ข่าวดี สงกรานต์ 2569 พนักงานออฟฟิศ ได้หยุดยาว 5 วันรวด
ข่าวดีหน้าร้อนของมนุษย์เงินเดือน! พนักงานเอกชนเตรียมเฮ ได้หยุดยาวสงกรานต์ปี 2569 เพิ่มอีก 1 วันแบบไม่รู้ตัว
ใกล้จะเข้าสู่เดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่มีวันหยุดของปี 2569 เยอะที่สุดแล้ว หลายคนน่าจะเริ่มวางแผนหยุดยาวพักผ่อนในช่วงวันจักรีและวันสงกรานต์กันเป็นที่เรียบร้อย แต่รู้หรือไม่ครับว่าพนักงานบริษัทเอกชนจะได้วันหยุดยาวเพิ่มขึ้นมาอีก 1 วันแบบไม่รู้ตัวเมื่อเทียบกับปี 2568 ที่ผ่านมา
ถ้าย้อนกลับไปดูในปี 2568 พนักงานบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ได้โควตาวันหยุดในช่วงเดือนเมษายนเพียง 3 วัน ได้แก่ วันจักรี (6 เมษายน), วันสงกรานต์ (14 เมษายน) และวันสงกรานต์ (15 เมษายน) สาเหตุที่วันสงกรานต์วันที่ 13 เมษายน หายไป เป็นเพราะไปตรงกับวันอาทิตย์พอดี และบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กำหนดให้วันที่ 16 เมษายน เป็นวันหยุดชดเชย ทำให้พนักงานเอกชนต้องกลับมาทำงาน ได้หยุดยาวแบบไม่รวมวันลาแค่ 4 วัน คือช่วง 12-15 เมษายน 2568
ในขณะที่ฝั่งข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจยังคงได้หยุด 5 วันตามปกติ เพราะได้หยุดชดเชยวันสงกรานต์ในวันที่ 16 เมษายน 2568
แต่สำหรับปี 2569 นี้ พนักงานบริษัทเอกชนจะได้หยุดยาวช่วงสงกรานต์ถึง 5 วันรวด ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน 2569 ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 1 วัน โดยอิงตามวันหยุดราชการทั้งหมด 4 วัน ได้แก่ วันจักรี (6 เมษายน) และวันสงกรานต์ (13, 14 และ 15 เมษายน)
สรุปแบบชัดเจนที่สุดเลยก็คือ ปัจจัยที่ทำให้ปีนี้พนักงานเอกชนได้วันหยุดเพิ่มขึ้น 1 วัน เป็นเพราะในปีที่แล้วไม่ได้รับวันหยุดชดเชยสงกรานต์นั่นเองครับ
