คลิปอดีตบิ๊กข้าราชการฮ่องกง ทำหลุดโฟกัส แห่แซะเมคอัพสุดแปลกตา

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 16:22 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 16:22 น.
93
ภาพ @X

อดีตรองผู้อำนวยการกรมการเคหะฮ่องกงกลับมาเป็นที่สนใจของสาธารณชนอีกครั้งในรอบเกือบ 10 ปี หลังปรากฏตัวในงานแถลงข่าวประเด็นความรุนแรงทางจิตใจในครอบครัว แต่ชาวเน็ตกลับหลุดโฟกัสไปที่การเขียนตาสุดแนว

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ในงานแถลงข่าวของสมาคมศูนย์สตรีฮ่องกง (Hong Kong Women’s Centre Association) โดยมีรายละเอียดที่ทำให้ชาวเน็ตแตกตื่นเพราะในคลิปวิดีโอขณะที่ เฝิง อี้เสวียน (Yi-Hsuan Fong) อดีตรองผอ.กรมเคหะฮ่องกง ก้มลงอ่านเอกสารอยู่นั้น

ปรากฎว่า ชาวเน็ตตาดีหลายท่านแอบสังเกตเห็นเปลือกตาของเธอซึ่งเหมือนจะปิดลงไม่ปกติเท่าไหร่ เนื่องจากการกรีดอายไลเนอร์เส้นหนาที่ขอบตาบนประกอบกับเงาขนตาด้านล่างทำให้ภาพที่ออกมาดูเหมือนเธอกำลัง “ตาเหลือก” หรือมีแต่ตาขาวโผล่ออกมาตลอดเวลา

เสียงวิจารณ์จากชาวเน็ตหลายคนคอมเมนต์เชิงตลกขบขันว่า “มันทำลายสมาธิมาก ฉันเอาแต่จ้องตาเธอจนไม่ได้ฟังเนื้อหาเลย”

“หัวเราะจนปวดท้อง ทำไมกรีดตาแบบนั้น” และบางส่วนตั้งคำถามว่า “เธอไปทำอะไรให้ช่างแต่งหน้าโกรธหรือเปล่า?”

แม้เมคอัพจะเป็นประเด็นร้อน แต่เนื้อหาที่นางเฝิงต้องการสื่อสารนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเธอระบุถึงช่องว่างทางกฎหมายที่ปัจจุบันสังคมฮ่องกงยังขาดการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนในการจัดการกับ “ความรุนแรงทางจิตใจ” หรือการควบคุมบงการในความสัมพันธ์ระยะยาว

อีกทั้งเธอยังเสนอให้มีการอุดช่องว่างเชิงสถาบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าแทรกแซงและช่วยเหลือเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อดีตบิ๊กเคหะฮ่องกง เฝิง อี้เสวียน คืนโผแถลงข่าวปมความรุนแรงในครอบครัว แต่ชาวเน็ตแห่โฟกัสผิดจุด
แฟ้มภาพ

เจ้าตัวตอบสั้น “ไม่ขอออกความคิดเห็น”

สื่อท้องถิ่นอย่าง Hong Kong 01 พยายามสอบถามนางเฝิงถึงกระแสตอบรับที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับลุคนี้ รวมถึงถามว่าเธอแต่งหน้าเองหรือใช้ช่างแต่งหน้า ซึ่งอดีตข้าราชการระดับสูงท่านนี้ตอบเพียงสั้นๆ อย่างสุภาพว่า “โนคอเมมนต์” พร้อมกับกล่าวขอบคุณและปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนี้ (ดูคลิป).

อดีตรองผู้อำนวยการกรมการเคหะฮ่องกง
แฟ้มภาพ
Yi-Hsuan Fong
แฟ้มภาพ

