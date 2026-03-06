เอ็มมา วัตสัน เปิดตัวแฟนใหม่ จูบหวานกลางสนามบิน ดีกรี มหาเศรษฐีหนุ่มเม็กซิกัน

เอ็มมา วัตสัน แฟนใหม่หล่อมาก เปิดวาร์ป กอนซาโล เอบิอา ไบเยเรส มหาเศรษฐีหนุ่มเม็กซิกัน หวานใจคนใหม่ของแม่มดสาว
กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ทำเอาแฟนคลับทั่วโลกร่วมยินดี หลังมีภาพหลุดโมเมนต์หวานชื่นของนักแสดงสาวสวยคนเก่ง “เอ็มมา วัตสัน” (Emma Watson) เจ้าของบทบาทแม่มดน้อยเฮอร์ไมโอนี่ จากภาพยนตร์ Harry Potter กำลังจูบกับหนุ่มหล่อโปรไฟล์เริ่ดที่สนามบิน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2026 ที่ผ่านมา แถมยังมีคนตาดีแอบเห็นทั้งคู่ควงกันไปดินเนอร์ต่อแบบสองต่อสองที่ร้านอาหารหรูอีกด้วย
จริงๆ แล้ว ข่าวลือเรื่องความรักของทั้งคู่เริ่มมีมาตั้งแต่ปลายปี 2025 หลังจากมีคนพบเห็นเอ็มม่ากับกอนซาโล อยู่ด้วยกันที่เมืองกูร์เชอแวล ในเทือกเขาแอลป์ของฝรั่งเศส จากนั้นก็มีภาพทั้งคู่โผล่ไปเที่ยวที่ปุนตามิตา ชายหาดสวยๆ ในเม็กซิโก จนกระทั่งล่าสุดที่มีภาพหวานเจี๊ยบที่สนามบินออกมายืนยันความสัมพันธ์
หนุ่มผู้โชคดีที่คว้าหัวใจสาวเอ็มมาไปครองคนนี้คือ “กอนซาโล เอบิอา ไบเยเรส” (Gonzalo Hevia Baillères) บอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดา เพราะเขาคือทายาทมหาเศรษฐีตระกูล ไบเยเรส ซึ่งเป็นตระกูลนักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลและร่ำรวยเป็นอันดับ 4 ของเม็กซิโก และอันดับ 10 ของละตินอเมริกาเลยทีเดียว
ตระกูลของเขาเป็นเจ้าของ Grupo BAL กลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งเหมืองแร่ ประกันภัย การเงิน และยังเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าสุดหรู El Palacio de Hierro อีกด้วย ทรัพย์สินรวมของตระกูลนี้ประเมินกันว่ามีตั้งแต่ 6.65 พันล้าน ไปจนถึงเกือบ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ
แม้จะเกิดมาบนกองเงินกองทอง แต่กอนซาโลก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบลูกคุณหนูไปวันๆ เขาเรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์จาก ITAM มหาวิทยาลัยชื่อดังในเม็กซิโก และยังเคยศึกษาที่โรงเรียนประจำในสวิตเซอร์แลนด์และไมอามีด้วย
ปัจจุบัน ในวัยยังไม่ถึง 30 ปี กอนซาโลได้สร้างเส้นทางของตัวเองด้วยการก่อตั้งและเป็นซีอีโอของ “Lok” สตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์และตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยจัดการ นอกจากนี้ เขายังบริหารบริษัทลงทุนที่ชื่อว่า HBeyond เรียกว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่น่าจับตามองในวงการเทคโนโลยีของเม็กซิโกเลยทีเดียว
เรื่องหัวใจของหนุ่มคนนี้ก็เป็นที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ก่อนที่จะมาคบกับเอ็มมา กอนซาโลเคยคบหาดูใจกับนักร้องสาวชาวเม็กซิกัน-สเปน “เบลินดา” (Belinda) อยู่ช่วงหนึ่งระหว่างปี 2022 ถึงต้นปี 2024 (หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาเธอจากหนังเรื่อง The Cheetah Girls 2 ของดิสนีย์)
หลังเลิกรากันไป เบลินดาก็ปล่อยเพลงที่ชื่อว่า “Heterocromía” ออกมาในปี 2025 ซึ่งชื่อเพลงแปลว่าภาวะตาสองสี ตรงกับลักษณะทางกายภาพของกอนซาโลเป๊ะๆ แถมเนื้อเพลงยังมีการเหน็บแนมถึงแฟนเก่าที่มาจากครอบครัวเศรษฐีเก่า เจ้าระเบียบ และมีเนื้อหาที่แฟนๆ ตีความว่าเป็นการพาดพิงถึงห้างสรรพสินค้าของตระกูลเขาด้วย
ส่วนทางด้านสาวเอ็มมา วัตสัน ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือว่าเดตกับ แบรนดอน กรีน ลูกชายผู้บริหารแฟชั่นเมื่อปี 2022 เอ็มมาเคยให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ว่า เธอชอบเดตกับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับผลงานการแสดงของเธอมากนัก เพราะมันทำให้เธอรู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลว่าอีกฝ่ายจะมองเธอผ่านภาพลักษณ์ของตัวละครที่เธอเคยเล่น
แม้ทั้งคู่จะยังไม่ได้ออกมายืนยันสถานะความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ แต่ดูจากโปรไฟล์และความเหมาะสมแล้ว แฟนๆ คงต้องตามลุ้นตามเชียร์คู่รักมหาเศรษฐี-ซูเปอร์สตาร์คู่นี้กันต่อไปยาวๆ แล้วล่ะ
