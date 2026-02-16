เฉลยแล้ว สุริยุปราคาวงแหวน 17 ก.พ. 69 ไทยมองเห็นไหม เช็กก่อนรอเก้อ
สมาคมดาราศาสตร์ฯ ดับฝันโซเชียล ยันพรุ่งนี้ (17 ก.พ. 69) ไทยไม่เห็นสุริยุปราคาวงแหวน เกิดไกลถึงขั้วโลกใต้ เตือนอย่าตั้งกล้องรอเก้อ ของจริงต้องรออีก 16 ปี เจอกันเช้าตรู่ 14 ต.ค. 2585
กลายเป็นกระแสไวรัลที่ถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์จนตื่นเต้นกันยกใหญ่ว่าในวันพรุ่งนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2569) จะเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่าง สุริยุปราคาวงแหวน แต่ทว่าข้อมูลที่แชร์กันกลับบอกไม่หมด ทำเอาหลายคนเตรียมตั้งกล้องรอเก้อ ล่าสุด สมาคมดาราศาสตร์ไทย ต้องออกแจ้งข่าวที่ไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นคือประเทศไทยไม่เห็นปรากฏการณ์ดังกล่าว
ทางสมาคมดาราศาสตร์ไทย ได้ออกมาเตือนไว้แต่เนิ่น ๆ แล้วว่า ปรากฏการณ์ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ พื้นที่การมองเห็นไม่ได้พาดผ่านประเทศไทย แต่ไปเกิดขึ้นไกลถึงทวีปแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้ ดังนั้น ไม่ต้องถามว่าเห็นกี่โมง หรือดูได้ที่จังหวัดไหน เพราะคำตอบคือ ไม่เห็น
ทางสมาคมฯ ยังเปรียบเทียบไว้อย่างเห็นภาพว่า รวม ๆ แล้วคนที่ได้เห็นน่าจะมีน้อยกว่านกเพนกวิน เพราะพื้นที่ดังกล่าวแทบไม่มีคนอาศัยอยู่เลย
สำหรับใครที่สงสัยว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมบางครั้งถึงเป็นวงแหวน บางครั้งมืดมิดทั้งดวง สรุปเกร็ดความรู้ฉบับเข้าใจง่ายมาให้ดังนี้
สุริยุปราคา เกิดจากความบังเอิญของธรรมชาติอย่างหนึ่ง ที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ 400 เท่า และระยะห่างของดวงจันทร์ถึงโลก ก็สั้นกว่าระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์ถึงโลกประมาณ 400 เท่าเหมือนกัน ขนาดปรากฏของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เมื่อมองจากโลกจึงใกล้กันมาก เนื่องจากระยะห่างของทั้งดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ไม่คงที่ มียืดหดได้นิดหน่อย บางครั้ง ขนาดปรากฏของดวงจันทร์ก็ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ บางครั้ง ขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์ก็ใหญ่กว่าดวงจันทร์
ถ้าช่วงใดที่ดวงจันทร์มาผ่านหน้าดวงอาทิตย์พอดีก็จะเกิดสุริยุปราคา หากเกิดในช่วงที่ดวงจันทร์มีขนาดปรากฏใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ก็จะเป็นสุริยุปราคาเต็มดวง แต่หากเกิดในช่วงที่ดวงจันทร์มีขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์จะบังดวงอาทิตย์ไม่มิด จึงมองเห็นเป็นสุริยุปราคาวงแหวน
ดวงจันทร์มีโอกาสที่มีขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์บ่อยกว่า โอกาสที่สุริยุปราคาจะเป็นสุริยุปราคาวงแหวนจึงมีมากกว่าที่จะเป็นสุริยุปราคาเต็มดวง
หากสังเกตดี ๆ สุริยุปราคาที่เกิดในช่วงต้นปีกับปลายปี มักเป็นสุริยุปราคาวงแหวน เพราะช่วงเวลาดังกล่าวดวงอาทิตย์อยู่ใกล้กว่าช่วงอื่น ส่วนสุริยุปราคาที่เกิดในช่วงกลางปีก็จะมีโอกาสเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงมากขึ้น
สรุปวันพรุ่งนี้ ใครที่เห็นคลิปในโซเชียลอย่าเพิ่งรีบไปตั้งกล้องรอ เพราะสิ่งที่เห็นจะมีเพียงพระอาทิตย์ยามเช้าที่ร้อนแรงตามปกติของประเทศไทยเท่านั้น!
สำหรับแฟนพันธุ์แท้ดาราศาสตร์ที่อยากเห็นสุริยุปราคาวงแหวนด้วยตาเปล่าในประเทศไทยต้องรอกันยาว ๆ เพราะคาวต่อไปคือ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2585 หรือ อีก 16 ปีข้างหน้า ช่วงเช้าตรู่ บริเวณแนวคราสผ่านทางภาคใต้ตอนล่างของไทย เกาะบอร์เนียว สุลาเวซี ติมอร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์
