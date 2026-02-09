ข่าวต่างประเทศ

จิมมี่ ไหล เจอคุก 20 ปี ปิดฉากเจ้าพ่อสื่อฮ่องกง โทษหนักสุดในประวัติศาสตร์

เผยแพร่: 09 ก.พ. 2569 16:08 น.
60
จิมมี่ไหล่ โทษจำคุก 20 ปี
แฟ้มภาพ @AP

ลูกสาวชี้พ่ออาจสิ้นใจในคุก หลังศาลฮ่องกงตัดสินโทษหนักฐานสมคบคิดต่างชาติ-ปลุกระดม ด้านทรัมป์และสตาร์เมอร์รุมประณาม จี้ปล่อยตัวทันทีหวั่นกระทบสัมพันธ์การทูตจีน-ตะวันตก

ศาลฮ่องกงอ่านคำพิพากษาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ให้จำคุก จิมมี่ ไหล (Jimmy Lai) อดีตเจ้าพ่อสื่อผู้สนับสนุนประชาธิปไตยและวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลปักกิ่ง วัย 78 ปี เป็นเวลา 20 ปี ซึ่งนับเป็นบทลงโทษที่ยาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมาภายใต้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติที่จีนบังคับใช้ โดยกฎหมายฉบับนี้ได้ทำให้เสียงเห็นต่างในฮ่องกงเงียบงันลงอย่างแท้จริง

เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา คณะผู้พิพากษาลงมติว่า จิมมี่ ไหล มีความผิดจริงฐานสมคบคิดกับบุคคลอื่นเพื่อสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างชาติในการก่ออันตรายต่อความมั่นคงของชาติ และสมคบคิดเพื่อเผยแพร่บทความปลุกระดม โดยความผิดดังกล่าวมีระวางโทษสูงสุดถึงจำคุกตลอดชีวิต

สำหรับผู้ร่วมกระทำผิดรายอื่น ซึ่งประกอบด้วยอดีตพนักงานหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลี่ (Apple Daily) จำนวน 6 คน และนักเคลื่อนไหวอีก 2 คน

ศาลพิพากษาลงโทษจำคุกระหว่าง 6 ปี 3 เดือน ถึง 10 ปี ในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิด

จิมมี่ ไหล ปรากฏตัวด้วยรอยยิ้มและโบกมือทักทายผู้สนับสนุนเมื่อเดินทางมาถึงศาล แต่ก่อนออกจากห้องพิจารณาคดี เขามีสีหน้าเคร่งขรึม ท่ามกลางเสียงสะอื้นของประชาชนบางส่วนที่เข้าร่วมฟังคำตัดสิน เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถาม โรเบิร์ต แปง (Robert Pang) ทนายความของเขาว่าจะยื่นอุทธรณ์หรือไม่ ทนายความปฏิเสธที่จะให้ความเห็น

การจับกุมและการพิจารณาคดีของนักสู้เพื่อประชาธิปไตยผู้นี้ สร้างความกังวลเกี่ยวกับการเสื่อมถอยของเสรีภาพสื่อในฮ่องกง ซึ่งครั้งหนึ่งเคยได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความอิสระทางสื่อสารมวลชนในเอเชีย รัฐบาลฮ่องกงยืนกรานว่าคดีนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพสื่อ โดยอ้างว่าจำเลยใช้การรายงานข่าวเป็นข้ออ้างในการก่ออาชญากรรมที่สร้างความเสียหายต่อจีนและฮ่องกงมานานหลายปี

คาร์ดินัลโจเซฟ เซน อดีตบิชอปแห่งฮ่องกง (ซ้าย) และนางเทเรซา ไล ภรรยาของจิมมี่ ไหล (AP Photo/Chan Long Hei)
ภรรยาของจิมมี่ ไหล (AP Photo/Chan Long Hei)

เซบาสเตียน ลูกชายของจิมมี่ ไหล ระบุในแถลงการณ์ว่า โทษจำคุกที่รุนแรงและป่าเถื่อนนี้สร้างความเจ็บปวดรวดร้าวให้แก่ครอบครัว และเป็นอันตรายต่อชีวิตของพ่อ “สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการทำลายระบบกฎหมายของฮ่องกงอย่างสมบูรณ์ และเป็นจุดจบของความยุติธรรม”

ด้านแคลร์ ลูกสาวของจิมมี่ ไหล กล่าวเสริมด้วยความสะเทือนใจว่า “หากมีการบังคับใช้โทษนี้ พ่อจะต้องจบชีวิตในฐานะผู้พลีชีพอยู่หลังลูกกรง”

อ้างรายงานของเอพี คำตัดสินนี้อาจยกระดับความตึงเครียดทางการทูตระหว่างปักกิ่งและรัฐบาลต่างชาติ โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ซึ่งมีกำหนดเยือนจีนในเดือนเมษายน แสดงความรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งต่อคำตัดสิน และเปิดเผยว่าเขาได้พูดคุยกับ สี จิ้นผิง ผู้นำจีน เพื่อขอให้พิจารณาปล่อยตัวจิมมี่ ไหล แล้ว

ขณะเดียวกัน รัฐบาลอังกฤษภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี เคียร์ สตาร์เมอร์ ได้เรียกร้องให้ปล่อยตัว จิมมี่ ไหล ซึ่งถือสัญชาติอังกฤษเช่นกัน โดย อีแวตต์ คูเปอร์ รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ ระบุว่า การดำเนินคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองและโทษจำคุกที่ได้รับก็เปรียบเสมือนการจำคุกตลอดชีวิต

สื่อมวลชนรออยู่ด้านนอกศาลแขวงเวสต์เกาลูน ก่อนการพิพากษาลงโทษ (AP Photo/Chan Long Hei)
ทนายความของจิมมี่ ไล เดินทางถึงศาลแขวงเวสต์เกาลูน วันจันทร์ที่ 9 ก.พ.2026 (AP Photo/Chan Long Hei)

ศาลชี้เป็น “ตัวการใหญ่” ผู้วางแผนทำลายความมั่นคง

ผู้พิพากษา 3 คนที่ได้รับการคัดเลือกจากรัฐบาลระบุในคำวินิจฉัยว่า จิมมี่ ไหล คือ “ตัวการใหญ่” ของแผนสมคบคิดทั้ง 3 ข้อหา จึงสมควรได้รับโทษหนักกว่าจำเลยคนอื่น แต่ศาลยอมลดหย่อนโทษให้เนื่องจากปัจจัยด้านอายุ ปัญหาสุขภาพ และผลกระทบจากการถูกขังเดี่ยว อย่างไรก็ตาม ศาลสั่งให้นับโทษจำคุก 18 ปีจากคดีความมั่นคงนี้ ต่อจากโทษจำคุก 5 ปี 9 เดือน ในคดีฉ้อโกงที่เขาได้รับไปก่อนหน้านี้

จอห์น ลี ผู้นำฮ่องกง กล่าวว่าคำตัดสินนี้แสดงให้เห็นถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลักนิติธรรม และอ้างว่าอาชญากรรมที่ จิมมี่ ไหล ก่อขึ้นมีความร้ายแรง “นี่เป็นสิ่งที่สร้างความพึงพอใจอย่างมากแก่ประชาชน” เขากล่าว

ด้าน หลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีน แถลงที่กรุงปักกิ่งว่า จิมมี่ ไหล เป็นพลเมืองจีนและเป็นผู้บงการหลักในกิจกรรมต่อต้านจีนที่สร้างความไม่มั่นคงในฮ่องกง พร้อมเรียกร้องให้ “ประเทศที่เกี่ยวข้อง” เคารพหลักนิติธรรมของฮ่องกง

จิมมี่ ไล เจ้าพ่อสื่อฮ่องกง เจ้าของหนังสือพิมพ์แอปเปิลเดลี่ในฮ่องกงและไต้หวัน เข้าร่วมสัมมนาเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การส่งมอบฮ่องกงคืน ซึ่งจัดโดยพรรคประชาธิปไตยในฮ่องกง 9 มิ.ย. 2007 (AP Photo/Kin Cheung, File)

ปิดตำนาน แอปเปิลเดลี่ และเสรีภาพสื่อฮ่องกง

จิมมี่ ไหล ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ แอปเปิลเดลี่ ในปี 1995 สองปีก่อนที่อังกฤษจะส่งมอบเกาะฮ่องกงคืนสู่จีน หนังสือพิมพ์ฉบับนี้เป็นที่รู้จักจากการรายงานข่าววิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลฮ่องกงและปักกิ่งอย่างตรงไปตรงมา จนกระทั่งถูกสั่งปิดตัวลงในเดือนมิถุนายน 2021 ซึ่งสร้างแรงสั่นสะเทือนแก่วงการสื่อท้องถิ่น

องค์กรสื่อไร้พรมแดน (Reporters Without Borders) จัดอันดับเสรีภาพสื่อของฮ่องกงในปี 2025 ไว้อันดับที่ 140 จาก 180 เขตแดน ซึ่งถือว่าตกต่ำลงอย่างมากเมื่อเทียบกับอันดับที่ 18 ในปี 2002

อีเลน เพียร์สัน ผู้อำนวยการเอเชียของฮิวแมนไรตส์วอตช์ประณามว่า โทษจำคุก 20 ปีที่รุนแรงนี้ แท้จริงแล้วคือ “โทษประหารชีวิต” และเป็นการกระทำที่โหดร้ายและไร้ความยุติธรรม.

รถกรมราชทัณฑ์นำตัว “จิมมี่ ไล” เคลื่อนออกจากศาลเวสต์เกาลูน หลังฟังคำพิพากษาคดีความมั่นคง เมื่อ 9 ก.พ. 2026 (AP Photo/Chan Long Hei)
(AP Photo/Chan Long Hei)

