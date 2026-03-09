“บาเลนทรา ชาห์” อดีตแร็ปเปอร์เตรียมชนะเลือกตั้งเนปาล แบบแลนด์สไลด์
บาเลนทรา ชาห์ อดีตแร็ปเปอร์เตรียมชนะเลือกตั้งเนปาล แบบแลนด์สไลด์ หลังคว้าที่นั่งในสภาแล้ว 124 ที่นั่ง คาดรู้ผลอย่างเป็นทางการในอีกสองสามวัน
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานถึงผลเลือกตั้งเนปาล ว่า บาเลนทรา ชาห์ อดีตแร็ปเปอร์และอดีตนายกเทศมนตรีของกาฐมาณฑุ วัย 35 ปี กำลังจะชนะการเลือกตั้งแบบแลนด์สไลด์
โดยพรรคของนายชาร์ ซึ่งคือพรรค Rastriya Swatantra Party (RSP) คว้าที่นั่งในสภาได้ 124 ที่นั่งจาก 165 ที่นั่งแบบแบ่งเขต และยังนำอีกหลายเขต ซึ่งผู้เชี่ยวชาญระบุว่าพรรค RSP กำลังจะครอบครองเสียง 2 ใน 3 ของสภา
สำหรับนายชาห์หรือที่เคยรู้จักกันในชื่อบาเรน อดีตนายกเทศมนตรีของกาฐมาณฑุในช่วงที่กลุ่มผู้ชุมนุมเจนซี ออกมาชุมนุมประท้วงต่อต้านคอร์รัปชันรวมถึงขับไล่กลุ่มชนชั้นนำที่เอาเปรียบประชาชน ซึ่งนายชาห์ได้นำเพลงของตัวเองมาใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มชนชั้นนำ
โดยผู้ลงคะแนนเสียงส่วนใหญ่เลือกนายชาห์เพราะเชื่อว่าเขาจะสามารถปรับการทุจริตได้อย่างเด็ดขาด รวมถึงเชื่อว่าเขาน่าจะสามารถช่วยเพิ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้ นอกจากนี้ผู้ชุมนุมอีกกลุ่มเชื่อว่าการที่อดีตแร็ปเปอร์คนนี้ขึ้นมาเป็นผู้นำจะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมย้ำว่าที่กลุ่มเจนซีประท้วงเพราะต้องการความเปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตามโฆษกคณะกรรมการการเลือกตั้งเนปาล ระบุว่าผลการเลือกตั้งแบบเต็มๆน่าจะออกมาในสองสามวัน แต่การนับคะแนนเป็นไปอย่างราบรื่น
