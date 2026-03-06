โลกการทำงานจริง AI ทำได้สารพัด แต่คนกลับนำมาใช้จริงแค่เศษเสี้ยว

เศรษฐกิจ

เผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 13:00 น.
55
โลกทุกวันนี้พูดถึงความสามารถของ AI กันอย่างกว้างขวาง แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเราดึงศักยภาพของมันออกมาใช้ในการทำงานได้มากน้อยแค่ไหน? ข้อมูลจากกราฟใยแมงมุม (Radar Chart) ที่สะท้อนการใช้งาน AI แยกตามสายอาชีพ ได้เผยให้เห็นถึง “ช่องว่าง” ขนาดใหญ่ระหว่างสิ่งที่ AI ทำได้จริง กับสิ่งที่มนุษย์นำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน

ขีดความสามารถที่แท้จริงของ AI พื้นที่สีฟ้าบนกราฟ

ในทางทฤษฎี AI มีศักยภาพสูงมากและสามารถเข้าไปช่วยลดภาระงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพได้ในหลากหลายสายอาชีพ โดยกลุ่มสายงานที่ AI สามารถเข้าไปมีบทบาทได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย ได้แก่

  • คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์ : การเขียนโค้ด วิเคราะห์ข้อมูล หรือคำนวณขั้นสูง

  • ธุรการสำนักงาน: การจัดการเอกสาร สรุปการประชุม หรือจัดตารางเวลา

  • สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม : การช่วยออกแบบ คำนวณโครงสร้าง และจำลองโมเดล

  • ธุรกิจและการเงิน: การวิเคราะห์เทรนด์ตลาด ประเมินความเสี่ยง และจัดการพอร์ตโฟลิโอ

  • กฎหมาย: การค้นหาระเบียบข้อบังคับ ร่างสัญญา หรือตรวจทานเอกสารทางกฎหมาย

ความจริงของการใช้งานในปัจจุบัน พื้นที่สีแดงบนกราฟ

แม้ AI จะเก่งกาจแค่ไหน แต่ภาพสะท้อนจากการใช้งานจริงกลับแสดงให้เห็นว่า ปริมาณการนำ AI มาใช้ในทุกสายอาชีพยังอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าศักยภาพมาก หากเปรียบเทียบเป็นพื้นที่บนกราฟ จะเห็นว่าส่วนสีแดงนั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวของพื้นที่สีฟ้าเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ยังพอมีกลุ่มอาชีพที่เป็นผู้นำในการปรับตัวและนำ AI มาประยุกต์ใช้ได้เยอะกว่ากลุ่มอื่นๆ ได้แก่

  • งานธุรการ

  • คอมพิวเตอร์และคณิตศาสตร์

  • กลุ่มศิลปะและสื่อ

ช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่าง “สิ่งที่ AI ทำได้” กับ “สิ่งที่เราใช้จริง” สะท้อนให้เห็นว่า เรายังมีโอกาสอีกมหาศาลในการเรียนรู้และนำเทคโนโลยีนี้มาช่วยผ่อนแรงในการทำงาน ใครที่สามารถเข้าไปอุดช่องว่างนี้ โดยนำ AI มาประยุกต์ใช้กับสายงานของตัวเองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ย่อมได้เปรียบในยุคที่การแข่งขันสูงขึ้นอย่างแน่นอน

