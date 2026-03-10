ข่าว

บทเรียนราคาแพง! สู้คดี 5 ปี ทวงคืนบำนาญประกันสังคม

เผยแพร่: 10 มี.ค. 2569 09:15 น.
ประกันสังคม ผู้ประกันตนฟ้องศาล
แฟ้มภาพ

เปิดคำพิพากษาศาลฎีกา อุทาหรณ์คนทำงานมาตรา 33 ที่คิดจะต่อมาตรา 39 หลังเกษียณ เมื่อการตีความของหน่วยงานรัฐเกือบทำให้เงินบำนาญที่ส่งมาทั้งชีวิตลดฮวบจาก 3,600 เหลือเพียง 1,300 บาทต่อเดือน หากเจ้าตัวไม่ลุกขึ้นสู้ถึง 3 ศาล นานกว่า 5 ปี ความยุติธรรมนี้อาจไม่เกิดขึ้น

เรื่องราวดังกล่าวได้มีการโพสต์ลงในกลุ่ม “ข่าวประกันสังคม” โดยเริ่มต้นจาก นาง ณ. ลูกจ้างโรงแรมผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบมาอย่างซื่อสัตย์รวม 181 เดือน จนกระทั่งออกจากงานในวัยเกิน 55 ปี เมื่อเดือนธันวาคม 2556 ซึ่งตามกฎหมายเธอมีสิทธิรับบำนาญชราภาพทันทีตั้งแต่มกราคม 2557

แต่จุดเปลี่ยนอยู่ที่การไปสอบถามเจ้าหน้าที่ประกันสังคม ซึ่งได้รับคำแนะนำว่า “หากยังไม่รีบรับบำนาญ ให้สมัครมาตรา 39 ต่ออีก 5 ปี แล้วเงินบำนาญจะเพิ่มขึ้น” เธอหลงเชื่อและส่งเงินสมทบต่อจนครบ 60 เดือน

เมื่อครบกำหนด 5 ปี นาง ณ. ไปยื่นรับเงินบำนาญ แต่กลับได้รับแจ้งว่าจะได้เพียง 1,320 บาทต่อเดือน ทั้งที่ความจริงควรคำนวณจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้ายตอนทำงานโรงแรม (13,222 บาท) ซึ่งจะทำให้เธอได้บำนาญรวมเงินเพิ่มสูงถึง 3,636 บาทต่อเดือน

ทำไมเงินถึงหายไป?

  • ประกันสังคมตีความว่า – ต้องใช้ฐานเงินเดือนของมาตรา 39 (ซึ่งถูกฟิกซ์ไว้ที่ 4,800 บาท) มาคำนวณบำนาญทั้งหมด
  • ผลลัพธ์ – เงินบำนาญหายไปกว่า 2,300 บาทต่อเดือน หรือลดลงเกือบครึ่งหนึ่งจากสิทธิที่ควรได้
กลุ่มเฟซบุ๊กข่าวประกันสังคม
ภาพจากกลุ่มเฟซบุ๊ก ข่าวประกันสังคม

มหากาพย์การต่อสู้ 5 ปี 3 ศาล เพื่อความถูกต้อง

หลังถูกคณะกรรมการอุทธรณ์ยกคำร้อง นาง ณ. ตัดสินใจฟ้องศาลแรงงาน การต่อสู้กินเวลายาวนานผ่าน ศาลแรงงานภาค 1, ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ จนถึงศาลฎีกา จนมีคำวินิจฉัยที่เป็นบรรทัดฐานสำคัญดังนี้

สิทธิเกิดขึ้นแล้ว ศาลชี้ว่าสิทธิบำนาญของเธอเกิดขึ้นสมบูรณ์ตั้งแต่มกราคม 2557 (หลังออกจากมาตรา 33)

มาตรา 39 คือส่วนเพิ่ม โดยการสมัครมาตรา 39 ต่อภายหลัง ไม่ได้ไปลบสิทธิเดิม แต่เป็นการ “เพิ่มอัตราบำนาญ” เท่านั้น

สุดท้ายคำสั่งศาลให้เพิกถอนคำวินิจฉัยเดิม และสั่งให้ประกันสังคมจ่ายบำนาญตามสิทธิที่แท้จริงคือ 3,636.05 บาทต่อเดือน ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่มีสิทธิ

คดีนี้พิสูจน์ให้เห็นว่า “เงินบำนาญไม่ใช่เงินสงเคราะห์” แต่คือ เงินที่คนทำงานออมมาทั้งชีวิต การตีความกฎหมายที่ผิดพลาดของหน่วยงานรัฐอาจพรากความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตไปได้ หากคุณเป็นผู้ประกันตนที่กำลังจะเกษียณ โปรดตรวจสอบสิทธิและฐานเงินเดือนให้ดีก่อนตัดสินใจสมัครมาตรา 39 ต่อ เพราะคำแนะนำที่ว่า “ส่งต่อแล้วได้เพิ่ม” อาจกลายเป็น “ส่งต่อแล้วได้ลด” หากฐานเงินเดือนเดิมของคุณสูงกว่า 4,800 บ.

โลโก้ สำนักงานประกันสังคม
ภาพ Facebook @ssofanpage





Pachara
นักเขียนประจำที่ Thaiger

