ข่าวดาราบันเทิง

เอ็มมา วัตสัน เปิดตัวแฟนใหม่ จูบหวานกลางสนามบิน ดีกรี มหาเศรษฐีหนุ่มเม็กซิกัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 09:23 น.
58

เอ็มมา วัตสัน แฟนใหม่หล่อมาก เปิดวาร์ป กอนซาโล เอบิอา ไบเยเรส มหาเศรษฐีหนุ่มเม็กซิกัน หวานใจคนใหม่ของแม่มดสาว

กลายเป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ที่ทำเอาแฟนคลับทั่วโลกร่วมยินดี หลังมีภาพหลุดโมเมนต์หวานชื่นของนักแสดงสาวสวยคนเก่ง “เอ็มมา วัตสัน” (Emma Watson) เจ้าของบทบาทแม่มดน้อยเฮอร์ไมโอนี่ จากภาพยนตร์ Harry Potter กำลังจูบกับหนุ่มหล่อโปรไฟล์เริ่ดที่สนามบิน เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2026 ที่ผ่านมา แถมยังมีคนตาดีแอบเห็นทั้งคู่ควงกันไปดินเนอร์ต่อแบบสองต่อสองที่ร้านอาหารหรูอีกด้วย

จริงๆ แล้ว ข่าวลือเรื่องความรักของทั้งคู่เริ่มมีมาตั้งแต่ปลายปี 2025 หลังจากมีคนพบเห็นเอ็มม่ากับกอนซาโล อยู่ด้วยกันที่เมืองกูร์เชอแวล ในเทือกเขาแอลป์ของฝรั่งเศส จากนั้นก็มีภาพทั้งคู่โผล่ไปเที่ยวที่ปุนตามิตา ชายหาดสวยๆ ในเม็กซิโก จนกระทั่งล่าสุดที่มีภาพหวานเจี๊ยบที่สนามบินออกมายืนยันความสัมพันธ์

เอ็มมา วัตสัน เปิดตัวแฟนใหม่ จูบหวานกลางสนามบิน ดีกรี มหาเศรษฐีหนุ่มเม็กซิกัน

หนุ่มผู้โชคดีที่คว้าหัวใจสาวเอ็มมาไปครองคนนี้คือ “กอนซาโล เอบิอา ไบเยเรส” (Gonzalo Hevia Baillères) บอกเลยว่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดา เพราะเขาคือทายาทมหาเศรษฐีตระกูล ไบเยเรส ซึ่งเป็นตระกูลนักธุรกิจที่ทรงอิทธิพลและร่ำรวยเป็นอันดับ 4 ของเม็กซิโก และอันดับ 10 ของละตินอเมริกาเลยทีเดียว

ตระกูลของเขาเป็นเจ้าของ Grupo BAL กลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ที่ครอบคลุมทั้งเหมืองแร่ ประกันภัย การเงิน และยังเป็นเจ้าของห้างสรรพสินค้าสุดหรู El Palacio de Hierro อีกด้วย ทรัพย์สินรวมของตระกูลนี้ประเมินกันว่ามีตั้งแต่ 6.65 พันล้าน ไปจนถึงเกือบ 2 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

แม้จะเกิดมาบนกองเงินกองทอง แต่กอนซาโลก็ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบลูกคุณหนูไปวันๆ เขาเรียนจบด้านเศรษฐศาสตร์จาก ITAM มหาวิทยาลัยชื่อดังในเม็กซิโก และยังเคยศึกษาที่โรงเรียนประจำในสวิตเซอร์แลนด์และไมอามีด้วย

ปัจจุบัน ในวัยยังไม่ถึง 30 ปี กอนซาโลได้สร้างเส้นทางของตัวเองด้วยการก่อตั้งและเป็นซีอีโอของ “Lok” สตาร์ทอัพด้านโลจิสติกส์และตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะที่ใช้เทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยจัดการ นอกจากนี้ เขายังบริหารบริษัทลงทุนที่ชื่อว่า HBeyond เรียกว่าเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงที่น่าจับตามองในวงการเทคโนโลยีของเม็กซิโกเลยทีเดียว

เอ็มมา วัตสัน เปิดตัวแฟนใหม่ จูบหวานกลางสนามบิน ดีกรี มหาเศรษฐีหนุ่มเม็กซิกัน

เรื่องหัวใจของหนุ่มคนนี้ก็เป็นที่น่าสนใจไม่แพ้กัน ก่อนที่จะมาคบกับเอ็มมา กอนซาโลเคยคบหาดูใจกับนักร้องสาวชาวเม็กซิกัน-สเปน “เบลินดา” (Belinda) อยู่ช่วงหนึ่งระหว่างปี 2022 ถึงต้นปี 2024 (หลายคนอาจคุ้นหน้าคุ้นตาเธอจากหนังเรื่อง The Cheetah Girls 2 ของดิสนีย์)

หลังเลิกรากันไป เบลินดาก็ปล่อยเพลงที่ชื่อว่า “Heterocromía” ออกมาในปี 2025 ซึ่งชื่อเพลงแปลว่าภาวะตาสองสี ตรงกับลักษณะทางกายภาพของกอนซาโลเป๊ะๆ แถมเนื้อเพลงยังมีการเหน็บแนมถึงแฟนเก่าที่มาจากครอบครัวเศรษฐีเก่า เจ้าระเบียบ และมีเนื้อหาที่แฟนๆ ตีความว่าเป็นการพาดพิงถึงห้างสรรพสินค้าของตระกูลเขาด้วย

ส่วนทางด้านสาวเอ็มมา วัตสัน ก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือว่าเดตกับ แบรนดอน กรีน ลูกชายผู้บริหารแฟชั่นเมื่อปี 2022 เอ็มมาเคยให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ว่า เธอชอบเดตกับคนที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับผลงานการแสดงของเธอมากนัก เพราะมันทำให้เธอรู้สึกสบายใจและเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลว่าอีกฝ่ายจะมองเธอผ่านภาพลักษณ์ของตัวละครที่เธอเคยเล่น

แม้ทั้งคู่จะยังไม่ได้ออกมายืนยันสถานะความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ แต่ดูจากโปรไฟล์และความเหมาะสมแล้ว แฟนๆ คงต้องตามลุ้นตามเชียร์คู่รักมหาเศรษฐี-ซูเปอร์สตาร์คู่นี้กันต่อไปยาวๆ แล้วล่ะ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;ซีเค&quot; จัดให้ตามคำขอ หลังเพจดัง ท้าโชว์กรีนการ์ด-สัญชาติอเมริกัน แลกคำขอโทษ ข่าว

“ซีเค” จัดให้ตามคำขอ หลังเพจดัง ท้าโชว์กรีนการ์ด-สัญชาติอเมริกัน แลกคำขอโทษ

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐฯ ส่งสัญญาณยกระดับการโจมตีอิหร่าน ขู่ชุดใหญ่ยังไม่มา รอดูเร็วๆนี้

3 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ดาราตัวแม่วัย 76 ฝืนสังขารรับบทสาว 30 คนดูจวกยับ ฉากจูบดูดปากกับพระเอกหนุ่มคราวลูก

8 นาที ที่แล้ว
ข่าว

พัทยาอีกแล้ว! คลิปหลุด 2 นทท.ฝรั่ง โชว์กินกล้วยเอาท์ดอร์ ไม่สนคนเดินเล่นริมหาด

12 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก คว้ารางวัลนักการเมืองแห่งปี จาก The People ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก รับรางวัลนักการเมืองแห่งปี ลั่นกลางเวที ไม่เคยคิดล้มล้าง-คว่ำแผ่นดิน

15 นาที ที่แล้ว
ประกันสังคม ยัน &quot;ฮีทสโตรก&quot; รักษาฟรี ม.33-39 วูบฉุกเฉินเข้า รพ.ใกล้สุดได้เลย ข่าว

ประกันสังคม ยัน “ฮีทสโตรก” รักษาฟรี ม.33-39 วูบฉุกเฉินเข้า รพ.ใกล้สุดได้เลย

18 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เอ็มมา วัตสัน เปิดตัวแฟนใหม่ จูบหวานกลางสนามบิน ดีกรี มหาเศรษฐีหนุ่มเม็กซิกัน

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รมว.พลังงาน เผยนับจากวันนี้มีน้ำมันสำรองใช้ 95 วัน มีน้ำมันเข้ามาเติมเรื่อยๆ

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทโปเกมอน ไม่ขำด้วย ย้ำไม่อนุญาตให้ทำเนียบขาวนำตัวอักษรไปใช้

43 นาที ที่แล้ว
ขยี้ตา นายแบบดังสิงคโปร์ ฉลองวันเกิดอายุ 60 หน้าเด็กจนเหลือเชื่อ บันเทิง

ขยี้ตา นายแบบดังสิงคโปร์ ฉลองวันเกิดอายุ 60 หน้าเด็กจนเหลือเชื่อ

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ขับ “ครูบาชัยวัฒน์” พ้นวัด เซ่นปมรุกที่ ส.ป.ก. สระบุรี ต้องหาวัดใหม่ใน 7 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ฟินแลนด์ หารือยกเลิกกฎหมาย อนุญาตให้ประเทศครอบครองอาวุธนิวเคลียร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 6 มี.ค. 69 รอประกาศเปิดตลาด สรุปราคาปิดวานนี้ 77,100 บาท รับเทรนด์ขาขึ้น เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 6 มี.ค. 69 เปิดตลาดนิ่งสนิท ทองแท่งยืน 77,150 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” แจงกรณีจับ เลขานายก อบจ. ไม่เกี่ยวกับพรรคส้ม ลาออกไปแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

DSI เข้าค้นบ้าน “ชนนพัฒน์ นาคสั้ว” หาหลักฐานเพิ่ม ในคดีเว็บพนัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กฟน. แถลงขออภัย ต้นเหตุทำมอไซค์ดับย่านทาวน์อินทาวน์ ปิดเสาส่งสัญญาณแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บตาราคาน้ำมัน วันนี้ 6 มี.ค. 69 ตลาดโลกเดือดพุ่ง 3% ทะลุ 83 เหรียญ เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันวันนี้ 6 มี.ค. 69 ลุ้นปั๊มประกาศปรับราคา หลังตลาดโลกพุ่งแรง ทะลุ 83 เหรียญ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 6 3 69 ดูดวง

5 ราศีช่วงนี้ดวงเดินทางพุ่งปรี๊ด ไปไหนก็เฮง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ปลอดภัยตลอดทริป

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทหารหนุ่ม 19 ยิงเมีย 24 ดับคาเตียงรพ. หลังเพิ่งคลอดลูก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มออฟฟิศลดน้ำหนัก 23 กิโลกรัม ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มออฟฟิศลดน้ำหนัก 23 กิโล สลัดไขมัน โรคหายเกลี้ยง ร่างทอง หล่อระดับพระเอก

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขย่าขวัญเกาะบาหลี ลูกชายมหาเศรษฐียูเครน ถูกแก๊งคนร้ายเรียกค่าไถ่อุ้ม ฆ่าทรมานหั่นศพ ข่าวต่างประเทศ

เขย่าขวัญเกาะบาหลี ลูกชายมหาเศรษฐียูเครน แก๊งคนร้ายอุ้มเรียกค่าไถ่ ฆ่าทรมานหั่นศพ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีหดหู่ 3 เด็กชาย เวียนกันข่มขืน ดญ.13 กลางลานจอดรถห้าง ถ่ายคลิปแชร์ว่อนกลุ่มเพื่อน ข่าวต่างประเทศ

คดีหดหู่ 3 เด็กชาย เวียนกันข่มขืน ดญ.13 กลางลานจอดรถห้าง ถ่ายคลิปแชร์ว่อนกลุ่มเพื่อน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องวาร์ป &quot;เสี่ยวฮวาเจี่ยเจีย&quot; แม่ค้าถังหูลู่สุดอึ๋ม กับลีลาเคี่ยวน้ำตาล ที่ทำหนุ่มๆ ใจละลาย ข่าวต่างประเทศ

ส่องวาร์ป “เสี่ยวฮวาเจี่ยเจีย” แม่ค้าถังหูลู่สุดอึ๋ม กับลีลาเคี่ยวน้ำตาล กับดีกรีที่ไม่ธรรมดา

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
สีเสื้อมงคลวันศุกร์ 6 มี.ค. 69 แรม 3 ค่ำ เดือนสี่ วันธงชัย ไลฟ์สไตล์

สีเสื้อมงคลวันศุกร์ 6 มี.ค. 69 แรม 3 ค่ำ เดือนสี่ วันธงชัย ใส่สีไหนแล้วรุ่ง หนุนเงินเข้า งานปัง

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดาว OnlyFans วัย 20 อ้าง &quot;พระเจ้าภูมิใจ&quot; ที่เธอรวย 1.5 พันล้าน ข่าวต่างประเทศ

โซฟี เรน เปิดใจทำ OnlyFans จนรวยพันล้าน อ้างพระเจ้าให้อภัยและภูมิใจในตัวเธอ

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 มี.ค. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 06 มี.ค. 2569 09:23 น.
58
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;ซีเค&quot; จัดให้ตามคำขอ หลังเพจดัง ท้าโชว์กรีนการ์ด-สัญชาติอเมริกัน แลกคำขอโทษ

“ซีเค” จัดให้ตามคำขอ หลังเพจดัง ท้าโชว์กรีนการ์ด-สัญชาติอเมริกัน แลกคำขอโทษ

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569

สหรัฐฯ ส่งสัญญาณยกระดับการโจมตีอิหร่าน ขู่ชุดใหญ่ยังไม่มา รอดูเร็วๆนี้

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569

พัทยาอีกแล้ว! คลิปหลุด 2 นทท.ฝรั่ง โชว์กินกล้วยเอาท์ดอร์ ไม่สนคนเดินเล่นริมหาด

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
ไอซ์ รักชนก คว้ารางวัลนักการเมืองแห่งปี จาก The People

ไอซ์ รักชนก รับรางวัลนักการเมืองแห่งปี ลั่นกลางเวที ไม่เคยคิดล้มล้าง-คว่ำแผ่นดิน

เผยแพร่: 6 มีนาคม 2569
Back to top button