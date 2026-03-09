ข่าวต่างประเทศ

แชร์ว่อน! สาวมะกันคลั่งถูกเชิญลงเครื่อง เหตุเปิดคลิปเสียงดังแค่ 30 วิฯ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 20:24 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 16:07 น.
76
ผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งถูกเชิญตัวลงจากเที่ยวบินของ American Airlines
แฟ้มภาพ

ไวรัลฉาวบนเครื่องบินอีกครั้ง! เมื่อผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งถูกเชิญตัวลงจากเที่ยวบินของ American Airlines ณ สนามบินไมอามี มุ่งหน้าสู่แทมปา หลังก่อเหตุเปิดวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือผ่านลำโพงเสียงดังจนสร้างความรบกวน ก่อนจะระเบิดอารมณ์ด่าทอพนักงานต้อนรับและอ้าง “เสรีภาพในการพูด” ต่อหน้าตำรวจ

เหตุการณ์นี้ถูกแชร์ผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต่อก (TikTok) เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เผยให้เห็นนาทีปะทะคารมระหว่างผู้โดยสารหญิงรายนี้กับลูกเรือและเจ้าหน้าที่ตำรวจ จุดเริ่มต้นเมื่อผู้โดยสารรายนี้เปิดคลิปวิดีโอผ่านลำโพงเสียงดังสะนั่นเครื่องบิน แม้จะได้รับคำเตือนแล้วเธอก็ยังคงแสดงท่าทีดื้อรั้น โดยผู้โดยสารคนอื่นระบุว่าเธอมีอาการคล้ายคน “มึนเมา”

หญิงรายนี้ตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคายว่า “ฉันเปิดวิดีโอแค่ 30 วินาที ด้วยระดับเสียงแค่ 50% นี่คือเหตุผลบ้าๆ ที่พวกคุณจะไล่ฉันลงเครื่องเหรอ?” พร้อมอ้างว่าเธอหยุดเล่นคลิปแล้วหลังจากได้รับคำเตือนครั้งที่สอง

สาวมะกันคลั่งด่ากราดลูกเรือ American Airlines
ภาพ @TikTok

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นายเข้ามาระงับเหตุและเชิญตัวเธอออกไป หญิงรายนี้กลับตั้งคำถามที่ทำให้คนทั้งเครื่องถึงกับกุมขมับ ด้วยการที่เธอยิงคำถามใส่ตำรวจว่า “ฟังนะ นี่ไม่ใช่อเมริกาเมืองแห่งเสรีภาพในการพูดหรือไง หรือเรากำลังทำตัวงี่เง่าใส่ทุกคนอยู่?”

เมื่อเธอถามว่า “ฉันแสดงความรู้สึกไม่ได้เหรอ?” ตำรวจจึงสวนกลับทันควันพร้อมชี้ไปที่ทางออกว่า คุณไปแสดงความรู้สึกตรงโน้นได้เลย

ก่อนจะถูกลากตัวออกไปหญิงรายนี้ยังแสดงท่าทีประชดประชันด้วยการปรบมือและขอบคุณผู้โดยสารคนอื่นๆ ที่ใช้มือถือถ่ายคลิปเธอไว้ ทันทีที่เดินพ้นประตูเครื่องไปผู้โดยสารทั้งลำต่างพากันปรบมือและกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จัดการกับความวุ่นวายนี้ได้สำเร็จ

ไทม์ไลน์ความวุ่นวาย 30 วินาทีเจ้าปัญหา
แฟ้มภาพ

จากเหตุการณ์ความวุ่นวายเรื่องเสียงรบกวนที่เพิ่มขึ้น ล่าสุดสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลนส์ (United Airlines) ได้อัปเดตข้อกำหนดการเดินทางอย่างเป็นทางการ โดยบังคับให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหูฟังขณะฟังเพลงหรือดูวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนบนเครื่อง เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยในลักษณะนี้.

@jcmack03

A drunk lady on an American Airlines flight from Miami to Tampa refused to use headphones and was loudly playing videos from her phone. The flight attendants politely asked her to use headphones before we even left the gate, and the lady immediately got angry, rude and belligerent. She was shouting and cursing at employees and other passengers. It continued until law enforcement finally came and thankfully removed her. The American Airlines employees handled it very well and were respectful the entire time. Just a wild situation. Never in my life did I think I’d witness this. #airplane #drunk #americanairlines #miami #florida

♬ original sound – jcmack03

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไร้มารยาท! นางเอก AV เที่ยวดิสนีย์แลนด์ โดนชายแท้แซวหยาบ บันเทิง

ไร้มารยาท! นางเอก AV เที่ยวดิสนีย์แลนด์ โดนชายแท้แซวหยาบ

47 วินาที ที่แล้ว
ตัวแม่ AV &quot;มาเรีย นากาอิ&quot; คลอดลูกชายแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ตัวแม่ AV “มาเรีย นากาอิ” คลอดลูกชายแล้ว! เปิดใจวิถีซิงเกิลมัม ยืนยันไม่ทิ้งวงการ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนร้าย ใช้จอบฟันคอลูกชาย 5 ขวบ ดับต่อหน้าแม่ ชาวบ้านฮือรุมประชาทัณฑ์ ตายคาตีน ข่าวต่างประเทศ

คนร้าย ใช้จอบฟันคอลูกชาย 5 ขวบ ดับต่อหน้าแม่ ชาวบ้านฮือรุมประชาทัณฑ์ ตายคาตีน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งถูกเชิญตัวลงจากเที่ยวบินของ American Airlines ข่าวต่างประเทศ

แชร์ว่อน! สาวมะกันคลั่งถูกเชิญลงเครื่อง เหตุเปิดคลิปเสียงดังแค่ 30 วิฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พยาบาลไต้หวันสุดแซ่บ โดนพักงาน หลังแอบถ่ายคนไข้ ICU ข่าวต่างประเทศ

พยาบาลไต้หวันสุดแซ่บ โดนพักงาน หลังแอบถ่ายคนไข้ ICU ประจานลงไอจี-ด่าซ้ำไอ้งั่ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คุก 30 ปี เกย์ก่อตั้งกลุ่มไพรด์ ข่มขืน ดช.13 แสบหนุนเด็กแปลงเพศ ด่า เจ.เค. โรว์ลิง ข่าวต่างประเทศ

คุก 30 ปี เกย์หนุนเด็กแปลงเพศ คดีข่มขืน ดช.13 วีรกรรมเคยด่า เจ.เค. โรว์ลิง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ สารวัตร แจ้งข่าวร้าย ฟ้าถล่ม สูญเสียคนรักที่สุดในชีวิต บันเทิง

ไอซ์ สารวัตร แจ้งข่าวร้าย ฟ้าถล่ม สูญเสียคนรักที่สุดในชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดวาร์ป &quot;บริดเจ็ตต์ เฮซ&quot; สาวต้นแบบหน้านางฟ้าของ Sherry Birkin ใน RE9 ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป “บริดเจ็ตต์ เฮซ” สาวต้นแบบหน้านางฟ้าของ Sherry Birkin ใน RE9

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย มือกลองวง Black tiger ล้มรถไถล รถเมล์เหยียบทับดับ บันเทิง

อาลัย มือกลองวง Black tiger ล้มรถไถล รถเมล์เหยียบทับดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบียร์ขึ้นราคา แบรนด์ไหนปรับราคาก่อน เศรษฐกิจ

ฝันร้ายนักดื่ม! เพจดังแฉ “เบียร์” เตรียมปรับขึ้นราคาทั้งแผง! ประเดิมแบรนด์นี้นำร่อง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 9 มี.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 9 มี.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงสุวรรณภูมิ อย่างปลอดภัย ข่าว

แรงงานไทยชุดแรก 29 ชีวิต จากอิหร่าน เดินทางถึงบ้านเกิดแล้ว อย่างปลอดภัย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี บันเทิง

มัณฑนา โมรากุล ศิลปินแห่งชาติ นักร้องหญิงคนแรกวงสุนทราภรณ์ เสียชีวิตอย่างสงบในวัย 103 ปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้เห็นชอบจากสหรัฐฯ ข่าวต่างประเทศ

ทรัมป์ ส่งสัญญาณ ผู้นำอิหร่านคนใหม่ จะอยู่ได้ไม่นาน หากไม่ได้รับความเห็นชอบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง พรรคประชาชน ปมพาดพิงถนนไฟมืด ข่าวการเมือง

อบจ.เชียงใหม่ จ่อฟ้อง นายกเฮง ปชน. ปมพาดพิงถนนไฟมืด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักธุรกิจทำจมูก สรุป ข่าว

สรุปดราม่า “แก้จมูกครึ่งล้านไม่ฟื้น” จบสวยที่โหนกระแส จ่าแนะไม่ต้องกลัวศัลยกรรม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปอดีตบิ๊กข้าราชการฮ่องกง ทำหลุดโฟกัส แห่แซะเมคอัพสุดแปลกตา

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
โป๊ะแตก! กัมพูชาผุด &quot;เศียรพระในรากไม้&quot; ชาวเน็ตจับผิด &quot;ปูนยังไม่แห้ง&quot; หวังเคลมไทย? ข่าวต่างประเทศ

โป๊ะแตก! กัมพูชาผุด เศียรพระในรากไม้ ชาวเน็ตจับผิด ปูนยังไม่แห้ง หวังเคลมไทย?

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเปิดคลิปวินาทีขีปนาวุธตกใส่โรงเรียนประถม โต้ “ทรัมป์” อ้างว่าอิหร่านยิงผิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผยต้นตอ แผ่นดินไหว จ.สุราษฎร์ฯ ต่อเนื่อง 12 ครั้งใกล้ เขื่อนรัชชประภา ยืนยันไม่กระทบ ข่าว

เผยต้นตอ แผ่นดินไหว จ.สุราษฎร์ฯ ต่อเนื่อง 12 ครั้งใกล้ เขื่อนรัชชประภา ยืนยันไม่กระทบ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดงบการเงิน บริษัท Bitnance ปี 2567 ฟันรายได้ 1,572 บาท ทุนจดทะเบียน 150 ล้าน เศรษฐกิจ

เปิดงบการเงิน บริษัท Bitnance ปี 2567 ฟันรายได้ 1,572 บาท ทุนจดทะเบียน 150 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักฟุตบอลหญิงทีมชาติอิหร่าน เอเชียนคัพ 2026 ข่าวกีฬา

แข้งสาวอิหร่านจ่อคุก-โทษประหาร หลังตกรอบเอเชียนคัพ 2026

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอจิรรุจน์&quot; เตือนภัย &quot;ภาวะตัวร้อนจัดจากการดมยาสลบ&quot; เสี่ยงตายสูง หากไม่รีบรักษา ข่าว

“หมอจิรรุจน์” เตือนภัย “ภาวะตัวร้อนจัดจากการดมยาสลบ” เสี่ยงตายสูง หากไม่รีบรักษา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียก “อรรถพล” ถกด่วน รับมือสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ประวัติ ‘คุณชายอดัม’ The Face Men ราชนิกุล ทายาทคนทำหนัง ผลงานเจ๋งๆ ทั้งนั้น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 20:24 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 16:07 น.
76
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไร้มารยาท! นางเอก AV เที่ยวดิสนีย์แลนด์ โดนชายแท้แซวหยาบ

ไร้มารยาท! นางเอก AV เที่ยวดิสนีย์แลนด์ โดนชายแท้แซวหยาบ

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
ไอซ์ สารวัตร แจ้งข่าวร้าย ฟ้าถล่ม สูญเสียคนรักที่สุดในชีวิต

ไอซ์ สารวัตร แจ้งข่าวร้าย ฟ้าถล่ม สูญเสียคนรักที่สุดในชีวิต

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
เปิดวาร์ป &quot;บริดเจ็ตต์ เฮซ&quot; สาวต้นแบบหน้านางฟ้าของ Sherry Birkin ใน RE9

เปิดวาร์ป “บริดเจ็ตต์ เฮซ” สาวต้นแบบหน้านางฟ้าของ Sherry Birkin ใน RE9

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
อาลัย มือกลองวง Black tiger ล้มรถไถล รถเมล์เหยียบทับดับ

อาลัย มือกลองวง Black tiger ล้มรถไถล รถเมล์เหยียบทับดับ

เผยแพร่: 9 มีนาคม 2569
Back to top button