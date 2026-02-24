เผย “เอล เมนโช่” ถูกเจอตัวขณะแอบพบกับสาว ก่อนถูกกองทัพปลิดชีพ
เผย “เอล เมนโช่” ถูกเจอตัวขณะแอบพบกับสาว ก่อนถูกกองทัพปลิดชีพ ขณะที่สถานการณ์ในเม็กซิโกยังระอุ เกิดความรุนแรง 20 รัฐ
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการเม็กซิโก ได้ส่งทหารหลายพันนายเข้าควบคุมสถานการร์ หลังเกิดเหตุความรุนแรงหลายจุด ซึ่งเป็นผลพวง จากการที่นาย เนเมซิโอ โอเซกูรา เคอร์วันเตส หรือ เอล เมนโช่ (El Mencho) หัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติด ฮาลิสโก นิว เจเนเรชัน (CJNG) ถูกสังหารเมื่อวันที่ 23 ก.พ. 69 ที่ผ่านมา
นายริการ์โด เทรวิญา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวว่าพวกเขาได้ส่งทหารอีก 2,500 นายลงพื้นที่ โดยตอนนี้รัฐบาลได้ส่งกำลังพลไปแล้วกว่า 9,500 นายนับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมา โดยขณะนี้มีรายงานเหตุความไม่สงบกว่า 20 รัฐในเม็กซิโก เบื้องต้นมีรายงานว่ามีเจ้าหน้าที่เสียชีวิตแล้ว 25 นายขณะที่มีสมาชิกแก๊ง CJNG เสียชีวิตแล้วกว่า 30 ศพ จากเหตุความรุนแรงในครั้งนี้
นอกจากนี้ทางการยังเปิดเผยอีกด้วยว่า เอล เมนโช่ ถูกตามตัวพบ หลังจากที่เจ้าหน้าที่สะกดรอยตามคนรักของเขา ก่อนที่ เอล เมนโช่ จะนำตัวหญิงคนดังกล่าวไปยังทาปัลปา ในรัฐฮาลิสโก และนำไปสู่การปะทะกันในทีสุด
สำหรับตัวของนาย เนเมซิโอ โอเซกูรา เคอร์วันเตส หรือ เอล เมนโช่ นั้นไต่เต้าขึ้นมาจากสมาชิกเป็นหัวหน้า CJNG และภายใต้การปกครองของเขาทำให้กลุ่มได้ขยายอำนาจและควบคุมในพื้นที่ฮาลิสโกและพื้นที่รอบๆ นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการผลิตและส่งออกเฟนทานิลมายังประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยทางสหรัฐฯเคยตั้งค่าหัวของนายเคอร์วันเทส ไว้ที่ 465 ล้านบาท (15 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ) หากใครสามารถมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์จนนำไปสู่การจับกุมได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เม็กซิโก สังหาร “เอล เมนโช่” หัวหน้าแก๊งอาชญากรรมยักษ์ใหญ่ เจ้าของค่าหัว 465 ล้าน
- นองเลือด! มือปืนกราดยิงกลางสนามบอลในเม็กซิโก ดับ 11 ศพ พบปลอกกระสุนกว่า 100 นัด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: