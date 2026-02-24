อินฟลูฯ สาว วัย 27 ดับสลดคาโรงพยาบาล ขณะพักฟื้น หลังทำศัลยกรรมได้ไม่กี่วัน
อินฟลูฯ สาวชาวบราซิล วัย 27 ปี เสียชีวิต หลังทำศัลยกรรมเพียงไม่กี่วัน เพื่อนสนิทเผยนาทีพักฟื้นที่บ้าน ก่อนอาการทรุดหนัก-ดับสลด
กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับครอบครัว เพื่อนสนิท และแฟนคลับผู้ติดตามเป็นอย่างมาก เมื่อ บิอังกา ดิอัส (Bianca Dias) อินฟลูเอนเซอร์สาวชาวบราซิล วัย 27 ปี ผู้ทรงอิทธิพลในอินสตาแกรม ซึ่งมีผู้ติดตามมากถึง 60,000 คน เสียชีวิตลงอย่างกะทันหันเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 หลังจากเข้ารับการทำศัลยกรรมความงามและอยู่ในช่วงพักฟื้นได้เพียงไม่กี่วัน
จิโอวานนา บอร์เกส (Giovanna Borges) เพื่อนสนิทของผู้ตายเปิดเผยว่า “เธอเพิ่งเข้ารับการทำศัลยกรรม ในขณะที่บิอังกาพักฟื้นร่างกายอยู่ที่บ้าน แต่อาการกลับทรุดหนักลงอย่างรวดเร็ว เธอมีอาการลิ่มเลือดอุดตันในปอดและชัก 2 ครั้ง เมื่อนำตัวส่งโรงพยาบาล ก็พบว่าเธอก็เสียชีวิตแล้ว”
ขณะที่ข่าวการเสียชีวิตของ อินฟลูฯ สาว วัย 27 รายนี้เผยแพร่ออกไปได้ไม่นาน เพื่อนพ้องในวงการและคนใกล้ชิดต่างออกมาโพสต์ข้อความไว้อาลัยอย่างเนืองแน่น
ทั้งนี้ ครอบครัวของบิอังกา ดิอัส ได้กำหนดจัดพิธีไว้อาลัยในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ ณ เมืองเซาเปาโล ท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าและการตั้งคำถามถึงความปลอดภัยในการทำศัลยกรรมความงามที่พรากชีวิตอินฟลูเอนเซอร์สาวรายนี้ไปก่อนวัยอันควร
สำหรับ บิอังกา ดิอัส (Bianca Dias) เธอเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ด้วยภาพลักษณ์สาวสวยที่มีไลฟ์สไตล์หรูหรา เธอมักจะลงคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการถ่ายแบบ ไลฟ์สไตล์ รวมถึงทริปท่องเที่ยวลอนดอนเมื่อช่วงปลายปี 2025 ให้แฟนคลับของเธอทั้ง 6 หมื่นคนได้ติดตามความเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง
โพสต์ล่าสุดของ บิอังกา ดิอัส (Bianca Dias) คือเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 เป็นภาพที่เจ้าตัวถ่ายเซลฟี่ภายในรถยนต์ที่นครเซาเปาโล ประเทศบราซิล ก่อนจะได้มีข่าวการเสียชีวิตหลังทำศัลยกรรมออกมา สร้างความตกใจและโศกเศร้าแก่เพื่อนในวงการ ครอบครัว และแฟนคลับเป็นอย่างมาก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- วัยรุ่นอังกฤษจมน้ำดับ หลังหายขาดมะเร็งระยะสุดท้าย เมื่อ 5 ปีที่แล้ว
- สลด “เคิร์ต แวน ไดก์” ราชานักเซิร์ฟ ถูกฆ่าโหดคาบ้านพัก โจรทำกับแฟนสาวสุดเหี้ยม
- สุดยื้อ ชินยะ มือกลอง LUNA SEA เสียชีวิตแล้ว สู้มะเร็งนาน 6 ปี ซ้ำตรวจพบเนื้องอก
อ้างอิงจาก : people
ภาพจาก : IG _biancadias
ติดตาม The Thaiger บน Google News: