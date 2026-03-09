แชร์ว่อน! สาวมะกันคลั่งถูกเชิญลงเครื่อง เหตุเปิดคลิปเสียงดังแค่ 30 วิฯ
ไวรัลฉาวบนเครื่องบินอีกครั้ง! เมื่อผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งถูกเชิญตัวลงจากเที่ยวบินของ American Airlines ณ สนามบินไมอามี มุ่งหน้าสู่แทมปา หลังก่อเหตุเปิดวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือผ่านลำโพงเสียงดังจนสร้างความรบกวน ก่อนจะระเบิดอารมณ์ด่าทอพนักงานต้อนรับและอ้าง “เสรีภาพในการพูด” ต่อหน้าตำรวจ
เหตุการณ์นี้ถูกแชร์ผ่านแพลตฟอร์มติ๊กต่อก (TikTok) เมื่อ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เผยให้เห็นนาทีปะทะคารมระหว่างผู้โดยสารหญิงรายนี้กับลูกเรือและเจ้าหน้าที่ตำรวจ จุดเริ่มต้นเมื่อผู้โดยสารรายนี้เปิดคลิปวิดีโอผ่านลำโพงเสียงดังสะนั่นเครื่องบิน แม้จะได้รับคำเตือนแล้วเธอก็ยังคงแสดงท่าทีดื้อรั้น โดยผู้โดยสารคนอื่นระบุว่าเธอมีอาการคล้ายคน “มึนเมา”
หญิงรายนี้ตะโกนด่าทอด้วยคำหยาบคายว่า “ฉันเปิดวิดีโอแค่ 30 วินาที ด้วยระดับเสียงแค่ 50% นี่คือเหตุผลบ้าๆ ที่พวกคุณจะไล่ฉันลงเครื่องเหรอ?” พร้อมอ้างว่าเธอหยุดเล่นคลิปแล้วหลังจากได้รับคำเตือนครั้งที่สอง
เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นายเข้ามาระงับเหตุและเชิญตัวเธอออกไป หญิงรายนี้กลับตั้งคำถามที่ทำให้คนทั้งเครื่องถึงกับกุมขมับ ด้วยการที่เธอยิงคำถามใส่ตำรวจว่า “ฟังนะ นี่ไม่ใช่อเมริกาเมืองแห่งเสรีภาพในการพูดหรือไง หรือเรากำลังทำตัวงี่เง่าใส่ทุกคนอยู่?”
เมื่อเธอถามว่า “ฉันแสดงความรู้สึกไม่ได้เหรอ?” ตำรวจจึงสวนกลับทันควันพร้อมชี้ไปที่ทางออกว่า คุณไปแสดงความรู้สึกตรงโน้นได้เลย
ก่อนจะถูกลากตัวออกไปหญิงรายนี้ยังแสดงท่าทีประชดประชันด้วยการปรบมือและขอบคุณผู้โดยสารคนอื่นๆ ที่ใช้มือถือถ่ายคลิปเธอไว้ ทันทีที่เดินพ้นประตูเครื่องไปผู้โดยสารทั้งลำต่างพากันปรบมือและกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จัดการกับความวุ่นวายนี้ได้สำเร็จ
จากเหตุการณ์ความวุ่นวายเรื่องเสียงรบกวนที่เพิ่มขึ้น ล่าสุดสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลนส์ (United Airlines) ได้อัปเดตข้อกำหนดการเดินทางอย่างเป็นทางการ โดยบังคับให้ผู้โดยสารทุกคนต้องสวมหูฟังขณะฟังเพลงหรือดูวิดีโอผ่านสมาร์ทโฟนบนเครื่อง เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยในลักษณะนี้.
@jcmack03
A drunk lady on an American Airlines flight from Miami to Tampa refused to use headphones and was loudly playing videos from her phone. The flight attendants politely asked her to use headphones before we even left the gate, and the lady immediately got angry, rude and belligerent. She was shouting and cursing at employees and other passengers. It continued until law enforcement finally came and thankfully removed her. The American Airlines employees handled it very well and were respectful the entire time. Just a wild situation. Never in my life did I think I’d witness this. #airplane #drunk #americanairlines #miami #florida
