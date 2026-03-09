ไอซ์ สารวัตร แจ้งข่าวร้าย ฟ้าถล่ม สูญเสียคนรักที่สุดในชีวิต

ไอซ์ สารวัตร ผู้ประกาศข่าวช่อง 8 โพสต์ข้อความเศร้า อาลัย ป้าตุ่ม เผยความผูกพันดูแลกันมา 32 ปี พร้อมคำมั่นสัญญาจะรักตลอดไป
วงการข่าวร่วมส่งกำลังใจให้ ไอซ์ สารวัตร กิจพานิช ผู้ประกาศข่าวจากช่อง 8 เพิ่งสูญเสียคุณป้าตุ่ม บุคคลสำคัญที่ดูแลกันมาเปรียบเสมือนแม่แท้ๆ ไปเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2569
ไอซ์โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเพื่อระบายความเสียใจว่า “8.3.2569 ฟ้าถล่ม ป้าตุ่ม ป้าที่เหมือนแม่คนหนึ่ง พากันล้มลุกคลุกคลาน ผ่านทุกข์ ผ่านสุข ผ่าโรค ผ่านความตายกันมาเป็นร้อยครั้ง โคตรรักป้าเลย ดีใจที่ดูแลป้ามาสุดหัวใจ วันนี้ไม่พร้อมทำใจที่ป้ามาจากไป”
ไอซ์เล่าถึงความผูกพันอันยาวนาน ใช้ชีวิตนอนร่วมห้องกับป้าตุ่มทุกวันตลอด 32 ปีที่ผ่านมา ไอซ์ตั้งใจโพสต์ภาพถ่ายรูปสุดท้ายคู่กับคุณป้าเพื่อเตือนความจำให้คิดถึงท่านในทุกปีนับจากนี้ เขาให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักคุณป้าตุ่มไปจนกว่าตัวเขาจะหมดลมหายใจ
กำหนดการอาลัย ป้าตุ่ม สุดที่รักของไอซ์
9 – 12 มีนาคม 2569 (งานจัดที่ กาฬสินธุ์ นะครับ)
ป้าตุ่มเกิดกาฬสินธุ์ – ป้าตุ่มก็จากไปที่กาฬสินธ์ุ
ขอบคุณกำลังใจ ขอบคุณพลังรักที่ส่งมา
ใครสะดวกมา เรียนเชิญนะครับ
