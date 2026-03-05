ใจหาย! ภาพล่าสุดตลาดดัง 20 ปีก่อน กลายสภาพเป็นที่ร้าง เงียบเหงา ไร้คนเดิน หวนนึกถึงวันเก่าๆ
น่าใจหาย! ตลาดกลางคืน อันดับ 1 เมื่อ 20 ปีก่อน กลายสภาพเป็นที่ร้าง ร้านค้าเงียบเหงา ไร้คนเดิน ทำชาวเน็ตหวนนึกถึงวันเก่าๆ
กลายเป็นคลิปที่หวนให้นึกถึงวันเก่า ๆ เมื่อมีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่ง ชื่อช่อง @decemberno5 ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอบรรยากาศในปัจจุบันของตลาดนัดกลางคืนแห่งหนึ่ง ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ยอดนิยมเบอร์ต้น ๆ ของชาวกรุงเทพเลยก็ว่าได้ในสมัย 15-20 ปีที่ผ่านมา นั่นก็คือ ตลาดตะวันนา ศูนย์รวมวัยรุ่นชายหญิงย่ามค่ำคืนนั่นเอง
คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นสภาพของตลาดตะวันนาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงจากเมื่อ 20 ปีที่แล้ว จากที่เคยรุ่งเรืองมาก ๆ คนเดินเบียดเสียดกันจนแทบไม่มีอากาศหายใจ ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่เกือบร้าง ร้านค้าส่วนใหญ่หายไปเหลือแต่โครงสร้างร้านเท่านั้น เหลือกลิ่นอายภาพจำเอาไว้บางร้านเท่านั้น แถมผู้คนก็เงียบเหงา ไม่มีคนมาเดินดูของเหมือนเดิมแล้ว
เจ้าของช่อง โพสต์ข้อความน่าใจหายประกอบคลิปเอาไว้ด้วย ระบุว่า “ไม่น่าเชื่อเมื่อย้อนไป 15-20 ปี จำได้ตัวเองต้องไปรอจับฉลากมาขายของตั้งแต่บ่ายเพราะแม่ค้าเยาะมากแย่งกัน ต้องจ้างกันจับด้วยเพราะอาจไม่ได้ ผู้คนเนื่องแน่นไปเที่ยวซื้อสินค้า ตลาดกลางคืนสมัยนั้นที่1 ต้องตะวันนา ตามมาด้วยหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เมเจอร์รัชโยธิน และตลาดนั้นห้วยขว้าง
ด้วยสมัยเปลี่ยนไป การซื้อขายออนไลน์เข้ามาทดแทนทำให้ทุกที่ประสบกับปัญหาพื้นที่ขาย ไม่มีแม่ค้าเข้ามาขายเหมือนเมื่อสมัยก่อนเพราะผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปซื้อสินค้าออนไลน์หมดแล้วคงจะเก็บได้เป็นแต่เพียงแค่ภาพความทรงจำไปตลอดกาล ตลาดกลางคืนตะวันนา : ความทรงจำและการเปลี่ยนแปลง ย้อนอดีตความคึกคักตลาดตะวันนา กับเส้นทางการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ยุคออนไลน์ #ตะวันนา #ตลาดกลางคืน”
หลังจากคลิปถูกโพสต์ไปก็มีคนเข้ามาดูเกือบ 1 ล้านครั้ง มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์หวนคิดถึงวันเก่า ๆ เมื่อครั้งที่เคยเห็นบรรยากาศความรุ่งเรืองของตลาดนัดตะวันนาแห่งนี้
อ้างอิงจาก : TikTok @decemberno5
