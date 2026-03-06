เศรษฐกิจ

ข่าวดี สงกรานต์ 2569 พนักงานออฟฟิศ ได้หยุดยาว 5 วันรวด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 มี.ค. 2569 06:23 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 15:10 น.
60
ข่าวดี สงกรานต์ 2569 พนักงานออฟฟิศ ได้หยุดยาว 5 วันรวด

ข่าวดีหน้าร้อนของมนุษย์เงินเดือน! พนักงานเอกชนเตรียมเฮ ได้หยุดยาวสงกรานต์ปี 2569 เพิ่มอีก 1 วันแบบไม่รู้ตัว

ใกล้จะเข้าสู่เดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนที่มีวันหยุดของปี 2569 เยอะที่สุดแล้ว หลายคนน่าจะเริ่มวางแผนหยุดยาวพักผ่อนในช่วงวันจักรีและวันสงกรานต์กันเป็นที่เรียบร้อย แต่รู้หรือไม่ครับว่าพนักงานบริษัทเอกชนจะได้วันหยุดยาวเพิ่มขึ้นมาอีก 1 วันแบบไม่รู้ตัวเมื่อเทียบกับปี 2568 ที่ผ่านมา

ถ้าย้อนกลับไปดูในปี 2568 พนักงานบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ได้โควตาวันหยุดในช่วงเดือนเมษายนเพียง 3 วัน ได้แก่ วันจักรี (6 เมษายน), วันสงกรานต์ (14 เมษายน) และวันสงกรานต์ (15 เมษายน) สาเหตุที่วันสงกรานต์วันที่ 13 เมษายน หายไป เป็นเพราะไปตรงกับวันอาทิตย์พอดี และบริษัทเอกชนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กำหนดให้วันที่ 16 เมษายน เป็นวันหยุดชดเชย ทำให้พนักงานเอกชนต้องกลับมาทำงาน ได้หยุดยาวแบบไม่รวมวันลาแค่ 4 วัน คือช่วง 12-15 เมษายน 2568

ในขณะที่ฝั่งข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจยังคงได้หยุด 5 วันตามปกติ เพราะได้หยุดชดเชยวันสงกรานต์ในวันที่ 16 เมษายน 2568

แต่สำหรับปี 2569 นี้ พนักงานบริษัทเอกชนจะได้หยุดยาวช่วงสงกรานต์ถึง 5 วันรวด ตั้งแต่วันที่ 11-15 เมษายน 2569 ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 1 วัน โดยอิงตามวันหยุดราชการทั้งหมด 4 วัน ได้แก่ วันจักรี (6 เมษายน) และวันสงกรานต์ (13, 14 และ 15 เมษายน)

สรุปแบบชัดเจนที่สุดเลยก็คือ ปัจจัยที่ทำให้ปีนี้พนักงานเอกชนได้วันหยุดเพิ่มขึ้น 1 วัน เป็นเพราะในปีที่แล้วไม่ได้รับวันหยุดชดเชยสงกรานต์นั่นเองครับ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บันเทิง

“เบียร์ เดอะวอยซ์” ชวนดูฝูงค้างคาว แต่ชุดว่ายน้ำม่วงสุดแซ่บ แย่งซีนเต็มๆ

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวดี สงกรานต์ 2569 พนักงานออฟฟิศ ได้หยุดยาว 5 วันรวด เศรษฐกิจ

ข่าวดี สงกรานต์ 2569 พนักงานออฟฟิศ ได้หยุดยาว 5 วันรวด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 7 3 69 ดูดวง

3 ราศีดวงทายาทโดดเด่น ครอบครัวอบอุ่น มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ ข่าวดีสมาชิกใหม่เพิ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาวทวิตใจกล้า แก้ผ้าโชว์ปิ๊หน้าสถานีตำรวจ โพสต์ว่อนเน็ต รู้ตัวจริงแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ดาวทวิตใจกล้า แก้ผ้าโชว์ปิ๊หน้าสถานีตำรวจ โพสต์ว่อนเน็ต รู้ตัวจริงแล้ว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV ลาวงการถาวร ข่าวต่างประเทศ

นางเอก AV ไซซ์มินิ ลาวงการถาวร รับไม่ไหว ร่างพัง-เหนื่อยสะสม ไม่หวนคืนแน่นอน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส.ดัง งานเข้า มีเซ็กซ์ ดช.13 ห้องน้ำลานจอดรถ จ่อโดนโทษหนัก ข่าวต่างประเทศ

สส.ดัง งานเข้า มีเซ็กซ์ ดช.13 ห้องน้ำลานจอดรถ จ่อโดนโทษหนัก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี งวด 16 มีนาคม 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด เสือตกถังพลังเงินดี 16 3 69 คัดเน้นๆ เลขเด่น-เลขเบิ้ล คอหวยเก็งลุ้นรางวัลใหญ่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักโทษบราซิลแก้แค้นโหด ลงมือฆ่าตัดคอ-ควักอวัยวะ คนร้ายคดีฆ่าแม่

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 6 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 6 มีนาคม 2569 งวดวันศุกร์ เช็กรางวัล 6 ตัว สลากพัฒนา 5/45

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;โอ๋ ภัคจีรา&quot; เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมออกจากบ้านเพื่อลูก ทำงานเลี้ยงทั้งครอบครัวตั้งแต่ 15 บันเทิง

“โอ๋ ภัคจีรา” เปิดใจทั้งน้ำตา ยอมออกจากบ้านเพื่อลูก ทำงานเลี้ยงทั้งครอบครัวตั้งแต่ 15

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจบิ๊กเกรียน แฉเบื้องลึก ปมอุ้มผู้จัดการท็อป คลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย ข่าวอาชญากรรม

เพจบิ๊กเกรียน แฉต้นเหตุ อุ้มผู้จัดการท็อป จากคลิปหลุดอดีตเมีย พลั้งมือซ้อมหนักจนตาย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซน้ำหวาน น้ำตาคลอ ตอบชัดเรื่องสถานะ นาวินต้าร์ เหมือนเดิมหรือไม่? หลังเกิดปัญหา โค้ชส้ม บันเทิง

ไฮโซน้ำหวาน น้ำตาคลอ อัปเดคตสถานะ นาวินต้าร์ เหมือนเดิมหรือไม่? หลังเกิดปัญหา

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลุยส์ ชวนชื่น เปิดใจถูกคนรังควาน บันเทิง

หลุยส์ ชวนชื่น เครียดหนัก ถูกรังควาน ชีวิตไม่มีความสุข ถ้าไม่หยุดได้เห็นดีกัน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เห็นแล้ว! ชุดเจ้าปัญหา โค้ชส้ม ใส่ไปประชุมงานกับ นาวินต้าร์ จนกลายเป็นดราม่าร้อน บันเทิง

เห็นแล้ว! ชุดเจ้าปัญหา โค้ชส้ม ใส่ไปประชุมงานกับ นาวินต้าร์ จนกลายเป็นดราม่าร้อน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;ทรัมป์&#039; แย้มไต๋ เตรียมเล็งเป้าถล่ม &#039;คิวบา&#039; เป็นรายต่อไป หลังจบศึกกับ &#039;อิหร่าน&#039; ข่าวต่างประเทศ

‘ทรัมป์’ แย้มไต๋ เตรียมเล็งเป้าถล่ม ‘คิวบา’ เป็นรายต่อไป หลังจบศึกกับ ‘อิหร่าน’

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.ปวิน ถามรัฐบาลมีไว้ทำไม ถ้าควบคุมราคาน้ำมันไม่ได้ ข่าวการเมือง

อ.ปวิน ซัด อนุทิน รัฐบาลมีไว้ทำไม? ถ้าคุมราคาน้ำมันไม่ได้ เทียบเคสแมสก์โควิด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย บันเทิง

ประวัติ โค้ชส้ม จากแม่ค้าออนไลน์ สู่ ผู้เชี่ยวชาญแห่งวงการ E-commerce ระดับแถวหน้าของไทย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

แพทยสภา แถลงการณ์โต้ หมอของขวัญ ยันไม่ได้แพ้คดีศาลปกครอง

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท ข่าว

ตม.ไทย ปัดสื่อเขมรอ้าง ปฏิเสธชาวเขมร-อินเดีย เข้าประเทศ และรีดเงิน 1,000 บาท

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ยังไงแน่! สรวีย์ สารภาพ จ้างวานอุ้ม ผจก.หนุ่ม ไม่ได้เอาถึงตาย ทนายสวน ปฏิเสธทุกข้อหา

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โต้ข่าวลือแจกเงินเราชนะเพิ่ม 7,000 บาท เศรษฐกิจ

แจงชัด เราชนะ แจกเงิน 7000 บาททุกสัปดาห์ บัตรคนจนรับเพิ่ม จริงไหม?

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สส. ชนนพัฒฐ์ งานเข้า DSI ออกหมายเรียก คคีเว็บพนัน “ธรรมนัส” รูดซิปปากลั่นเป็นเรื่องส่วนตัว ข่าว

สส. ชนนพัฒฐ์ งานเข้า DSI ออกหมายเรียก เส้นเงินคคีเว็บพนัน “ธรรมนัส” รูดซิปปากลั่นเป็นเรื่องส่วนตัว

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ตรีนุช” เผยแรงงานในตะวันออกกลางขอกลับประเทศน้อย บินกลับ 7-11 มี.ค.

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปไวรัล &quot;หมู่โอ๊ต&quot; ตำรวจสุพรรณฯ ปลอบใจสาวอกหัก ร้องไห้โฮกลางสี่แยก ข่าว

คลิปไวรัล “หมู่โอ๊ต” ตำรวจสุพรรณฯ ปลอบใจสาวถูกหักอก ร้องไห้โฮกลางสี่แยก

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วุ่น! มหาลัยสหรัฐฯ ส่งจดหมายรับเข้าเรียนผิด ให้ผู้สมัครที่ถูกปฏิเสธ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 07 มี.ค. 2569 06:23 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 15:10 น.
60
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เบียร์ เดอะวอยซ์” ชวนดูฝูงค้างคาว แต่ชุดว่ายน้ำม่วงสุดแซ่บ แย่งซีนเต็มๆ

เผยแพร่: 7 มีนาคม 2569
ดูดวงวันนี้ 7 3 69

3 ราศีดวงทายาทโดดเด่น ครอบครัวอบอุ่น มีเกณฑ์ตั้งครรภ์ ข่าวดีสมาชิกใหม่เพิ่ม

เผยแพร่: 7 มีนาคม 2569
ดาวทวิตใจกล้า แก้ผ้าโชว์ปิ๊หน้าสถานีตำรวจ โพสต์ว่อนเน็ต รู้ตัวจริงแล้ว

ดาวทวิตใจกล้า แก้ผ้าโชว์ปิ๊หน้าสถานีตำรวจ โพสต์ว่อนเน็ต รู้ตัวจริงแล้ว

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
ยูกะ อิจิอิ นางเอก AV ลาวงการถาวร

นางเอก AV ไซซ์มินิ ลาวงการถาวร รับไม่ไหว ร่างพัง-เหนื่อยสะสม ไม่หวนคืนแน่นอน

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
Back to top button