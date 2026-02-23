ภาพล่าสุด เพชรา เชาวราษฎร์ วัย 84 ปี ดึงหน้าชุดใหญ่ ขอสวยมั่นใจอีกครั้ง

ภาพล่าสุด เพชรา เชาวราษฎร์ วัย 84 ปี หลังทำศัลยกรรมดึงหน้าชุดใหญ่ เผยเหตุผลที่อยากกลับมามั่นใจอีกครั้ง ขอเวลาที่เหลือคุ้มค่า หวนคิดถึงวันที่มีแสงแฟลชส่องหน้า
แฟนภาพยนตร์ชาวไทยหลายคนยังคงคิดถึงอดีตนางเอกนัยน์ตาหยาดน้ำผึ้ง และไม่ลืมชื่อของ เพชรา เชาวราษฎร์ ล่าสุดบัญชีติ๊กต็อก Thesibplasticsurgery เผยแพร่ภาพของตำนานนักแสดงดาวค้างฟ้าในวัย 84 ปี หลังจากตัดสินใจทำศัลยกรรมดึงหน้าชุดใหญ่
เพชรา เชาวราษฎร์ ในวัย 84 ปี มีใบหน้าที่ตึงกระชับและดูอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด คลินิกศัลยกรรมระบุเหตุผลในการดึงหน้าครั้งนี้ว่า เธออยากให้เวลาที่เหลืออยู่นั้นคุ้มค่าที่สุด อยากย้อนกลับไปสัมผัสความรู้สึกและความทรงจำในสมัยที่มีแสงแฟลชสาดส่องเข้าหาตัวและต้องการกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง
เมื่อภาพล่าสุดของนางเอกนัยน์ตาหยาดน้ำผึ้งถูกเผยแพร่ แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมความงามที่เป็นอมตะอย่างล้นหลามอาทิ
“แม่เราเคยบอกว่า ดาราสมัยนี้ไม่มีใครสวยเเละดังเท่า ดาราในยุคแม่ คนนี้หรอก “เพชรา เชาวราษฎร์” เราก็นึกในใจว่าจะสวยอะไรขนาดนั้น จนมาค้นดูชื่อนี้ก็เข้าใจเลย ขอให้คุณยายเพชรา มีสุขภาพแข็งแรงนะคะ สวยทรงคุณค่ามาก ๆ ค่ะ”
“เสียดายจริงๆที่แม่เพชราไม่ได้เห็นความงามของตัวเอง ขอให้แม่เพชรสีแข็งแรงอายุมั่นขวัญยืนค่ะ”
“แม่เพชราสวยเสมอ ดาราในดวงใจที่ตามดูตั้งแต่เราอยู่ชั้นประถมต้น”
@thesibplasticsurgery คุณเพชรา เชาวราษฎร์ หยาดเพชรในตำนาน วัย 84 ปี 😍❤️ #เพชราเชาวราษฎร์ #หมอดารินทร์ม่วงไทย #thesibclinic ♬ หยาดเพชร – cha8989111❤️🌹
