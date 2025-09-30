ข่าวดาราบันเทิง

เจ.เค. โรว์ลิ่ง สาปส่ง “เอ็มม่า วัตสัน” โลกสวย-ไม่เคยลำบาก แฉเคยส่งจดหมายเห็นใจ แต่ลับหลังสุมไฟ

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 08:56 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 08:56 น.
139
เจ.เค. โรว์ลิ่ง สาปส่ง "เอ็มม่า วัตสัน" โลกสวย-ไม่เคยลำบาก แฉเคยส่งจดหมายเห็นใจ แต่ลับหลังสุมไฟ

หมดสิ้นเยื่อใย เจ.เค. โรว์ลิ่ง ซัด เอ็มม่า วัตสัน “โลกสวย-ไม่เคยลำบาก” แฉเคยส่งจดหมายเห็นใจ แต่ลับหลังสุมไฟ

เจ.เค. โรว์ลิ่ง ผู้เขียน “แฮร์รี่ พอตเตอร์ โพสต์เดือด เอ็มม่า วัตสัน นักแสดงเด็กที่โด่งดังจากบท เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ ใช้ชีวิตสุขสบายจนไม่เข้าใจปัญหาของผู้หญิงทั่วไป เคยส่งจดหมายแสดงความเห็นใจมาให้ ทั้งที่ตัวเองเป็นคนราดน้ำมันบนกองไฟ

เจ.เค. โรว์ลิง ผู้เขียน “แฮร์รี่ พอตเตอร์ ได้โพสต์ข้อความเดือดผ่าน X (ทวิตเตอร์) โจมตีเอ็มมา วัตสัน นักแสดงเด็กที่โด่งดังจากบท เฮอร์ไมโอนี่ เกรนเจอร์ อย่างรุนแรงว่า เป็นคนที่ “มีประสบการณ์ชีวิตจริงน้อยมาก จนไม่รู้ว่าตัวเองโลกสวยแค่ไหน” พร้อมอ้างว่าเคยได้รับจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของเอ็มมา ซึ่งแสดงความเห็นใจต่อเธอ ในช่วงที่เธอกำลังเผชิญกระแสต่อต้านอย่างหนักเรื่องมุมมองที่มีต่อกลุ่มคนข้ามเพศ

เอ็มม่า กับ เจเค โรวลิ่ง สมัยยังรักกัน

ความบาดหมางของทั้งคู่เริ่มต้นขึ้นในปี 2020 หลังจากโรว์ลิงเริ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชนคนข้ามเพศ ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นการเหยียดคนข้ามเพศ ทำให้เอ็มมา วัตสัน พร้อมด้วยนักแสดงจากแฮร์รี่ พอตเตอร์คนอื่นๆ เช่น แดเนียล แรดคลิฟฟ์ ออกมาแสดงจุดยืนตรงข้ามกับโรว์ลิง เอ็มมาเคยกล่าวไว้ว่า “คนข้ามเพศคือคนที่พวกเขาบอกว่าเขาเป็น และสมควรที่จะใช้ชีวิตโดยไม่ถูกตั้งคำถามหรือบอกว่าพวกเขาไม่ใช่คนที่พวกเขาเป็น”

ในโพสต์ล่าสุด โรว์ลิงกล่าวว่า เธอไม่ได้คาดหวังว่านักแสดงที่เคยรับบทตัวละครของเธอจะต้องเห็นด้วยกับเธอไปตลอดชีวิต แต่เธอรู้สึกว่าเอ็มมากับแดเนียล คิดว่าความสัมพันธ์ในอดีตทำให้พวกเขามีสิทธิ์ หรือถึงขั้นเป็นภาระหน้าที่ ที่จะต้องวิจารณ์มุมมองของเธอในที่สาธารณะ

ชนวนเหตุที่ทำให้โรว์ลิงหมดความอดทนในครั้งนี้ มาจากการที่เอ็มมาไปให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ “On Purpose With Jay Shetty” เมื่อไม่นานมานี้ เอ็มมากล่าวว่า เธอยังรักและทะนุถนอมประสบการณ์ที่เคยร่วมงานกับโรว์ลิงได้ แม้จะไม่เห็นด้วยกับมุมมองของเธอก็ตาม

เอ็มม่า วัตสัน ไปออกรายการ On Purpose With Jay Shetty

เจ.เค.โรว์ลิงมองว่า คำพูดของเอ็มมาเป็นเพียงการเปลี่ยนท่าที เพราะสังเกตเห็นว่ากระแสการประณามเธอไม่ได้เป็นที่นิยมเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว นี่จึงเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้เธอตัดสินใจออกมาพูดความจริง

ผู้เขียนแฮร์รี่ พอตเตอร์ ได้เล่าเหตุการณ์ในอดีตว่า เอ็มมาเคยฝากคนนำโน้ตที่เขียนด้วยลายมือมาให้เธอ มีใจความเพียงประโยคเดียวว่า “ฉันเสียใจกับสิ่งที่คุณกำลังเผชิญ” ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โรว์ลิงถูกขู่ฆ่า ข่มขืน และทรมานอย่างหนัก จนต้องเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยส่วนตัว โรว์ลิงชี้ว่าในขณะที่เอ็มมาออกมาเทน้ำมันบนกองไฟ แต่กลับคิดว่าการแสดงความเห็นใจสั้นๆ จะทำให้เธอเชื่อในความใจดีของเอ็มมาได้

เจ เค โรวลิ่ง เคียงข้างสิทธิสตรี

โรว์ลิงยังได้เปรียบเทียบชีวิตของตัวเองกับเอ็มมาอย่างเผ็ดร้อนว่า “เหมือนกับคนอื่นๆ ที่ไม่เคยสัมผัสชีวิตผู้ใหญ่โดยปราศจากความร่ำรวยและชื่อเสียง เอ็มมามีประสบการณ์ชีวิตจริงน้อยมาก เธอไม่เคยต้องไปศูนย์พักพิงคนไร้บ้าน ไม่เคยต้องนอนในโรงพยาบาลรัฐที่เตียงรวมชายหญิง เธอคงไม่เคยเข้าห้องลองเสื้อผ้าตามห้างมาตั้งแต่เด็ก ห้องน้ำสาธารณะของเธอคือห้องเดี่ยวที่มีการ์ดยืนเฝ้าหน้าประตู”

เธอยังตั้งคำถามอีกว่า เอ็มมาเคยต้องไปศูนย์ช่วยเหลือผู้ถูกข่มขืนของรัฐ ที่ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีแต่เจ้าหน้าที่ผู้หญิงหรือไม่ หรือเคยต้องนอนในห้องขังเดียวกับนักโทษชายคดีข่มขืนที่ระบุตัวเองว่าเป็นผู้หญิงหรือไม่

โรว์ลิงทิ้งท้ายว่า “ตอนอายุ 14 ฉันไม่ใช่เศรษฐีร้อยล้าน ฉันใช้ชีวิตอย่างยากจนตอนเขียนหนังสือที่ทำให้เอ็มมามีชื่อเสียง ฉันจึงเข้าใจจากประสบการณ์ตรงว่า การทำลายสิทธิสตรีที่เอ็มมาเข้าร่วมอย่างกระตือรือร้นนั้นส่งผลกระทบต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิงที่ไม่มีอภิสิทธิ์เหมือนเธออย่างไร”

เดเนียล กับ เอ็มม่า ยืนฝั่งตรงกับกับ โรวลิ่ง เรื่องสิทธิคนข้ามเพศ

ก่อนหน้านี้ โรว์ลิงเคยให้สัมภาษณ์ว่าจะ “ไม่มีวันให้อภัย” เหล่านักแสดงที่เข้าข้างกลุ่มเคลื่อนไหวที่เธอมองว่ากำลังทำลายสิทธิสตรีที่ต่อสู้มาอย่างยากลำบาก ในขณะที่เอ็มมากล่าวในพอดแคสต์ว่า เธอยังคง “เปิดใจที่จะพูดคุย” กับโรว์ลิงเสมอ

เผยแพร่: 30 ก.ย. 2568 08:56 น.| อัปเดต: 30 ก.ย. 2568 08:56 น.
139
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

