พยาบาลไต้หวันสุดแซ่บ โดนพักงาน หลังแอบถ่ายคนไข้ ICU ประจานลงไอจี-ด่าซ้ำไอ้งั่ง
โรงพยาบาลในไทเปสั่งพักงานพยาบาลสาวเจ้าของไอจีดัง หลังพบหลักฐานแอบถ่ายภาพผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่ได้สติไปโพสต์เหยียดหยาม พร้อมด่าทอคนไข้สมองเสื่อมอย่างรุนแรง เร่งสอบสวนจรรยาบรรณวิชาชีพด่วน
กลายเป็นประเด็นฉาวสะเทือนวงการสาธารณสุขของไต้หวัน เมื่อเว็บไซต์ข่าวต่างประเทศอย่าง Mirror ได้รายงานว่า พยาบาลสาวระดับตัวท็อป ที่มีผู้ติดตามบน Instagram นับหมื่นคน ถูกสั่งพักงานสายฟ้าแลบ หลังความลับแตกว่าเธอแอบใช้เวลาระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในห้อง ICU ถ่ายภาพและคลิปวิดีโอของคนไข้ที่อาการวิกฤตไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดีย พร้อมข้อความเหยียดหยามศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรง
ย้อนกลับไปช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล Taipei City Hospital (สาขา Renai) ได้รับจดหมายร้องเรียนที่ระบุพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของ เหลียว หวันหรู (Liao Wanru) พยาบาลสาววัย 30 ปี ซึ่งถือเป็นเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสที่ทำงานในแผนกผู้ป่วยหนัก (ICU) มานานกว่า 7 ปี
เหลียว หวันหรู ไม่ใช่พยาบาลธรรมดา แต่เธอคือนางฟ้าในคราบชุดขาวที่หนุ่ม ๆ ในโลกโซเชียลต่างคลั่งไคล้ ด้วยหน้าตาที่หวานหยดย้อยและรูปร่างสุดเซ็กซี่ ทำให้เธอถูกนำภาพไปแชร์ในเพจรวมสาวสวยอยู่บ่อยครั้ง ถึงขั้นที่มีชาวเน็ตเข้าไปคอมเมนต์แซวว่า “เห็นคุณพยาบาลแล้วใจสั่น ไม่ทราบว่าต้องไปตรวจแผนกไหนครับ?” หรือบ้างก็บอกว่า “ตอนถอดเครื่องแบบ เธอยิ่งดูเร้าใจกว่าเดิมหลายเท่า”
ห้อง ICU กลายเป็นสตูดิโอส่วนตัว
แต่ภายใต้รอยยิ้มพิมพ์ใจ แหล่งข่าววงในได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสะอิดสะเอียนว่า เหลียว หวันหรู แอบถ่ายภาพผู้ป่วยในห้อง ICU ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยวิกฤตที่ไม่ได้สติ มีสายระโยงระยางทั่วร่างกาย และนำไปโพสต์ลง Instagram และ TikTok เพื่อเรียกยอดไลก์
ภาพที่หลุดออกมาไม่ได้มีแค่ความเซ็กซี่ของเธอ แต่ยังมีภาพที่ละเมิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรง เช่น ภาพคนไข้ชายที่สวมผ้าอ้อมและถูกมัดขาไว้กับเตียง ซึ่งเธอจงใจถ่ายให้เห็นภาพอุจจาระที่ไหลเปรอะเปื้อนเต็มเตียง พร้อมเขียนข้อความด่าคนไข้ว่า “ไอ้งั่ง” และสบถอย่างรุนแรงว่าต้องมาเจอ “แม่น้ำแห่งอุจจาระ” ในขณะที่กำลังพลิกตัวคนไข้
ไม่เพียงเท่านี้ เธอยังโพสต์ระบายอารมณ์ใส่คนไข้ที่มีอาการสมองเสื่อม โดยบอกว่าคนไข้พวกนี้ทำให้เธอเสียความอดทนภายใน 3 นาที และถึงขั้นโพสต์ว่า “อยากจะถอดชุดพยาบาลออกแล้วไปซัดกับพวกมันจริง ๆ !”
นอกจากนี้ยังมีภาพสยดสยองอย่าง ถังที่บรรจุเลือดขนาดใหญ่ของคนไข้ที่เลือดออกทางปากและจมูก ซึ่งเธอเอามาโพสต์เป็นเรื่องตลกหน้าตาย โดยไม่สนใจความเป็นส่วนตัวหรือความเจ็บปวดของญาติผู้ป่วยแม้แต่น้อย
ปัจจุบัน โรงพยาบาลได้สั่งพักงานพยาบาลสาวรายนี้ทันที พร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนอย่างเร่งด่วน ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของเพื่อนร่วมงานและสังคมที่มองว่า พฤติกรรมของเธอไม่เพียงแต่ทำลายชื่อเสียงของวิชาชีพพยาบาล แต่ยังเป็นการย่ำยีศักดิ์ศรีของผู้ป่วยที่ไร้ทางสู้ในวาระสุดท้ายของชีวิตเพียงเพื่อแลกกับชื่อเสียงจอมปลอมบนโลกออนไลน์
ข้อมูลจาก : Mirror, 翻攝老師她犯規IG
