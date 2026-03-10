จำคุก “ฟ้า พรหมศร” 2 ปี 10 เดือน ไม่รอลงอาญา นักโทษ ม.112 อ้างสำนึกผิดไม่เป็นผล

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 11:49 น.| อัปเดต: 10 มี.ค. 2569 11:49 น.
62
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 ศาลจังหวัดธัญบุรีได้นัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 ในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง “ฟ้า” พรหมศร วีระธรรมจารี นักกิจกรรมทางการเมือง ในข้อหาหลักตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112, ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน และฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ จากกรณีการชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักกิจกรรมรายอื่นบริเวณหน้า สภ.คลองหลวง เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564

เปิดรายละเอียดคำพิพากษา ชี้พฤติการณ์ร้ายแรง-จาบจ้วง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาแล้วเห็นพ้องกับศาลชั้นต้น ว่าขณะเกิดเหตุจำเลยอายุ 34 ปี มีวุฒิภาวะเพียงพอที่จะทราบว่าการกระทำและข้อความที่ใช้ปราศรัยมีลักษณะจาบจ้วงล่วงเกิน และเหยียบย่ำพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรง อีกทั้งยังมีการเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตทำให้ข้อความกระจายไปวงกว้าง และกระทำต่อหน้าเจ้าพนักงานโดยไม่เกรงกลัวกฎหมาย

แม้จำเลยจะอุทธรณ์ขอให้รอการลงโทษโดยอ้างว่า เป็นเสาหลักดูแลบิดามารดาที่สูงอายุและมีโรคประจำตัว สำนึกผิดและปรับปรุงตัวเป็นพลเมืองดี โดยไปเป็นวิทยากรอบรมเยาวชนและบำเพ็ญประโยชน์

แต่ศาลเห็นว่ายังไม่ใช่เหตุผลเพียงพอที่จะรอการลงโทษ เนื่องจากพฤติการณ์คดีร้ายแรงและจำเลยได้กระทำผิดในลักษณะเดียวกันนี้หลายคดี บ่งชี้ว่าไม่ได้ทำไปเพราะหลงผิด จึงพิพากษายืนโทษจำคุกรวมทุกกระทงความผิด ดังนี้

  1. ฐานฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ: จำคุก 2 เดือน

  2. ฐานมั่วสุมตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป (ม.215): จำคุก 1 ปี

  3. ฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงาน (ม.136): จำคุก 6 เดือน

  4. ฐานหมิ่นประมาทกษัตริย์ฯ (ม.112): จำคุก 4 ปี

รวมโทษจำคุก 5 ปี 8 เดือน แต่เนื่องจากจำเลยให้การรับสารภาพ ศาลจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 10 เดือน โดยไม่รอลงอาญา อย่างไรก็ตาม ศาลได้สั่งยกฟ้องในส่วนของ พ.ร.บ.เครื่องขยายเสียงฯ เนื่องจากคำฟ้องของโจทก์บรรยายไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย

ชะตากรรมหลังคำตัดสิน ส่งตัวเข้าเรือนจำรอฟังผลประกัน

ภายหลังเสร็จสิ้นการอ่านคำพิพากษา ทนายความได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวในชั้นฎีกา ทว่าศาลจังหวัดธัญบุรีมีคำสั่งให้ส่งคำร้องดังกล่าวไปให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณา ส่งผลให้ “ฟ้า พรหมศร” ต้องถูกควบคุมตัวไปยังเรือนจำอำเภอธัญบุรีทันที เพื่อรอฟังคำสั่งประกันตัวซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 2-3 วัน

ปัจจุบัน พรหมศร ถูกดำเนินคดีตามมาตรา 112 รวมทั้งสิ้น 6 คดี โดยแบ่งสถานะคดีได้ดังนี้

  • ชั้นฎีกา (2 คดี): คดี สภ.คลองหลวง (คดีนี้) และคดีปราศรัยหน้าศาลจังหวัดธัญบุรี

  • ชั้นอุทธรณ์ (2 คดี): คดีชุมนุมราษฎรประสงค์ (รอลงอาญา) และคดีปราศรัยหน้ากรมทหารราบที่ 11 (จำคุก 2 ปี 8 เดือน)

  • ชั้นศาลชั้นต้น (2 คดี): คดีชุมนุมหน้า SCB สำนักงานใหญ่ และคดีโพสต์เฟซบุ๊กที่ศาลจังหวัดพัทลุง

