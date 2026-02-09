จิมมี่ ไหล เจอคุก 20 ปี ปิดฉากเจ้าพ่อสื่อฮ่องกง โทษหนักสุดในประวัติศาสตร์
ลูกสาวชี้พ่ออาจสิ้นใจในคุก หลังศาลฮ่องกงตัดสินโทษหนักฐานสมคบคิดต่างชาติ-ปลุกระดม ด้านทรัมป์และสตาร์เมอร์รุมประณาม จี้ปล่อยตัวทันทีหวั่นกระทบสัมพันธ์การทูตจีน-ตะวันตก
ศาลฮ่องกงอ่านคำพิพากษาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ให้จำคุก จิมมี่ ไหล (Jimmy Lai) อดีตเจ้าพ่อสื่อผู้สนับสนุนประชาธิปไตยและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลปักกิ่ง วัย 78 ปี เป็นเวลา 20 ปี ซึ่งนับเป็นบทลงโทษที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมาภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่จีนบังคับใช้ โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ทำให้เสียงเห็นต่างในฮ่องกงเงียบงันลงอย่างแท้จริง
เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา คณะผู้พิพากษาลงมติว่า จิมมี่ ไหล มีความผิดจริงฐานสมคบคิดกับบุคคลอื่นเพื่อสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างชาติในการก่ออันตรายต่อความมั่นคงของชาติ และสมคบคิดเพื่อเผยแพร่บทความปลุกระดม โดยความผิดดังกล่าวมีระวางโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต
สำหรับผู้ร่วมกระทำผิดรายอื่น ซึ่งประกอบด้วยอดีตพนักงานหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลี่ (Apple Daily) จำนวน 6 คน และนักเคลื่อนไหวอีก 2 คน
ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกระหว่าง 6 ปี 3 เดือน ถึง 10 ปี ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิด
จิมมี่ ไหล ปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มและโบกมือทักทายผู้สนับสนุนเมื่อเดินทางมาถึงศาล แต่ก่อนออกจากห้องพิจารณาคดี เขามีสีหน้าเคร่งขรึม ท่ามกลางเสียงสะอื้นของประชาชนบางส่วนที่เข้าร่วมฟังคำตัดสิน เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถาม โรเบิร์ต แปง (Robert Pang) ทนายความของเขาว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ ทนายความปฏิเสธที่จะให้ความเห็น
การจับกุมและการพิจารณาคดีของนักสู้เพื่อประชาธิปไตยผู้นี้ สร้างความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมถอยของเสรีภาพสื่อในฮ่องกง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความอิสระทางสื่อสารมวลชนในเอเชีย รัฐบาลฮ่องกงยืนกรานว่าคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพสื่อ โดยอ้างว่าจำเลยใช้การรายงานข่าวเป็นข้ออ้างในการก่ออาชญากรรมที่สร้างความเสียหายต่อจีนและฮ่องกงมานานหลายปี
เซบาสเตียน ลูกชายของจิมมี่ ไหล ระบุในแถลงการณ์ว่า โทษจำคุกที่รุนแรงและป่าเถื่อนนี้สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้แก่ครอบครัว และเป็นอันตรายต่อชีวิตของพ่อ “สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการทำลายระบบกฎหมายของฮ่องกงอย่างสมบูรณ์ และเป็นจุดจบของความยุติธรรม”
ด้านแคลร์ ลูกสาวของจิมมี่ ไหล กล่าวเสริมด้วยความสะเทือนใจว่า “หากมีการบังคับใช้โทษนี้ พ่อจะต้องจบชีวิตในฐานะผู้พลีชีพอยู่หลังลูกกรง”
อ้างรายงานของเอพี คำตัดสินนี้อาจยกระดับความตึงเครียดทางการทูตระหว่างปักกิ่งและรัฐบาลต่างชาติ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเยือนจีนในเดือนเมษายน แสดงความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อคำตัดสิน และเปิดเผยว่าเขาได้พูดคุยกับ สี จิ้นผิง ผู้นำจีน เพื่อขอให้พิจารณาปล่อยตัวจิมมี่ ไหล แล้ว
ขณะเดียวกัน รัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ ได้เรียกร้องให้ปล่อยตัว จิมมี่ ไหล ซึ่งถือสัญชาติอังกฤษเช่นกัน โดย อีแวตต์ คูเปอร์ รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ ระบุว่า การดำเนินคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองและโทษจำคุกที่ได้รับก็เปรียบเสมือนการจำคุกตลอดชีวิต
ศาลชี้เป็น “ตัวการใหญ่” ผู้วางแผนทำลายความมั่นคง
ผู้พิพากษา 3 คนที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลระบุในคำวินิจฉัยว่า จิมมี่ ไหล คือ “ตัวการใหญ่” ของแผนสมคบคิดทั้ง 3 ข้อหา จึงสมควรได้รับโทษหนักกว่าจำเลยคนอื่น แต่ศาลยอมลดหย่อนโทษให้เนื่องจากปัจจัยด้านอายุ ปัญหาสุขภาพ และผลกระทบจากการถูกขังเดี่ยว อย่างไรก็ตาม ศาลสั่งให้นับโทษจำคุก 18 ปีจากคดีความมั่นคงนี้ ต่อจากโทษจำคุก 5 ปี 9 เดือน ในคดีฉ้อโกงที่เขาได้รับไปก่อนหน้านี้
จอห์น ลี ผู้นำฮ่องกง กล่าวว่าคำตัดสินนี้แสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลักนิติธรรม และอ้างว่าอาชญากรรมที่ จิมมี่ ไหล ก่อขึ้นมีความร้ายแรง “นี่เป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจอย่างมากแก่ประชาชน” เขากล่าว
ด้าน หลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงที่กรุงปักกิ่งว่า จิมมี่ ไหล เป็นพลเมืองจีนและเป็นผู้บงการหลักในกิจกรรมต่อต้านจีนที่สร้างความไม่มั่นคงในฮ่องกง พร้อมเรียกร้องให้ “ประเทศที่เกี่ยวข้อง” เคารพหลักนิติธรรมของฮ่องกง
ปิดตำนาน แอปเปิลเดลี่ และเสรีภาพสื่อฮ่องกง
จิมมี่ ไหล ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ แอปเปิลเดลี่ ในปี 1995 สองปีก่อนที่อังกฤษจะส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนสู่จีน หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นที่รู้จักจากการรายงานข่าววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลฮ่องกงและปักกิ่งอย่างตรงไปตรงมา จนกระทั่งถูกสั่งปิดตัวลงในเดือนมิถุนายน 2021 ซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนแก่วงการสื่อท้องถิ่น
องค์กรสื่อไร้พรมแดน (Reporters Without Borders) จัดอันดับเสรีภาพสื่อของฮ่องกงในปี 2025 ไว้อันดับที่ 140 จาก 180 เขตแดน ซึ่งถือว่าตกต่ำลงอย่างมากเมื่อเทียบกับอันดับที่ 18 ในปี 2002
อีเลน เพียร์สัน ผู้อำนวยการเอเชียของฮิวแมนไรตส์วอตช์ประณามว่า โทษจำคุก 20 ปีที่รุนแรงนี้ แท้จริงแล้วคือ “โทษประหารชีวิต” และเป็นการกระทำที่โหดร้ายและไร้ความยุติธรรม.
