ใจหาย! ภาพล่าสุดตลาดดัง 20 ปีก่อน กลายสภาพเป็นที่ร้าง เงียบเหงา ไร้คนเดิน หวนนึกถึงวันเก่าๆ

เผยแพร่: 05 มี.ค. 2569 10:48 น.| อัปเดต: 05 มี.ค. 2569 10:49 น.
น่าใจหาย! ตลาดกลางคืน อันดับ 1 เมื่อ 20 ปีก่อน กลายสภาพเป็นที่ร้าง ร้านค้าเงียบเหงา ไร้คนเดิน ทำชาวเน็ตหวนนึกถึงวันเก่าๆ

กลายเป็นคลิปที่หวนให้นึกถึงวันเก่า ๆ เมื่อมีผู้ใช้บัญชีติ๊กต็อกรายหนึ่ง ชื่อช่อง @decemberno5 ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอบรรยากาศในปัจจุบันของตลาดนัดกลางคืนแห่งหนึ่ง ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่ยอดนิยมเบอร์ต้น ๆ ของชาวกรุงเทพเลยก็ว่าได้ในสมัย 15-20 ปีที่ผ่านมา นั่นก็คือ ตลาดตะวันนา ศูนย์รวมวัยรุ่นชายหญิงย่ามค่ำคืนนั่นเอง

คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นสภาพของตลาดตะวันนาที่เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงจากเมื่อ 20 ปีที่แล้ว จากที่เคยรุ่งเรืองมาก ๆ คนเดินเบียดเสียดกันจนแทบไม่มีอากาศหายใจ ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่เกือบร้าง ร้านค้าส่วนใหญ่หายไปเหลือแต่โครงสร้างร้านเท่านั้น เหลือกลิ่นอายภาพจำเอาไว้บางร้านเท่านั้น แถมผู้คนก็เงียบเหงา ไม่มีคนมาเดินดูของเหมือนเดิมแล้ว

เจ้าของช่อง โพสต์ข้อความน่าใจหายประกอบคลิปเอาไว้ด้วย ระบุว่า “ไม่น่าเชื่อเมื่อย้อนไป 15-20 ปี จำได้ตัวเองต้องไปรอจับฉลากมาขายของตั้งแต่บ่ายเพราะแม่ค้าเยาะมากแย่งกัน ต้องจ้างกันจับด้วยเพราะอาจไม่ได้ ผู้คนเนื่องแน่นไปเที่ยวซื้อสินค้า ตลาดกลางคืนสมัยนั้นที่1 ต้องตะวันนา ตามมาด้วยหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เมเจอร์รัชโยธิน และตลาดนั้นห้วยขว้าง

ด้วยสมัยเปลี่ยนไป การซื้อขายออนไลน์เข้ามาทดแทนทำให้ทุกที่ประสบกับปัญหาพื้นที่ขาย ไม่มีแม่ค้าเข้ามาขายเหมือนเมื่อสมัยก่อนเพราะผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปซื้อสินค้าออนไลน์หมดแล้วคงจะเก็บได้เป็นแต่เพียงแค่ภาพความทรงจำไปตลอดกาล ตลาดกลางคืนตะวันนา : ความทรงจำและการเปลี่ยนแปลง ย้อนอดีตความคึกคักตลาดตะวันนา กับเส้นทางการเปลี่ยนแปลงเมื่อเข้าสู่ยุคออนไลน์ #ตะวันนา #ตลาดกลางคืน”

น่าใจหาย! ตลาดดัง 20 ปีก่อน กลายสภาพเป็นที่ร้าง ร้านค้าเงียบเหงา ทำคนหวนนึกถึงวันเก่าๆ-2

หลังจากคลิปถูกโพสต์ไปก็มีคนเข้ามาดูเกือบ 1 ล้านครั้ง มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์หวนคิดถึงวันเก่า ๆ เมื่อครั้งที่เคยเห็นบรรยากาศความรุ่งเรืองของตลาดนัดตะวันนาแห่งนี้

น่าใจหาย! ตลาดดัง 20 ปีก่อน กลายสภาพเป็นที่ร้าง ร้านค้าเงียบเหงา ทำคนหวนนึกถึงวันเก่าๆ-3

น่าใจหาย! ตลาดดัง 20 ปีก่อน กลายสภาพเป็นที่ร้าง ร้านค้าเงียบเหงา ทำคนหวนนึกถึงวันเก่าๆ-4

คอมเมนต์ชาวเน็ต คอมเมนต์ชาวเน็ต-1 คอมเมนต์ชาวเน็ต-2 คอมเมนต์ชาวเน็ต-3

@decemberno5

ไม่น่าเชื่อเมื่อย้อนไป15-20ปี จำได้ตัวเองต้องไปรอจับฉลากมาขายของตั้งแต่บ่ายเพราะแม่ค้าเยาะมากแย่งกัน ต้องจ้างกันจับด้วยเพราะอาจไม่ได้ ผู้คนเนื่องแน่นไปเที่ยวซื้อสินค้า ตลาดกลางคืนสมัยนั้นที่1 ต้องตะวันนา ตามมาด้วยหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เมเจอร์รัชโยธิน และตลาดนั้นห้วยขว้าง ด้วยสมัยเปลี่ยนไป การซื้อขายออนไลน์เข้ามาทดแทนทำให้ทุกที่ประสบกับปัญหาพื้นที่ขาย ไม่มีแม่ค้าเข้ามาขายเหมือนเมื่อสมัยก่อนเพราะผู้บริโภคปรับเปลี่ยนไปซื้อสินค้าออนไลน์หมดแล้วคงจะเก็บได้เป็นแต่เพียงแค่ภาพความทรงจำไปตลอดกาล

♬ เสียงต้นฉบับ – ่ทีวาย.EN.MV.ช่อง2 – ชอบฉากนี้🙀ทีวาย.EN.2📽️่

อ้างอิงจาก : TikTok @decemberno5

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

