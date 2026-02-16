ข่าว

เฉลยแล้ว สุริยุปราคาวงแหวน 17 ก.พ. 69 ไทยมองเห็นไหม เช็กก่อนรอเก้อ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 09:24 น.
137
สุริยุปราคาวงแหวน 17 กุมภาพันธ์ 2569 ในไทยมองไม่เห็น

สมาคมดาราศาสตร์ฯ ดับฝันโซเชียล ยันพรุ่งนี้ (17 ก.พ. 69) ไทยไม่เห็นสุริยุปราคาวงแหวน เกิดไกลถึงขั้วโลกใต้ เตือนอย่าตั้งกล้องรอเก้อ ของจริงต้องรออีก 16 ปี เจอกันเช้าตรู่ 14 ต.ค. 2585

กลายเป็นกระแสไวรัลที่ถูกแชร์ว่อนโลกออนไลน์จนตื่นเต้นกันยกใหญ่ว่าในวันพรุ่งนี้ (17 กุมภาพันธ์ 2569) จะเกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติอย่าง สุริยุปราคาวงแหวน แต่ทว่าข้อมูลที่แชร์กันกลับบอกไม่หมด ทำเอาหลายคนเตรียมตั้งกล้องรอเก้อ ล่าสุด สมาคมดาราศาสตร์ไทย ต้องออกแจ้งข่าวที่ไม่อยากเห็นก็ต้องเห็นคือประเทศไทยไม่เห็นปรากฏการณ์ดังกล่าว

ทางสมาคมดาราศาสตร์ไทย ได้ออกมาเตือนไว้แต่เนิ่น ๆ แล้วว่า ปรากฏการณ์ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์นี้ พื้นที่การมองเห็นไม่ได้พาดผ่านประเทศไทย แต่ไปเกิดขึ้นไกลถึงทวีปแอนตาร์กติกาหรือขั้วโลกใต้ ดังนั้น ไม่ต้องถามว่าเห็นกี่โมง หรือดูได้ที่จังหวัดไหน เพราะคำตอบคือ ไม่เห็น

ทางสมาคมฯ ยังเปรียบเทียบไว้อย่างเห็นภาพว่า รวม ๆ แล้วคนที่ได้เห็นน่าจะมีน้อยกว่านกเพนกวิน เพราะพื้นที่ดังกล่าวแทบไม่มีคนอาศัยอยู่เลย

สำหรับใครที่สงสัยว่าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมบางครั้งถึงเป็นวงแหวน บางครั้งมืดมิดทั้งดวง สรุปเกร็ดความรู้ฉบับเข้าใจง่ายมาให้ดังนี้

สุริยุปราคา เกิดจากความบังเอิญของธรรมชาติอย่างหนึ่ง ที่ดวงจันทร์มีขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ 400 เท่า และระยะห่างของดวงจันทร์ถึงโลก ก็สั้นกว่าระยะห่างระหว่างดวงอาทิตย์ถึงโลกประมาณ 400 เท่าเหมือนกัน ขนาดปรากฏของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เมื่อมองจากโลกจึงใกล้กันมาก เนื่องจากระยะห่างของทั้งดวงจันทร์ และดวงอาทิตย์ไม่คงที่ มียืดหดได้นิดหน่อย บางครั้ง ขนาดปรากฏของดวงจันทร์ก็ใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ บางครั้ง ขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์ก็ใหญ่กว่าดวงจันทร์

ถ้าช่วงใดที่ดวงจันทร์มาผ่านหน้าดวงอาทิตย์พอดีก็จะเกิดสุริยุปราคา หากเกิดในช่วงที่ดวงจันทร์มีขนาดปรากฏใหญ่กว่าดวงอาทิตย์ก็จะเป็นสุริยุปราคาเต็มดวง แต่หากเกิดในช่วงที่ดวงจันทร์มีขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์จะบังดวงอาทิตย์ไม่มิด จึงมองเห็นเป็นสุริยุปราคาวงแหวน

ดวงจันทร์มีโอกาสที่มีขนาดปรากฏเล็กกว่าดวงอาทิตย์บ่อยกว่า โอกาสที่สุริยุปราคาจะเป็นสุริยุปราคาวงแหวนจึงมีมากกว่าที่จะเป็นสุริยุปราคาเต็มดวง

หากสังเกตดี ๆ สุริยุปราคาที่เกิดในช่วงต้นปีกับปลายปี มักเป็นสุริยุปราคาวงแหวน เพราะช่วงเวลาดังกล่าวดวงอาทิตย์อยู่ใกล้กว่าช่วงอื่น ส่วนสุริยุปราคาที่เกิดในช่วงกลางปีก็จะมีโอกาสเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงมากขึ้น

สรุปวันพรุ่งนี้ ใครที่เห็นคลิปในโซเชียลอย่าเพิ่งรีบไปตั้งกล้องรอ เพราะสิ่งที่เห็นจะมีเพียงพระอาทิตย์ยามเช้าที่ร้อนแรงตามปกติของประเทศไทยเท่านั้น!

สำหรับแฟนพันธุ์แท้ดาราศาสตร์ที่อยากเห็นสุริยุปราคาวงแหวนด้วยตาเปล่าในประเทศไทยต้องรอกันยาว ๆ เพราะคาวต่อไปคือ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2585 หรือ อีก 16 ปีข้างหน้า ช่วงเช้าตรู่ บริเวณแนวคราสผ่านทางภาคใต้ตอนล่างของไทย เกาะบอร์เนียว สุลาเวซี ติมอร์ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์

สุริยุปราคาวงแหวน 17 กุมภาพันธ์ มองไม่เห็นในไทย
ภาพจาก Facebook : สมาคมดาราศาสตร์ไทย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่ ข่าวต่างประเทศ

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

12 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

17 นาที ที่แล้ว
Sergey Zyryanov ฝรั่งนักวิ่ง แชมป์บุรีรัมย์มาราธอน 2 สมัย ข่าว

คิดว่า “ขนมหวาน” ฝรั่งนักวิ่งเผลอกัดสบู่เต็มคำ ไวรัลขมติดคอแบบไม่ตั้งใจ

38 นาที ที่แล้ว
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1 ตรวจหวย

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

42 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า อาม่าแลบลิ้นล้อ ลูกค้าไม่จ่าย 40 บาทค่าเข้าร้าน พาณิชย์ภูเก็ตยัน ทำได้ไม่ผิด

42 นาที ที่แล้ว
ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต สุขภาพและการแพทย์

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

56 นาที ที่แล้ว
โซเชียลขุดทวีตเก่า เท้ง ณัฐพงษ์ เช็กอินบ้านแฟน 158 ครั้ง ข่าว

โซเชียลขุด เท้ง ณัฐพงษ์ 16 ปีก่อน โพสต์ประโยคนี้ซ้ำ ๆ ขึ้นแท่นหนุ่มตี๋คลั่งรัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้ดูแลอธิบาย หลัง “ทราย สก๊อต” โพสต์เศร้าเห็นสภาพกรง “หมูเด้ง”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮือฮา &quot;ฮาย อาภาพร&quot; จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69 บันเทิง

ฮือฮา “ฮาย อาภาพร” จุดประทัดไหว้เจ้า ควันลอยเป็นเลขเด็ดชัดมาก หวยงวดตรุษจีน 16/2/69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียนมาจอดดูจีพีเอสกลางถนน ข่าวภูมิภาค

อย่าหาทำ! ผัวเมียเมียนมา จอดดูจีพีเอสกลางถนน หกล้อซัดโครมกระเด็นเจ็บคู่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุนัขไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผาทั้งเป็น ข่าว

อำมหิตเกินคน! ไซบีเรียนถูกราดน้ำมันจุดไฟเผา เจ็บสาหัส-แผลไหม้ลึก เร่งล่าตัวคนร้าย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ทักษิณ” ชี้เป็นมติพรรค หลัง “เพื่อไทย” จับมือ “ภูมิใจไทย” ย้ำตนเป็นแค่ประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหวขนาด 3.3 ศูนย์กลาง ลึกใต้ผิวดิน 3 กิโลเมตร อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว ข่าว

ระทึกเชียงราย! แผ่นดินไหว ศูนย์กลาง อ.แม่สาย ชาวบ้านผวาเสียงคล้ายระเบิดก่อนสั่นไหว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวเมาชนคนเจ็บรอทำแผลข้างถนน อุบัตเหตุซ้ำซ้อนกระบี่ ข่าวอาชญากรรม

ดับอนาถคาที่! หนุ่มชนหมานั่งรอทำแผล เจอสาวใหญ่วัย 45 เมาซิ่งกระบะกวาดเรียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” โต้ “เท้ง” ยังไม่ได้คุย สวนทางที่บอกส่งคนมาเคลียร์ใจแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนสาวลูกชายยิ่งลักษณ์ ข่าว

หวานข้ามทวีป! “น้องไปป์” ลูกชายยิ่งลักษณ์ ควงแฟนสาวฉลองวาเลนไทน์ปีที่ 5

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดับฝันสาววาย ฮัดสัน วิลเลียมส์ พระเอก Heated Rivalry โชว์หวาน เปิดตัวแฟนสาว รับวาเลนไทน์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง ณัฐพงษ์” ไม่ติดขัด หากต้องเป็นฝ่ายค้านร่วมกับ “กล้าธรรม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

แฉทัวร์วิตถาร นนท.ยุโรปแห่ซื้อบริการข่มขืนสัตว์ หมา แพะ แกะ ลา แมว ห่าน วัว ราคาหลักพัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9 ข่าว

กัมพูชาแชมป์ ประเทศอวัยวะเพศเล็กสุดในโลก ปี 2026 ไทย รั้งอันดับ 9

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพื่อชาติไทย-มิติใหม่” รวม 3 เสียง พร้อมหนุน “อนุทิน” นั่งเก้าอี้นายกฯ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 ก.พ. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล ลุ้นรางวัลที่ 1 และหวย N3

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์ ข่าวกีฬา

รถถัง จุดดราม่า ONE เหตุไม่มีไฟต์ชก ลั่นไม่แฟร์ ไม่ได้ค่าตัว 10 ล้านทุกไฟต์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ เลขเด็ด

เลขเด็ด ดุ่ย ภรัญ งวด 16/2/69 ปล่อยเน้นๆ ชุด 2 ตัว 3 ตัว ลุ้นอั่งเปาก้อนโต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16 ก.พ. 69 เคาะเลขมาแรง จุดธูปปู่องค์ดำ แจก 3 ตัวตรง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 16 ก.พ. 2569 09:23 น.| อัปเดต: 16 ก.พ. 2569 09:24 น.
137
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ร้านพลุจีนระเบิด ตงไห่

ระเบิดสยองรับตรุษจีน! ร้านพลุแดนมังกรบึ้มสนั่นเซ่น 8 ศพ ปมสลดจุดใกล้ร้าน

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569

“ไผ่ ลิกค์” เผยต่อสายหา “ไชยชนก” ลั่น “กล้าธรรม” พร้อมร่วม รบ. ไร้เงื่อนไข

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 รอประกาศผลรางวัลที่ 1

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 16 ก.พ. 69 ตรวจรางวัลที่ 1 ผ่านแอปเป๋าตัง

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

ผ่าตัดกระเพาะลดน้ำหนัก เสี่ยงทำซึมเศร้าหนัก ดูดซึมยาน้อยลง กินไม่อร่อย หวั่นจบชีวิต

เผยแพร่: 16 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button