่และความเกลียดชัง สิ่งเดียวที่เราเรียกร้อง คือการได้มีชีวิตอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่านั้น”
ข้อมูลจาก : EWTN NEWS, FB/Nabd ElHaya نبض الحياة
