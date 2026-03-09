พีช พชร จบปริญญาโทใบที่ 2 จาก อ็อกซ์ฟอร์ด หล่อ รวย เก่งครบสูตร

หล่อ รวย เก่งครบสูตร “พีช พชร” คว้าปริญญาโทใบที่ 2 จาก ม.อ็อกซ์ฟอร์ด ขึ้นแท่นผู้บริหารหนุ่มโปรไฟล์หรู
เรียกว่าเป็นหนุ่มหล่อโปรไฟล์เริดที่เพียบพร้อมไปซะทุกด้านจริงๆ ครับ สำหรับนักแสดงและนักธุรกิจหนุ่มวัย 31 ปีอย่าง “พีช-พชร จิราธิวัฒน์” ล่าสุดสร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัวและแฟนคลับอีกครั้ง ด้วยการคว้าใบปริญญาโทใบที่ 2 มาครองได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
หนุ่มพีชเพิ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขา Major Programme Management จาก Keble College แห่ง University of Oxford มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ณ ประเทศอังกฤษ
หากย้อนไปเมื่อปีที่แล้ว เจ้าตัวก็เพิ่งบินไปรับปริญญาโทใบแรกจากสถาบัน Saïd Business School ของ University of Oxford มาหมาดๆ เรียกได้ว่าแบ่งเวลาเรียนและทำงานได้อย่างยอดเยี่ยม มุ่งมั่นตั้งใจแบบสุดๆ ไปเลย
แน่นอนว่าดีกรีความรู้ระดับมหาบัณฑิตจากอ็อกซ์ฟอร์ดทั้ง 2 ใบนี้ หนุ่มพีชได้นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานอย่างเต็มที่ เพราะปัจจุบันเขาไม่ได้มีแค่ผลงานในวงการบันเทิง แต่ยังสวมหมวกผู้บริหาร นำทัพแบรนด์เฟรนช์ฟรายส์ชื่อดังอย่าง Potato Corner ที่ฮิตติดลมบนและขยาย 60 สาขาไปทั่วประเทศ
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตป้ายแดงคนเก่งด้วยนะครับ ทั้งหน้าตาดี ความสามารถรอบด้าน และขยันอัปเกรดความรู้ให้ตัวเองอยู่เสมอ ถือเป็นอีกหนึ่งไอดอลของคนรุ่นใหม่จริงๆ
หลายคนคงรู้แล้วว่า พีช พชร เป็นทายาทตระกูลดังระดับประเทศ จิราธิวัฒน์ แต่น้อยคนจะรู้ว่ามีชื่อภาษาอังกฤษเท่ๆ ว่า Pachara Marcel Chirathivat เพราะพีชเป็นลูกเสี้ยวอังกฤษที่ได้เชื้อสายมาจากคุณย่า
พีชเป็นลูกคนกลาง มีพี่สาวและน้องสาวอย่างละหนึ่งคน เกิดในครอบครัวนักธุรกิจระดับบิ๊กของคุณพ่อ ธีรยุทธ์ จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารโรงแรมเครือเซนทารา กับคุณแม่ ชนัดดา จิราธิวัฒน์ เจ้าของธุรกิจเพชร Diamond Today แถมยังมีศักดิ์เป็นหลานชายของคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ ผู้บริหารเครือเซ็นทรัลอีกด้วย
ย้อนกลับไปในวัยเด็ก หนุ่มหน้าหล่อเจ้าของส่วนสูง 183 เซนติเมตรคนนี้ เคยมีชื่อเล่นน่ารักๆ ที่คนในบ้านเรียกกันติดปากว่า “พีชชี่” เพราะตอนเด็กๆ เขาเป็นเด็กจ้ำม่ำอ้วนกลม ก่อนจะหันมาเอาดีด้านการเตะฟุตบอล ออกกำลังกายจนหุ่นเฟิร์มสับอย่างที่เห็นในปัจจุบัน ส่วนเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้ใคร พีชจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะคว้าปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เขากลายเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรง
นอกเหนือจากบทบาทนักแสดง ผู้บริหารแล้ว พีช พชร ยังเป็นกระบอกเสียงสำคัญให้กับสังคม ในฐานะ Friend of UNICEF เขาอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของวัยรุ่นไทย กล้าที่จะลุกขึ้นมาแสดงความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์ รณรงค์เรื่องสิทธิและกระตุ้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายที่เกี่ยวข้องกับตัวเองโดยตรง
ถือเป็นไอดอลคนรุ่นใหม่ที่ใช้ความโด่งดังและความสามารถเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในสังคมอย่างแท้จริง ใครที่ตกหลุมรักเสน่ห์และความเก่งของหนุ่มคนนี้ สามารถไปติดตามไลฟ์สไตล์ของเขากันต่อได้ที่อินสตาแกรม @peach_pachara ได้เลยครับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ภาพล่าสุด เพชรา เชาวราษฎร์ วัย 84 ปี ดึงหน้าชุดใหญ่ ขอสวยมั่นใจอีกครั้
- ยังไม่จบ! “ครูลูกกอล์ฟ” ป้อง “พีชชี่” ฟาดนิ่มๆ จับประเด็น ไข่เจียวปู ให้ได้ก่อนจับตะหลิวผัดข้าว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: