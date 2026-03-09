สรุปดราม่า “แก้จมูกครึ่งล้านไม่ฟื้น” จบสวยที่โหนกระแส จ่าแนะไม่ต้องกลัวศัลยกรรม
เผยเคสหนุ่มนักธุรกิจเกิดภาวะแทรกซ้อน 1 ใน 2.5 แสน คลินิกยันรับผิดชอบค่ารักษากว่า 2 ล้าน พร้อมเคลียร์ใจญาติจบด้วยดี
จากกรณีดราม่าวันที่ 8 มี.ค. 2569 หนุ่มนักธุรกิจเข้ารับการผ่าตัดแก้จมูกที่คลินิกชื่อดังย่านใจกลางกรุงด้วยราคา 480,000 บาท แต่เกิดอาการไม่ฟื้นหลังดมยาสลบจนต้องส่งโรงพยาบาลและมีค่ารักษาทะลุ 2 ล้านบาท ล่าสุดทางเพจ Drama-addict ได้สรุปข้อเท็จจริง 7 ประเด็นสำคัญเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ดังนี้
7 ข้อสรุปจาก “Drama-addict“
1.คลินิกมาตรฐานสูง – เคสนี้พิสูจน์ว่าคลินิกมีมาตรฐานที่ดีมาก เพราะสามารถรับมือกับภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ทันท่วงที
2.วิสัญญีแพทย์ช่วยชีวิต – เนื่องจากมีวิสัญญีแพทย์ดูแลตลอดการผ่าตัด ทำให้ประเมินอาการผิดปกติได้ทันทีและรักษาคนไข้จนรอดชีวิต
3. ภาวะแทรกซ้อนสุดวิสัย – อาการที่เกิดขึ้นไม่สามารถตรวจพบได้ก่อนผ่าตัด เป็นเรื่องของโชคชะตาที่มีโอกาสเกิดขึ้นเพียง 1 ต่อ 250,000 ราย เท่านั้น
4. อย่ากลัวการศัลยกรรม – ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกกับการผ่าตัด แต่ควรเลือกสถานพยาบาลที่มีมาตรฐานสูงเพื่อความปลอดภัยหากเกิดเหตุไม่คาดฝัน
5. เคลียร์ใจจบที่โหนกระแส – ความขัดแย้งเดิมเกิดจากความเข้าใจไม่ตรงกันเรื่องค่าใช้จ่าย แต่ปัจจุบันทั้งทางญาติและคลินิกได้ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว
6. การรับผิดชอบที่เหมาะสม – ทางคลินิกให้การดูแลและรับผิดชอบเยียวยาตามมาตรฐานที่ควรจะเป็น
7. เตือนญาติเช็กสุขภาพ – เนื่องจากภาวะนี้อาจส่งผลทางพันธุกรรม ญาติของคนไข้จึงควรเข้ารับการตรวจร่างกายเพราะอาจมีความเสี่ยงเกิดอาการเดียวกันได้
อัปเดตล่าสุดหลังมีการนั่งโต๊ะแจกแจงข้อเท็จจริง โดยใน่ส่วนของทางคลีนิกนั้นยืนยันแล้วว่า ยินดีช่วยจ่ายค่ารักษาให้ด้วยทางจริยธรรม แม้พิสูจน์ได้แล้วว่าคลินิกตัวเองไม่ได้ผิด.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- นักธุรกิจหนุ่มช็อก! เสี่ยงเป็นเจ้าชายนิทรา-ไตวาย หลังทำจมูกคลินิกดัง 4.8 แสน
- ทนายอั๋น ร้องสาธารณสุข สว.หมอเกศ แขวนป้ายหมอ สาวพิรุธคลีนิกในเพชรบุรี
- อินฟลูฯ สาว วัย 27 ดับสลดคาโรงพยาบาล ขณะพักฟื้น หลังทำศัลยกรรมได้ไม่กี่วัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: