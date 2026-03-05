ตำรวจอิตาลีเข้าสอบ คนขับรถพยาบาล หลังผู้ป่วยตายปริศนา 5 ครั้ง
ตำรวจอิตาลีเข้าสอบคนขับรถพยาบาล หลังผู้ป่วยตายปริศนา 5 ครั้ง ขณะที่เขานำส่งผู้ป่วย สำนักอัยการคาดมีการใช้สารพิษในการสังหาร
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศอิตาลีได้เข้าสอบสวนคนขับรถพยาบาลวัย 27 ปี ฐานเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆาตกรรมผู้ป่วยที่เขานำส่งโรงพยาบาล ในเมืองฟอร์ลิทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี
โดยสำนักอัยการระบุว่าผู้ป่วย 5 คนเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้น ซึ่งทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุและป่วยรุนแรง ซึ่งผู้ตายทั้งหมดจำเป็นต้องได้รับการเคลื่อนย้ายจากบ้านและโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพเป็นประจำ
ทางเจ้าหน้าที่ระบุอีกว่าสาเหตุที่ชายคนดังกล่าวตกเป็นผู้ต้องสงสัยเนื่องจากทางบริการรถพยาบาลเริ่มสังเกตถึงความผิดปกติเพราะผู้ป่วย 4 คนเสียชีวิตบนรถพยาบาลที่เขาขับ จึงเข้าแจ้งตำรวจและแอบติดกล้องไว้บนรถ และในเดือนเดียวกันหญิงวัย 85 ปีเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้นขณะนำส่งศูนย์พักฟื้น
เบื้องต้นคนขับรถคนดังกล่าว ซึ่งไม่ได้ถูกเปิดเผยชื่อยืนกรานว่าเขาบริสุทธิ์ และพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตามเขาถูกระงับไม่ให้ขับรถพยาบาลในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ชายคนนี้ยังไม่ได้ถูกจับกุมแต่อย่างใด
สำนักอัยการคาดว่าผู้ก่อเหตุน่าจะใช้สารพิษในการสังหาร ซึ่งหากพบว่ามีความผิดจริง คนขับรถจะถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมหลายกระทง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รวบคนขับรถพยาบาลอินเดีย หยุดดูเสือดาว สุดท้ายคนป่วยเสียชีวิต
- ไล่ออก! หนุ่มจอดกระบะ ขวางรถพยาบาล ทำผู้ป่วยวิกฤติเสียชีวิต
- สิ้นความเป็นชาย หนุ่มอิตาลีผ่าตัดอัพไซซ์น้องชาย หมอทำเสื่อมสมรรถภาพตลอดชีพ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: