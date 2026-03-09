“เบนซ์ พริกไทย” สลัดลุคหวาน สู่โหมดตัวแม่สุดลักชูรี ปล่อยเซตโนบราท้าแสงเงา
แม่กลับมาทวงบัลลังก์! “เบนซ์ พริกไทย” หรือ “เบนซ์ ดริณทร์รัฎ” สร้างตำนานบทใหม่รับปี 2026 หลังสลัดภาพสาวหวานเข้าสู่โหมดเซ็กซี่ระดับไฮเอนด์ ล่าสุดปล่อยเซตภาพโนบราสุดจึ้งบนเตียงนอน ทำเอาโซเชียลไฟลุกพรูพรวด พร้อมอัปเดตชีวิตสุดแฮปปี้ งานคอนเสิร์ตจองตัวแน่นยาวข้ามปีหลังเพลง “รักสามเศร้า” กลับมาฮิตติดหูอีกครั้ง
“เบนซ์ ดริณทร์รัฎ มีนะวาณิชย์” หรือที่แฟนเพลงรู้จักกันในนาม เบนซ์ พริกไทย ในช่วงต้นปี 2026 นี้ เธอยังคงสร้างกระแสไวรัลและเป็นที่พูดถึงในโซเชียลอย่างต่อเนื่องโดยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2026 เจ้าตัวกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์จากการสลัดลุคหวานมาสู่โหมดเซ็กซี่ระดับไฮเอนด์ !
เริ่มด้วยเซตภาพโนบราท้าแสงเงา เผยภาพลักษณ์เซ็กซี่ระดับลักชูรีบนเตียงนอน ซึ่งได้รับคำชมจากแฟนคลับว่า กาลเวลากินเธอไม่ได้จริงๆ แม้ปัจจุบันจะเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่หุ่นยังเป๊ะปังพ่วงออร่าขั้นสุด
ต่อด้วยชุดจีนรับตรุษจีนที่เยาวราชที่ก็สร้างกระแสเยาวราชเกือบแตก ! เมื่อเล่นมาในสไตล์ชุดแดนมังกรสุดแซ่บที่เปิดเผยสไตล์ความงามเฉพาะตัว
หลังจากกลับมารับงานร้องเพลงอย่างเต็มตัวในรอบกว่า 12 ปี เบนซ์ พริกไทย ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดย “เพลงรักสามเศร้า” ระดับตำนานของวงพริกไทยกลับมาเป็นไวรัลและได้รับความนิยมอีกครั้ง ส่งผลให้มีงานจ้างคอนเสิร์ตแน่นตลอดทั้งปี
นอกจากงานเบื้องหน้า สาวเบนซ์ยังคงดูแลค่ายเพลงเมลโลว์ มี (Mellow Me) และให้การสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ๆ ในวงการ
ด้านชีวิตส่วนตัว เบนซ์ยังคงทำหน้าที่ภรรยาที่เข้มแข็งเคียงข้าง “ไฮโซปอ ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์” โดยเธอมักแชร์โมเมนต์การเลี้ยงลูกผ่านโซเชียล ล่าสุดเธอมีแผนที่จะส่งเสริมและปูทางให้ “น้องเฟอร์รารี่” ลูกสาวคนโต ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพตามที่ลูกสนใจ.
อ่านข่าวบันเทิง
- ตะลึงทั้งไอจี! ไอซ์ ปรีชญา โนบราสับๆ อวดเอว S ยกมงฯ สวยสังหาร
- โอ้โห มุกดา นางเอกสายหวาน ขออวดอึ๋ม ทำน้ำทะเลเดือด
- โม อมีนา โนบราโชว์ของดี ทวงบัลลังก์ดาวเซ็กซี่ คอมเมนต์ไฟลุก ผอมลงแล้วสวยมาก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: