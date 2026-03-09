คนร้าย ใช้จอบฟันคอลูกชาย 5 ขวบ ดับต่อหน้าแม่ ชาวบ้านฮือรุมประชาทัณฑ์ ตายคาตีน
คนร้ายบุกบ้านใช้จอบทำร้ายลูกชายวัย 5 ขวบเสียชีวิตต่อหน้าแม่ในอินเดีย ชาวบ้านรุมประชาทัณฑ์ผู้ก่อเหตุจนเสียชีวิต ตำรวจเร่งสอบสวนหาสาเหตุจูงใจหลังพบประวัติพยายามก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านค้าใกล้เคียง
เหตุการณ์สุดสะเทือนขวัญเกิดขึ้นที่หมู่บ้านอาลี ในรัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย เด็กชายวัย 5 ขวบชื่อ “วิเกช” ถูกชายแปลกหน้าบุกเข้ามาทำร้ายจนเสียชีวิตอย่างโหดเหี้ยมด้วยจอบทำสวน ต่อหน้าผู้เป็นแม่ที่พยายามเข้าปกป้องลูกจนได้รับบาดเจ็บ
นาทีสลดหน้าบ้าน ขณะที่หนูน้อยวิเกชกำลังเล่นอยู่บริเวณหน้าบ้าน ผู้ก่อเหตุซึ่งทราบชื่อภายหลังคือ นายมาเฮช มาดา (Mahesh Mada) วัย 25 ปี ได้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าบ้าน ก่อนจะคว้าจอบซึ่งวางอยู่บริเวณนั้นมาเป็นอาวุธในการบั่นคอเด็กชาย ผู้เป็นแม่พยายามต่อสู้และเข้าปกป้องลูกชายสุดชีวิตจนตัวเองได้รับบาดเจ็บ
มื่อเพื่อนบ้านละแวกใกล้เคียงได้ยินเสียงกรีดร้อง จึงรีบวิ่งเข้ามาดูเหตุการณ์ พวกเขาได้เข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลแม่ของเด็ก พร้อมกับช่วยกันจับกุมตัวนายมาเฮชและรุมทำร้ายเขาอย่างหนักจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ เปิดเผยผลการสืบสวนเบื้องต้นว่า ครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้ก่อเหตุไม่เคยรู้จักหรือมีความบาดหมางใดๆ ต่อกันมาก่อน ทำให้ยังไม่แน่ชัดว่าเหตุใดเขาจึงมาที่สนามหญ้าหน้าบ้านหลังนี้ได้
อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่านายมาเฮชได้พยายามเข้าไปก่อเหตุขโมยของในร้านค้าใกล้เคียงราวๆ 1 ชั่วโมงก่อนหน้า ซึ่งอาจบ่งชี้ได้ว่าเขามีแรงจูงใจเรื่องการประสงค์ต่อทรัพย์
สำหรับประวัติของนายมาเฮช เขามาจากเมืองโจแบท ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดารที่มีประชากรราว 17,200 คน พื้นที่นี้พึ่งพาเกษตรกรรมเป็นหลักและมีปัญหาการว่างงานสูง นอกจากนี้ มีรายงานว่าเขาได้หายตัวออกจากบ้านไปประมาณ 4 วันก่อนที่จะมาก่อเหตุ ไม่มีใครทราบเบาะแสว่าเขาไปอยู่ที่ไหนในช่วงเวลานั้น
แม้ผู้ก่อเหตุจะเสียชีวิตจากการถูกรุมประชาทัณฑ์ไปแล้ว แต่ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นระบุว่า เจ้าหน้าที่ยังคงตั้งข้อหาเอาผิดกับเขา และจะดำเนินการสืบสวนคดีนี้อย่างละเอียดต่อไป เพื่อคลี่ปมข้อสงสัยทั้งหมด
เหตุการณ์นี้ถูกแชร์ออกไปอย่างกว้างขวางบนอินสตาแกรม ผู้คนจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์แสดงความตกใจและเห็นใจในความเจ็บปวดและบาดแผลทางใจของผู้เป็นแม่ บางส่วนตั้งคำถามถึงความยุติธรรมในสังคมและโชคชะตา ทว่าสิ่งที่น่าแปลกใจคือ แทบไม่มีคอมเมนต์ใดเลยที่กล่าวไว้อาลัยถึงตัวหนูน้อยวิเกชที่จากไป
