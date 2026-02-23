ข่าว

อาลัยตำนาน ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์ชั้นครู เสียชีวิตวัย 93 ปี ต้นแบบใช้ภาษาไทยดีเด่น

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 12:00 น.
ดุ่ย ณ บางน้อย นักพากย์หนัง 16 มม. เสียชีวิตแล้ว

อาลัย ดุ่ย ณ บางน้อย หรือ อำนาจ สอนอิ่มสาตร์ เสียชีวิตแล้วในวัย 93 ปี ตำนานผู้จัดคุยโขมงหกโมงเช้า ยกย่องใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ ทิ้งผลงานคุณภาพ คุณูปการต่อสังคมเป็นที่จดจำ

แฟนรายการวิทยุร่วมแสดงความเสียใจกับการจากไปของ คุณอำนาจ สอนอิ่มสาตร์ หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ ดุ่ย ณ บางน้อย เสียชีวิตแล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ที่ผ่านมา ปิดฉากเส้นทางชีวิตนักสื่อสารมวลชนระดับตำนานด้วยสิริอายุ 93 ปี

ย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้น ดุ่ย ณ บางน้อย เกิดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2476 ณ อำเภอบางยี่เรือ จังหวัดธนบุรี ด้วยใจรักในเสียงและภาษาไทย ท่านได้พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลต่อวงการสื่อไทย โดยมีผลงานที่สร้างชื่อเสียง ขึ้นแท่นเป็นราชาแห่งคลื่นวิทยุกับตำนานเจ้าของรายการคุยโขมงหกโมงเช้า รายการวิทยุยอดนิยมที่ออกอากาศต่อเนื่องยาวนานกว่า 50 ปี ทั้งยังเป็นนักพากย์ชั้นครูที่โดดเด่นในฐานะนักพากย์ภาพยนตร์ที่มีสไตล์การใช้ภาษาไทยถูกต้องงดงามและเข้าถึงใจผู้ฟัง ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานภาษาไทย ทำให้ท่านได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ จากกระทรวงวัฒนธรรมในปี พ.ศ. 2553

นอกจากบทบาทหน้าไมค์แล้ว ท่านยังเคยอุทิศตนทำงานเพื่อส่วนรวมในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกวุฒิสภา

ตลอดเส้นทางชีวิตกว่า 9 ทศวรรษ ดุ่ย ณ บางน้อย ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายเพื่อการันตีคุณภาพงาน อาทิ รางวัลพระราชทาน สายฟ้าทองคำ สาขานักจัดรายการวิทยุ พ.ศ. 2532 ต่อมา พ.ศ. 2537 ได้รับรางวัลพ่อประชาธิปไตย จากสำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์แห่งชาติ และรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นแห่งชาติ ได้รับการยกย่องจาก กระทรวงวัฒนธรรม ในปีพ.ศ. 2553 รวมทั้งรางวัลเกียรติยศทางด้านวิทยุ รางวัลนาฏราช ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2559

ดุ่ย ณ บางน้อย เสียชีวิตแล้ว ดุ่ย ณ บางน้อย

