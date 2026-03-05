ส่องวาร์ป “เสี่ยวฮวาเจี่ยเจีย” แม่ค้าถังหูลู่สุดอึ๋ม กับลีลาเคี่ยวน้ำตาล กับดีกรีที่ไม่ธรรมดา
ส่องวาร์ป “เสี่ยวฮวาเจี่ยเจีย” แม่ค้าถังหูหลูสุดอึ๋ม คลิปไวรัลดังทั่วโซเชียล ที่แท้ดีกรีอดีตผู้ประกาศข่าวสาวสวย เผยสเปกหนุ่มในฝัน
สร้างความฮือฮาไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อมีการแชร์คลิปวิดีโอของแม่ค้าขาย ขนมถังหูลู่ หรือผลไม้เคลือบน้ำตาล รายหนึ่งในตลาดนัดกลางคืนแห่งหนึ่งในไต้หวัน ที่นอกจากจะมีลีลาการทำขนมที่คล่องแคล่ว ทั้งเคี่ยวน้ำตาลและดึงสายน้ำตาลได้อย่างน่าทึ่งแล้ว
สิ่งที่ดึงดูดสายตาชาวเน็ตยิ่งกว่าคือรูปร่างหน้าตาอันสะสวยและความเซ็กซี่ที่ทะลุจอ โดยเฉพาะชุดที่เธอใส่ซึ่งเผยให้เห็นสัดส่วนที่อวบอิ่ม ทำเอาหนุ่มๆ แห่คอมเมนต์อยากไปเหมาทั้งร้านกันเป็นแถว
หลังจากคลิปดังกล่าวกลายเป็นไวรัล ชาวเน็ตนักสืบก็ได้ทำงานกันอย่างรวดเร็วจนสามารถเปิดวาร์ปแม่ค้าสาวคนนี้ได้สำเร็จ พบว่าเธอไม่ใช่แม่ค้าธรรมดา แต่เป็นเน็ตไอดอลชื่อดังชาวจีนที่ใช้ชื่อว่า “เสี่ยวฮวาเจี่ยเจีย” (Xiaohua Jiejie) ซึ่งมีผู้ติดตามในอินสตาแกรมกว่า 4.1 แสนคน โดยเธอคนนี้มีประวัติที่ไม่ธรรมดา จบการศึกษาจากคณะการเงิน และมีความสามารถด้านการพูด โดยเคยผ่านเวทีประกวดสุนทรพจน์มาแล้วหลายเวที
ก่อนจะมาเป็นบล็อกเกอร์สาวสุดแซ่บอย่างทุกวันนี้ เสี่ยวฮวาเจี่ยเจีย เคยทำงานในวงการสื่อมาก่อน โดยทำหน้าที่เป็นทั้งนักข่าวและผู้ประกาศข่าวทางสถานีโทรทัศน์นานถึง 4 ปีครึ่ง ก่อนจะตัดสินใจลาออกในปี 2017 เพื่อมาทำสื่อของตัวเองและผันตัวเป็นบล็อกเกอร์อิสระจนโด่งดัง และล่าสุดกับการปรากฏตัวในลุคแม่ค้าถังหูลู่ที่ทำเอาหนุ่มๆ ใจละลาย
แม้ใบหน้าจะดูอ่อนเยาว์เหมือนสาววัยรุ่น แต่ความจริงแล้ว เสี่ยวฮวาเจี่ยเจีย มีอายุเข้าสู่เลข 3 แล้ว โดยเธอเคยเปิดใจถึงเรื่องความรักและการแต่งงานว่า ยังคงมีความฝันที่จะสร้างครอบครัวและมีลูกเหมือนผู้หญิงทั่วไป
ในส่วนสเปกหนุ่มในฝันของเธอนั้นไม่ได้ขออะไรมาก เพียงแค่ชอบผู้ชายที่ขยันตั้งใจทำงาน มีความมุ่งมั่น สามารถดูแลซึ่งกันและกันได้ และพร้อมที่จะวางแผนอนาคตร่วมกัน นั่นคือคู่ชีวิตที่เธอตามหา
ที่มา: ETtoday
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดวาร์ป mishka silva สาวน้อยวัย 20 ลือรักใหม่ พระเอกสไปเดอร์แมน อึ้ง อายุห่าง 30 ปี
- เปิดวาร์ป ยูอะ มิคามิ อดีตดารา AV ตำนานเจ้าของ เส้นขน ราคาทะลุ 3 ล้านเยน
- เซ็กซี่เกินต้าน! “ซิดนีย์” โชว์หุ่นสับ-อวดจีสตริงคอลเลคชั่นใหม่ ย้ำคอนเซปต์ปัง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: