ภาพล่าสุด เพชรา เชาวราษฎร์ วัย 84 ปี ดึงหน้าชุดใหญ่ ขอสวยมั่นใจอีกครั้ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 17:50 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 17:15 น.
52
เพชรา เชาวราษฎร์ ในวัย 84 ปี หลังดึงหน้าศัลยกรรม

ภาพล่าสุด เพชรา เชาวราษฎร์ วัย 84 ปี หลังทำศัลยกรรมดึงหน้าชุดใหญ่ เผยเหตุผลที่อยากกลับมามั่นใจอีกครั้ง ขอเวลาที่เหลือคุ้มค่า หวนคิดถึงวันที่มีแสงแฟลชส่องหน้า

แฟนภาพยนตร์ชาวไทยหลายคนยังคงคิดถึงอดีตนางเอกนัยน์ตาหยาดน้ำผึ้ง และไม่ลืมชื่อของ เพชรา เชาวราษฎร์ ล่าสุดบัญชีติ๊กต็อก Thesibplasticsurgery เผยแพร่ภาพของตำนานนักแสดงดาวค้างฟ้าในวัย 84 ปี หลังจากตัดสินใจทำศัลยกรรมดึงหน้าชุดใหญ่

เพชรา เชาวราษฎร์ ในวัย 84 ปี มีใบหน้าที่ตึงกระชับและดูอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คลินิกศัลยกรรมระบุเหตุผลในการดึงหน้าครั้งนี้ว่า เธออยากให้เวลาที่เหลืออยู่นั้นคุ้มค่าที่สุด อยากย้อนกลับไปสัมผัสความรู้สึกและความทรงจำในสมัยที่มีแสงแฟลชสาดส่องเข้าหาตัวและต้องการกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง

เมื่อภาพล่าสุดของนางเอกนัยน์ตาหยาดน้ำผึ้งถูกเผยแพร่ แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมความงามที่เป็นอมตะอย่างล้นหลามอาทิ

“แม่เราเคยบอกว่า ดาราสมัยนี้ไม่มีใครสวยเเละดังเท่า ดาราในยุคแม่ คนนี้หรอก “เพชรา เชาวราษฎร์” เราก็นึกในใจว่าจะสวยอะไรขนาดนั้น จนมาค้นดูชื่อนี้ก็เข้าใจเลย ขอให้คุณยายเพชรา มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ สวยทรงคุณค่ามาก ๆ ค่ะ”

“เสียดายจริงๆที่แม่เพชราไม่ได้เห็นความงามของตัวเอง ขอให้แม่เพชรสีแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนค่ะ”

“แม่เพชราสวยเสมอ ดาราในดวงใจที่ตามดูตั้งแต่เราอยู่ชั้นประถมต้น”

เพชรา เชาวราษฎร์ ศัลยกรรมในวัย 84 ปี
ภาพจาก TikTok : thesibplasticsurgery
เพชรา เชาวราษฎร์ ศัลยกรรมในวัย 84 ปี-3
ภาพจาก TikTok : thesibplasticsurgery
เพชรา เชาวราษฎร์ ศัลยกรรมในวัย 84 ปี-2
ภาพจาก TikTok : thesibplasticsurgery
เพชรา เชาวราษฎร์
ภาพจาก TikTok : thesibplasticsurgery
แฟนคลับชมความสวยของเพชรา เชาวราษฎร์
ภาพจาก TikTok : thesibplasticsurgery
@thesibplasticsurgery คุณเพชรา เชาวราษฎร์ หยาดเพชรในตำนาน วัย 84 ปี 😍❤️ #เพชราเชาวราษฎร์ #หมอดารินทร์ม่วงไทย #thesibclinic ♬ หยาดเพชร – cha8989111❤️🌹

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

