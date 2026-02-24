ข่าวต่างประเทศ

อินฟลูฯ สาว วัย 27 ดับสลดคาโรงพยาบาล ขณะพักฟื้น หลังทำศัลยกรรมได้ไม่กี่วัน

เผยแพร่: 24 ก.พ. 2569 09:28 น.
อินฟลูฯ สาวชาวบราซิล วัย 27 ปี เสียชีวิต หลังทำศัลยกรรมเพียงไม่กี่วัน เพื่อนสนิทเผยนาทีพักฟื้นที่บ้าน ก่อนอาการทรุดหนัก-ดับสลด

กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับครอบครัว เพื่อนสนิท และแฟนคลับผู้ติดตามเป็นอย่างมาก เมื่อ บิอังกา ดิอัส (Bianca Dias) อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวบราซิล วัย 27 ปี ผู้ทรงอิทธิพลในอินสตาแกรม ซึ่งมีผู้ติดตามมากถึง 60,000 คน เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 หลังจากเข้ารับการทำศัลยกรรมความงามและอยู่ในช่วงพักฟื้นได้เพียงไม่กี่วัน

จิโอวานนา บอร์เกส (Giovanna Borges) เพื่อนสนิทของผู้ตายเปิดเผยว่า “เธอเพิ่งเข้ารับการทำศัลยกรรม ในขณะที่บิอังกาพักฟื้นร่างกายอยู่ที่บ้าน แต่อาการกลับทรุดหนักลงอย่างรวดเร็ว เธอมีอาการลิ่มเลือดอุดตันในปอดและชัก 2 ครั้ง เมื่อนำตัวส่งโรงพยาบาล ก็พบว่าเธอก็เสียชีวิตแล้ว”

อินฟลูฯ สาว วัย 27 ดับสลดคาโรงพยาบาล ขณะพักฟื้น หลังทำศัลยกรรมได้ไม่กี่วัน-3

ขณะที่ข่าวการเสียชีวิตของ อินฟลูฯ สาว วัย 27 รายนี้เผยแพร่ออกไปได้ไม่นาน เพื่อนพ้องในวงการและคนใกล้ชิดต่างออกมาโพสต์ข้อความไว้อาลัยอย่างเนืองแน่น

ทั้งนี้ ครอบครัวของบิอังกา ดิอัส ได้กำหนดจัดพิธีไว้อาลัยในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ณ เมืองเซาเปาโล ท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าและการตั้งคำถามถึงความปลอดภัยในการทำศัลยกรรมความงามที่พรากชีวิตอินฟลูเอนเซอร์สาวรายนี้ไปก่อนวัยอันควร

สำหรับ บิอังกา ดิอัส (Bianca Dias) เธอเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ด้วยภาพลักษณ์สาวสวยที่มีไลฟ์สไตล์หรูหรา เธอมักจะลงคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการถ่ายแบบ ไลฟ์สไตล์ รวมถึงทริปท่องเที่ยวลอนดอนเมื่อช่วงปลายปี 2025 ให้แฟนคลับของเธอทั้ง 6 หมื่นคนได้ติดตามความเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง

โพสต์ล่าสุดของ บิอังกา ดิอัส (Bianca Dias) คือเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 เป็นภาพที่เจ้าตัวถ่ายเซลฟี่ภายในรถยนต์ที่นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล ก่อนจะได้มีข่าวการเสียชีวิตหลังทำศัลยกรรมออกมา สร้างความตกใจและโศกเศร้าแก่เพื่อนในวงการ ครอบครัว และแฟนคลับเป็นอย่างมาก

อินฟลูฯ สาว วัย 27 ดับสลดคาโรงพยาบาล ขณะพักฟื้น หลังทำศัลยกรรมได้ไม่กี่วัน-1

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

