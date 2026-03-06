บันเทิง

ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย

ทำความรู้จัก โค้ชส้ม ณัฐกนก นักไลฟ์มืออาชีพ จากแม่ค้าออนไลน์สู่ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย

ไม่พูดถึงคงไม่ได้ สำหรับ โค้ชส้ม ณัฐกนก นักไลฟ์มืออาชีพคนดัง ที่กำลังตกเป็นเป้าสายตาของคนทั้งโซเชียล หลังถูก ไฮโซน้ำหวาน ไลฟ์แฉพฤติกรรมและคำพูดที่ยั่วยวน นาวิน ต้าร์ จนทำให้บ้านแตก ถึงขั้นมีความคิดที่จะหย่ากันเลยทีเดียว แม้ว่าทาง ไลฟ์โค้ชคนดังจะออกมายืนยันเจตนาจริงของตัวเองแล้ว แต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวดราม่าครั้งนี้จะยังไม่จบ

ในวันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะขอพาทุกท่านไปทำความรู้จัก โค้ชส้ม ตัวแม่ของวงการอีคอมเมิร์ซเมืองไทยกันให้มากขึ้นกันค่ะ จากการเป็นแม่ค้าออนไลน์ธรรมดา ๆ เติบโตอย่างก้าวกระโดดจนกลายมาเป็น ผู้เชี่ยวชาญด้านการไลฟ์ขายสินค้าในแพลตฟอร์มออนไลน์

ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย-1
ก่อนจะมาเป็น โค้ชส้ม ที่ลือชื่อ เธอมีจุดเริ่มต้นเฉกเช่นคนอื่น ๆ คือการเป็น แม่ค้าออนไลน์ เจ้าตัวเรียนรู้การตลาดดิจิทัลด้วยตัวเองตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็น การทดลองขายสินค้า, การทำคอนเทนต์สร้างตัวตน รวมถึงการขึ้นไลฟ์สด ในการลงมือทำด้วยตัวเองตั้งแต่ขั้นตอนแรก ทำให้ ส้ม ณัฐกนก มีความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งในเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์, ระบบอัลกอริทึมของแพลตฟอร์ม และยังรู้ไปถึงเทคนิคปิดการขายผ่านไลฟ์สด

จากความรู้ที่เริ่มต้นจาก 0 กลายเป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้เธอสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อย ๆ จนกลายมาเป็น โค้ชส้ม ผู้สอนการขายออนไลน์ และคนให้คำปรึกษาทางด้านการตลอดดิจิทัลในเวลาต่อมา ด้วยเอกลักษณ์ในการขายสินค้าออนไลน์ รวมถึงการนำเสนอที่โดดเด่นจนเป็นภาพจำ ทำให้หลาย ๆ คนในวงการการตลาดออนไลน์และอีคอมเมิร์ซเมืองไทย ขนานนามเธอว่าเป็น “ส้มหยุด”

ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย-2
นอกจาก โค้ชส้ม จะลงมือขายสินค้าเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยตัวเองตั้งแต่เริ่มต้นเส้นทางจนปัจจุบันแล้ว เธอยังทำธุรกิจด้านที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร โดยจะเน้นการสอนที่เกี่ยวกับการพัฒนานักไลฟ์สินค้าเพื่อให้สามารถสร้างรายได้จากแพลตฟอร์มออนไลน์ได้อย่างแยบยล ซึ่งผู้ที่เคยเข้าร่วมคอร์สของ โค้ชส้ม ส่วนใหญ่สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จได้อย่างดี

สำหรับคอร์สที่ โค้ชส้ม ณัฐกนก เปิดสอนมีทั้งหมด 4 คอร์สด้วยกัน คือ

  1. การจัดคอร์สสอนการไลฟ์ขายสินค้า
  2. การอบรมกลยุทธ์การตลาดออนไลน์
  3. การให้คำปรึกษาผู้ประกอบการรายบุคคล
  4. การสร้างคอมมูนิตี้นักขายออนไลน์

ปัจจุบัน โค้ชส้ม ได้รับการรับรองจากแพลตฟอร์ม Shopee ให้เป็นหนึ่งใน Shopee Expert หรือผู้เชี่ยวชาญในการทำหน้าที่เป็นวิทยากรและที่ปรึกษาในการถ่ายทอดความรู้ด้านการขายออนไลน์, การใช้ระบบของแพลตฟอร์ม รวมถึงการไลฟ์เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ

ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย-3
