ศาลสั่งคุก 4 ปี “อดีตตม.ภูเก็ต” แพร่คลิปโป๊เด็ก 2.5 แสนไฟล์
พิพากษาคุก 4 ปี 28 เดือน ปรับ 1 แสน แต่ให้รอลงอาญา 3 ปี หลังชดใช้ผู้เสียหายจนพอใจ ด้าน ดีเอสไอ จับมือตำรวจสากลล้างบางเครือข่ายสื่อลามกข้ามชาติ
วันที่ 10 มี.ค. 2569 ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก มีคำพิพากษาคดีสำคัญที่สะเทือนวงการสีกากีและองค์กรระหว่างประเทศ เมื่ออดีตข้าราชการตำรวจถูกฟ้องในข้อหาหนักเกี่ยวกับการครอบครองและเผยแพร่สื่อลามกอนาจารเด็ก
จำเลยในคดีนี้คือ ส.ต.ท. เจษฎา ทิพย์มณี อดีตตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) จังหวัดภูเก็ต ถูกชุดเฉพาะกิจดีเอสไอ (DSI) เข้าจับกุมหลังตรวจพบพฤติกรรมอัปโหลดภาพนิ่งและคลิปวิดีโอโป๊เปลือยของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ขึ้นสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงได้
จากการสืบสวนพบว่าจำเลยทำมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปลายปี 2567 โดยมีไฟล์สื่อลามกเด็กในความครอบครองมหาศาลกว่า 2.5 แสนไฟล์ ซึ่งเป็นการกระทำที่สร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อเยาวชนที่เป็นเหยื่อในคลิป
ในชั้นศาล จำเลยให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา และได้นำเงินมาชดใช้ค่าเสียหายให้กับเหยื่อ 4 ราย รายละ 25,000 บาท จนผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความ ศาลจึงมีคำวินิจฉัย จำคุกรวม 4 ปี 28 เดือน และปรับเงิน 120,000 บาท
อย่างไรก็ดีเนื่องจากจำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน และมีการชดใช้เยียวยาเหยื่อ ศาลจึงให้รอลงอาญาเป็นเวลา 3 ปี โดยต้องรายงานตัว 3 ครั้งภายใน 1 ปี และบำเพ็ญประโยชน์ต่อสาธารณะ 24 ชม.พร้อมริบของกลางทั้งหมด
ความน่าสนใจของคดีนี้อยู่ที่การปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่จากเอฟบีไอ FBI สหรัฐฯ และ ตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียที่มาร่วมสังเกตการณ์ในห้องพิจารณาคดีด้วย เนื่องจากเป็นคดีที่มีเครือข่ายเชื่อมโยงระดับโลก
ด้าน พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ยืนยันว่าได้กำชับให้ดีเอสไอประสานงานกับองค์การตำรวจสากล และหน่วยงานความมั่นคงจากหลายประเทศ เพื่อทลายซ่องโจรบนโลกไซเบอร์ที่แสวงหาผลประโยชน์จากเด็กอย่างถอนรากถอนโคน.
ขอบคุณข้อมูล : ข่าวออนไลน์7HD
