ดูดวง

4 ราศีดวงความรักพุ่งแรง มีคนแอบปิ๊งแต่ขอซุ่มดูเชิงอยู่ห่างๆ เตรียมเปิดใจรับพลังบวก

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 มี.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 11:53 น.
51
ดูดวงวันนี้ 3 3 69

เช็กด่วน! 4 ราศีคนโสดชะตาเปลี่ยน มีเกณฑ์เจอคนแอบชอบแต่ยังไม่กล้าเผยตัว ชี้ทางสว่างให้เสน่ห์พุ่งจนคนรอบข้างต้องเหลียวมอง

ความรักบางครั้งก็ชอบเล่นซ่อนแอบครับ! ช่วงนี้อิทธิพลของดวงดาวส่งผลให้เสน่ห์ของคนโสดบางราศีพุ่งปรี๊ดจนเตะตาใครหลายคน แต่ดูเหมือนว่าคนที่กำลังแอบมองคุณอยู่นั้นเขาค่อนข้างจะระมัดระวังตัวเป็นพิเศษ หรืออาจจะยังไม่มั่นใจว่าคุณมีเจ้าของหัวใจแล้วหรือยัง ทำให้สถานการณ์ตอนนี้เป็นเหมือนการ “ซุ่มมอง” เพื่อหาจังหวะรุกที่ใช่ที่สุดนั่นเอง

1. ราศีตุลย์

ช่วงนี้ออร่าความใจดีและเป็นกันเองของคุณทำงานหนักมาก ทำให้คนใกล้ชิดหรือคนที่เพิ่งรู้จักแอบประทับใจ แต่เขาเปรียบเสมือนนักสังเกตการณ์ที่กำลังเช็กท่าทีว่าคุณเปิดรับใครใหม่ๆ หรือไม่

2. ราศีพิจิก

เสน่ห์ที่ดูลึกลับและน่าค้นหาของคุณกำลังทำงานได้ดีเยี่ยม มีคนแอบปลื้มคุณจากไลฟ์สไตล์หรือผลงานที่คุณทำ แต่เขาดูลูกเล่นเยอะและกลัวการถูกปฏิเสธเลยเลือกที่จะวนเวียนอยู่ใกล้ๆ แทนการออกตัวแรง

3. ราศีกุมภ์

ความเป็นตัวของตัวเองและทัศนคติที่โดดเด่นทำให้มีคนแอบ “ติ่ง” คุณอยู่เงียบๆ โดยเฉพาะคนในแวดวงการทำงานหรือกลุ่มเพื่อนฝูง เขาคนนั้นกำลังเก็บข้อมูลว่าคุณชอบคนสไตล์ไหนกันแน่

4. ราศีมีน

ดวงความรักช่วงนี้ละมุนมากครับ มีเกณฑ์ที่คนอ่อนวัยกว่าหรือคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงจะแอบสนใจคุณ แต่เขายังดูเชิงเพราะกลัวว่าไลฟ์สไตล์จะเข้ากันไม่ได้ เลยพยายามทำตัวเนียนๆ เป็นที่ปรึกษาไปก่อน

คำแนะนำส่งท้าย

ถ้าอยากให้ความสัมพันธ์ขยับเขยื้อน คนโสดทั้ง 4 ราศีต้องลอง “เปิดประตู” ให้กว้างขึ้นอีกนิดนะครับ พยายามยิ้มแย้มและสร้างบรรยากาศที่เข้าถึงง่าย หรือลองโพสต์สเตตัสที่แสดงถึงความโสดแบบขำๆ บ้าง เพื่อเป็นการส่งสัญญาณบอกคนที่แอบมองอยู่ว่า “ทางสะดวกแล้วนะ” ที่สำคัญอย่าลืมดูแลตัวเองให้ดูสดใสอยู่เสมอ เพราะเนื้อคู่มักมาในวันที่เราไม่ได้เตรียมใจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดูดวงวันนี้ 3 3 69 ดูดวง

4 ราศีดวงความรักพุ่งแรง มีคนแอบปิ๊งแต่ขอซุ่มดูเชิงอยู่ห่างๆ เตรียมเปิดใจรับพลังบวก

11 วินาที ที่แล้ว
ซิดนีย์ สวีนีย์ เผยความเซ็กซี่ในคอลเล็กชั่นชุดชั้นในใหม่ล่าสุดจาก SYRN บันเทิง

เซ็กซี่เกินต้าน! “ซิดนีย์” โชว์หุ่นสับ-อวดจีสตริงคอลเลคชั่นใหม่ ย้ำคอนเซปต์ปัง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปวิธีเอาตัวรอด รับมือวิกฤตสงคราม วางแผนการเงิน-หนี้สิน-ค่าเดินทาง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตนักร้องญี่ปุ่นเดบิวต์นางเอก AV ค่ายดัง ในชื่อ &quot;นานาเสะ ทาซึนะ&quot; ข่าวต่างประเทศ

อดีตนักร้องญี่ปุ่น ผันตัวเล่นหนัง AV ค่ายดัง ในชื่อ “นานาเสะ ทาซึนะ” เริ่มเดบิวต์ 3 มี.ค. นี้

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สไปเดอร์แมนโผล่พายเรือขายไอศกรีมกลางเขาสก ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งอึ้ง สไปเดอร์แมนเร่ขายไอติม เจอแซวทำอาชีพเสริม แห่ชมเหตุผลรักเมืองไทย

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เชสแม็คนีล เสียชีวิต อายุ 49 ปี ข่าวกีฬา

อาลัยตำนานดิ่งพสุธา! วัย 49 ดับสลดขณะโดดวิงสูท ปิดฉากเส้นทาง 10,000 จัมพ์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาว ย้อนหลังออกใกล้ วันมาฆบูชา 3 ปี รับงวด 2 มี.ค. 69 หวยลาว

สถิติหวยลาวย้อนหลัง 3 ปี ออกใกล้ วันมาฆบูชา รับงวด 2 มี.ค. 69

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 2 มีนาคม 2569 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 2 มีนาคม 2569 เช็กผลรางวัลสด สถิติหวยออกวันจันทร์ 15 งวด

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดตลาดเดือด! ทองคำวันนี้ 2 มี.ค. 69 ผันผวน 42 รอบ พุ่งยับ 2,650 บาท ทะลุ 8 หมื่น

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
จีนประณามสหรัฐฯ-อิสราเอลโจมตีอิหร่านทำผู้นำสูงสุดเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

จีนซัดสหรัฐฯ ถล่มอิหร่าน สังหารผู้นำ ละเมิดอำนาจอธิปไตย หวั่นสงครามบานปลาย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป้าไม่ทน! ตะโกนด่าเรียกสติ ชายขี่ จยย. หัวร้อน ชาวเน็ตแห่ชมสนั่น ยกให้เป็น MVP ข่าว

ป้าไม่ทน! ตะโกนด่าเรียกสติ ชายขี่ จยย. หัวร้อน ชาวเน็ตแห่ชมสนั่น ยกให้เป็น MVP

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! อิหร่านส่งโดรนถล่ม &quot;ราส ทานูรา&quot; ซาอุฯ ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาที “อิหร่าน” เปิดฉากโจมตี “ราส ทานูรา” ซาอุฯ ปิดโรงกลั่นหนีตาย ราคาน้ำมันโลกพุ่ง 10%

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายชาวอังกฤษรอดพ้นอย่างหวุดหวิด หลังโดรนอิหร่านพุ่งชนอพาร์ตเมนต์ชั้น 19 ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางดูไบ! หนุ่มอังกฤษแชร์คลิปนาทีชีวิต “โดรนพลีชีพ” พุ่งเจาะคอนโดชั้น 19

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอส์ เพื่อนเกล โพสต์อำลาโพลีพลัสฯ บันเทิง

ไอส์ เพื่อนเกล เปิดใจลาโพลีพลัส ขอบคุณให้โอกาสทำงาน หนุ่ม กรรชัย-ชมพู่ โผล่เมนต์

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิเคราะห์สาเหตุ อิหร่าน ไม่แตะฐานทัพสหรัฐฯ ในตุรกี ท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

วิเคราะห์สาเหตุ อิหร่าน ไม่แตะฐานทัพสหรัฐฯ ในตุรกี ท่ามกลางศึกตะวันออกกลาง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน เผยยอดตายพุ่ง 555 ศพ เซ่นพิษสงคราม สหรัฐฯ-อิสราเอล ภายใน 2 วัน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน เผยยอดตายพุ่ง 555 ศพ เซ่นพิษสงคราม สหรัฐฯ-อิสราเอล ภายใน 2 วัน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
แก๊งฮาร์เลย์ นครสวรรค์ ข่าวอาชญากรรม

สาวเด็กเอ็นฯ แฉ “แก๊งฮาร์เลย์ดัง” รุมอนาจาร-คลิปว่อนโซเชียล จ่ายเงินหมื่นปิดปาก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดตำนานเจ้าพ่อเชเชน &quot;อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ&quot; จบชีวิตปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์ถึงสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! พบร่าง อูมาร์ ดีซาบรายลอฟ ดับปริศนากลางมอสโก หลังโพสต์เรื่องสงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” ยังไม่ได้ตัดสินใจลงชิงผู้ว่าสมัยหน้า รับเปลี่ยนใจคนไม่ชอบไม่ได้

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม ไลฟ์สไตล์

ไขข้อข้องใจ วันมาฆบูชา 3 มี.ค. 69 ขายเหล้าได้ไหม

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจวอวี่ถง นักแสดงจีน เงียบหายขาดการติดต่อ ขณะเที่ยวตะวันออกกลาง ข่าวต่างประเทศ

โจวอวี่ถง นางเอกดัง เที่ยวตะวันออกกลาง เงียบหายหลังสงคราม แห่ห่วงชะตากรรม

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังแฉ ผอ.กองประกวดชายงาม ลวงเด็ก 17 อมนกเขา อ้างเส้นใหญ่ขู่ปิดปาก บันเทิง

เพจดังแฉ ผอ.กองประกวดชายงาม ลวงเด็ก 17 อมนกเขา อ้างเส้นใหญ่ขู่ปิดปาก

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
จูราสสิคปาร์คปทุมธานี ตัวเงินตัวทองคลองหนึ่ง ข่าวภูมิภาค

สดใสอยู่ดีๆ นึกว่าอยู่ในจูราสสิค น้องเดินยั้วเยี้ยตัวเท่าจระเข้ ชาวเน็ตแห่ถามพิกัด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“อิหร่าน” โวยิงเครื่องบิน F-15 ของสหรัฐฯตก นักบินดีดตัวออกได้ทัน (คลิป)

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทพ. ยกเว้นค่าผ่านทาง วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 ข่าว

ขึ้นทางด่วนฟรี วันมาฆบูชา 3 มีนาคม 2569 เช็ก 3 สายทาง รวม 63 ด่าน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 03 มี.ค. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 02 มี.ค. 2569 11:53 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ซิดนีย์ สวีนีย์ เผยความเซ็กซี่ในคอลเล็กชั่นชุดชั้นในใหม่ล่าสุดจาก SYRN

เซ็กซี่เกินต้าน! “ซิดนีย์” โชว์หุ่นสับ-อวดจีสตริงคอลเลคชั่นใหม่ ย้ำคอนเซปต์ปัง

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569

สรุปวิธีเอาตัวรอด รับมือวิกฤตสงคราม วางแผนการเงิน-หนี้สิน-ค่าเดินทาง

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
อดีตนักร้องญี่ปุ่นเดบิวต์นางเอก AV ค่ายดัง ในชื่อ &quot;นานาเสะ ทาซึนะ&quot;

อดีตนักร้องญี่ปุ่น ผันตัวเล่นหนัง AV ค่ายดัง ในชื่อ “นานาเสะ ทาซึนะ” เริ่มเดบิวต์ 3 มี.ค. นี้

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
สไปเดอร์แมนโผล่พายเรือขายไอศกรีมกลางเขาสก

ฝรั่งอึ้ง สไปเดอร์แมนเร่ขายไอติม เจอแซวทำอาชีพเสริม แห่ชมเหตุผลรักเมืองไทย

เผยแพร่: 2 มีนาคม 2569
Back to top button