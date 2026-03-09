บันเทิง

“เบนซ์ พริกไทย” สลัดลุคหวาน สู่โหมดตัวแม่สุดลักชูรี ปล่อยเซตโนบราท้าแสงเงา

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 มี.ค. 2569 09:43 น.| อัปเดต: 09 มี.ค. 2569 09:49 น.
62
ภาพ IG @khunmaebenze

แม่กลับมาทวงบัลลังก์! “เบนซ์ พริกไทย” หรือ “เบนซ์ ดริณทร์รัฎ” สร้างตำนานบทใหม่รับปี 2026 หลังสลัดภาพสาวหวานเข้าสู่โหมดเซ็กซี่ระดับไฮเอนด์ ล่าสุดปล่อยเซตภาพโนบราสุดจึ้งบนเตียงนอน ทำเอาโซเชียลไฟลุกพรูพรวด พร้อมอัปเดตชีวิตสุดแฮปปี้ งานคอนเสิร์ตจองตัวแน่นยาวข้ามปีหลังเพลง “รักสามเศร้า” กลับมาฮิตติดหูอีกครั้ง

“เบนซ์ ดริณทร์รัฎ มีนะวาณิชย์” หรือที่แฟนเพลงรู้จักกันในนาม เบนซ์ พริกไทย ในช่วงต้นปี 2026 นี้ เธอยังคงสร้างกระแสไวรัลและเป็นที่พูดถึงในโซเชียลอย่างต่อเนื่องโดยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2026 เจ้าตัวกลายเป็นที่ฮือฮาในโลกออนไลน์จากการสลัดลุคหวานมาสู่โหมดเซ็กซี่ระดับไฮเอนด์ !

เริ่มด้วยเซตภาพโนบราท้าแสงเงา เผยภาพลักษณ์เซ็กซี่ระดับลักชูรีบนเตียงนอน ซึ่งได้รับคำชมจากแฟนคลับว่า กาลเวลากินเธอไม่ได้จริงๆ แม้ปัจจุบันจะเป็นคุณแม่ลูกสองแล้วแต่หุ่นยังเป๊ะปังพ่วงออร่าขั้นสุด

ต่อด้วยชุดจีนรับตรุษจีนที่เยาวราชที่ก็สร้างกระแสเยาวราชเกือบแตก ! เมื่อเล่นมาในสไตล์ชุดแดนมังกรสุดแซ่บที่เปิดเผยสไตล์ความงามเฉพาะตัว

เบนซ์ในชุดแฟชั่นไฮสตรีท เดินท่ามกลางบรรยากาศเมือง
ภาพ IG @khunmaebenze
ท่าโพสต์แบบนางแบบนิตยสารชั้นนำ เน้นคอสตูมดีไซน์แปลกตา
ภาพ IG @khunmaebenze
ลุคชุดจีนประยุกต์สุดแซ่บ ท่ามกลางแสงไฟนีออนของย่านเยาวราช
ภาพ IG @khunmaebenze
เบนซ์ในลุคเซ็กซี่ ณ เยาวราช ตรุษจีน 2026 ที่ผ่านมา
ภาพ IG @khunmaebenze

หลังจากกลับมารับงานร้องเพลงอย่างเต็มตัวในรอบกว่า 12 ปี เบนซ์ พริกไทย ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยม โดย “เพลงรักสามเศร้า” ระดับตำนานของวงพริกไทยกลับมาเป็นไวรัลและได้รับความนิยมอีกครั้ง ส่งผลให้มีงานจ้างคอนเสิร์ตแน่นตลอดทั้งปี

นอกจากงานเบื้องหน้า สาวเบนซ์ยังคงดูแลค่ายเพลงเมลโลว์ มี (Mellow Me) และให้การสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ๆ ในวงการ

ด้านชีวิตส่วนตัว เบนซ์ยังคงทำหน้าที่ภรรยาที่เข้มแข็งเคียงข้าง “ไฮโซปอ ตนุภัทร เลิศทวีวิทย์” โดยเธอมักแชร์โมเมนต์การเลี้ยงลูกผ่านโซเชียล ล่าสุดเธอมีแผนที่จะส่งเสริมและปูทางให้ “น้องเฟอร์รารี่” ลูกสาวคนโต ก้าวเข้าสู่เส้นทางนักกีฬาอาชีพตามที่ลูกสนใจ.

เบนซ์ในชุดเดรสผ้าซาตินสีแชมเปญ ท่ามกลางบรรยากาศเพนต์เฮาส์หรู
ภาพ @Instagram
เบนซ์ในชุดเดรสผ้าซาตินสีแชมเปญ ท่ามกลางบรรยากาศเพนต์เฮาส์หรู
ภาพ @Instagram
งานผิวออร่าของตัวแม่เบนซ์พริกไทยเซตล่าสุด
ภาพ @Instagram
เบนซ์ พริกไทย อัปเดตลุคเซ็กซี่โนบราสุดลักชูรีปี 2026
ภาพ @Instagram
ภาพซูมใบหน้าเน้นเมคอัพลุคโกลว์ สะท้อนความสวยอมตะ
ภาพ @Instagram
ภาพพอร์ตเทรตมุมข้าง เน้นความหรูหราและผิวสุขภาพดีแบบออร่า
ภาพ IG @khunmaebenze
เบนซ์พริกไทย โนบราบนเตียงนอน 2026
ภาพ IG @khunmaebenze
ภาพเบนซ์ในลุคเซ็กซี่บนเตียงนอนผ้าไหม เน้นแสงเงา (Chiaroscuro) ตกกระทบผิว
ภาพ IG @khunmaebenze
Benz Prik Thai Breaks the Internet today
ภาพ IG @khunmaebenze
เบนซ์ โชว์ผิวสวยระดับไฮเอนด์
ภาพ IG @khunmaebenze
&quot;เบนซ์ พริกไทย&quot; ดูแพง มีระดับ และตรงคอนเซปต์ &quot;เซ็กซี่ระดับลักชูรี&quot;
ภาพ IG @khunmaebenze
ภาพ IG @khunmaebenze

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

