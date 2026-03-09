“วิว กุลวุฒิ” พ่ายรอบ 8 คน แบดฯ ออล อิงแลนด์ 2026 แต่ได้เงินรางวัลเกินครึ่งล้าน
สู้เต็มที่แล้ว! “วิว กุลวุฒิ” พ่ายหนุ่มไต้หวัน ร่วงรอบ 8 คน แบดฯ ออล อิงแลนด์ 2026 ได้เงินรางวัลเกินครึ่งล้าน
แฟนกีฬาชาวไทยต้องส่งกำลังใจให้ “วิว” กุลวุฒิ วิทิตศานต์ นักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยวัย 24 ปี กันอีกครั้งครับ หลังเจ้าตัวต้องยุติเส้นทางในการแข่งขันรายการใหญ่ระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 1000 ศึก “โยเน็กซ์ ออล อิงแลนด์ โอเพ่น แชมเปี้ยนชิพ 2026” ที่เมืองเบอร์มิงแฮม ประเทศอังกฤษ ลงที่รอบก่อนรองชนะเลิศ (8 คนสุดท้าย)
ในการแข่งขันรอบนี้ วิวต้องดวลตบลูกขนไก่กับ หลิน ชุนยี่ มืออันดับ 11 ของโลกจากไต้หวัน ซึ่งวิวสู้ได้อย่างสมศักดิ์ศรี แต่สุดท้ายพ่ายไปอย่างน่าเสียดาย 1-2 เกม ด้วยสกอร์ 14-21, 21-18 และ 16-21
แม้จะพลาดตั๋วเข้ารอบรองชนะเลิศ แต่การฝ่าด่านหินเข้ามาถึงรอบ 8 คนสุดท้ายในทัวร์นาเมนต์ระดับท็อปของโลกรายการนี้ได้ ก็ทำให้วิวคว้าเงินรางวัลกลับบ้านไปได้ 20,300 เหรียญสหรัฐฯ หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 645,000 บาท ถือเป็นรางวัลปลอบใจและขวัญถุงก่อนเดินหน้าลุยศึกหนักต่อไป
สำหรับเป้าหมายสถานีต่อไปของ “วิว กุลวุฒิ” คือการเดินทางไปลงชิงชัยในศึก “แบดมินตัน สิงคโปร์ โอเพ่น 2026” ซึ่งเป็นรายการระดับเวิลด์ทัวร์ ซูเปอร์ 750 ที่ประเทศสิงคโปร์ โดยความสำคัญของรายการนี้คือ วิวจะลงแข่งขันในฐานะ “แชมป์เก่า” แฟนๆ กีฬาชาวไทยเตรียมวอร์มเสียงกรี๊ดและส่งกำลังใจให้วิวกลับมาผงาดป้องกันแชมป์ได้อีกครั้งครับ
