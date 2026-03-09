คลิปอดีตบิ๊กข้าราชการฮ่องกง ทำหลุดโฟกัส แห่แซะเมคอัพสุดแปลกตา
อดีตรองผู้อำนวยการกรมการเคหะฮ่องกงกลับมาเป็นที่สนใจของสาธารณชนอีกครั้งในรอบเกือบ 10 ปี หลังปรากฏตัวในงานแถลงข่าวประเด็นความรุนแรงทางจิตใจในครอบครัว แต่ชาวเน็ตกลับหลุดโฟกัสไปที่การเขียนตาสุดแนว
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 6 มี.ค.ที่ผ่านมา ในงานแถลงข่าวของสมาคมศูนย์สตรีฮ่องกง (Hong Kong Women’s Centre Association) โดยมีรายละเอียดที่ทำให้ชาวเน็ตแตกตื่นเพราะในคลิปวิดีโอขณะที่ เฝิง อี้เสวียน (Yi-Hsuan Fong) อดีตรองผอ.กรมเคหะฮ่องกง ก้มลงอ่านเอกสารอยู่นั้น
ปรากฎว่า ชาวเน็ตตาดีหลายท่านแอบสังเกตเห็นเปลือกตาของเธอซึ่งเหมือนจะปิดลงไม่ปกติเท่าไหร่ เนื่องจากการกรีดอายไลเนอร์เส้นหนาที่ขอบตาบนประกอบกับเงาขนตาด้านล่างทำให้ภาพที่ออกมาดูเหมือนเธอกำลัง “ตาเหลือก” หรือมีแต่ตาขาวโผล่ออกมาตลอดเวลา
เสียงวิจารณ์จากชาวเน็ตหลายคนคอมเมนต์เชิงตลกขบขันว่า “มันทำลายสมาธิมาก ฉันเอาแต่จ้องตาเธอจนไม่ได้ฟังเนื้อหาเลย”
“หัวเราะจนปวดท้อง ทำไมกรีดตาแบบนั้น” และบางส่วนตั้งคำถามว่า “เธอไปทำอะไรให้ช่างแต่งหน้าโกรธหรือเปล่า?”
แม้เมคอัพจะเป็นประเด็นร้อน แต่เนื้อหาที่นางเฝิงต้องการสื่อสารนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเธอระบุถึงช่องว่างทางกฎหมายที่ปัจจุบันสังคมฮ่องกงยังขาดการบังคับใช้กฎหมายที่ชัดเจนในการจัดการกับ “ความรุนแรงทางจิตใจ” หรือการควบคุมบงการในความสัมพันธ์ระยะยาว
อีกทั้งเธอยังเสนอให้มีการอุดช่องว่างเชิงสถาบัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าแทรกแซงและช่วยเหลือเหยื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เจ้าตัวตอบสั้น “ไม่ขอออกความคิดเห็น”
สื่อท้องถิ่นอย่าง Hong Kong 01 พยายามสอบถามนางเฝิงถึงกระแสตอบรับที่คาดไม่ถึงเกี่ยวกับลุคนี้ รวมถึงถามว่าเธอแต่งหน้าเองหรือใช้ช่างแต่งหน้า ซึ่งอดีตข้าราชการระดับสูงท่านนี้ตอบเพียงสั้นๆ อย่างสุภาพว่า “โนคอเมมนต์” พร้อมกับกล่าวขอบคุณและปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามนี้ (ดูคลิป).
