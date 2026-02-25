คนไทยเฮ! ขนมครก คว้าที่ 1 ของหวานไทยยอดเยี่ยม ปี 2026 จากเว็บอาหารดัง
คนไทยมีเฮ! ขนมครก ครองใจนักชิมทั่วโลก คว้าอันดับ 1 ของหวานไทยยอดเยี่ยม ปี 2026 จากเว็บไซต์อาหารดัง พ่วงข้าวเหนียวมะม่วง-ขนมชั้น-กล้วยทอด ติดอันดับด้วย
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 เพจเฟซบุ๊ก กระทรวงวัฒนธรรม ได้เผยแพร่ข่าวอีกหนึ่งความภาคภูมิของประเทศไทย โดยรายงานว่า นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า “กระทรวงวัฒนธรรมขอแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจต่อความสำเร็จของ “ขนมครก” ขนมพื้นบ้านไทยที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น อันดับ 1 ขนมหวานไทยยอดเยี่ยม ประจำปี 2026 จากเว็บไซต์อาหารระดับโลก TasteAtlas แพลตฟอร์มด้านอาหารชื่อดังระดับโลกที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น “แผนที่อาหารโลก” ได้จัดอันดับเมนูของหวานที่ดีที่สุดของประเทศไทย ประจำปี 2026 โดยได้จัดอันดับจากคะแนนรีวิวของผู้บริโภคและนักชิมทั่วโลก
ผลการจัดอันดับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า เสน่ห์ของขนมไทยมิได้จำกัดอยู่เพียงในประเทศ หากแต่สามารถครองใจผู้คนจากหลากหลายวัฒนธรรมทั่วโลก ขนมครกที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทั้งความหอมมันของกะทิ ความกรอบนอกนุ่มใน และกรรมวิธีการทำที่ประณีตพิถีพิถัน เป็นภาพสะท้อนภูมิปัญญาไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น
ความสำเร็จในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการได้รับคะแนนสูงสุด หากแต่เป็นการยืนยันว่า “ขนมหวานไทย” คือมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์และวิถีชีวิตไทยที่สามารถสื่อสารเรื่องราวของประเทศผ่านรสชาติได้อย่างทรงพลัง”
อย่างไรก็ตามนอกจากขนมครกแล้ว รายชื่อขนมหวานไทยที่ติดอันดับยังรวมถึงเมนูยอดนิยมอื่น ๆ อาทิ ข้าวเหนียวมะม่วง ขนมชั้น ลอดช่อง รวมมิตร เฉาก๊วย กล้วยทอด และปาท่องโก๋ ซึ่งล้วนเป็นเมนูที่สะท้อนความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาหารของไทย และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอาหารไทยในฐานะ Soft Power ที่สำคัญของประเทศ
ซาบีดา กล่าวเพิ่มเติมว่า วธ.จะใช้โอกาสนี้เป็นกลไกขับเคลื่อน Soft Power ด้านอาหารไทยอย่างเป็นระบบ โดยมีแนวทางสำคัญ อาทิ
- ยกระดับขนมไทยสู่เศรษฐกิจวัฒนธรรม ผ่านการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชน การพัฒนาแบรนด์ และการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสร้างสรรค์
- บูรณาการขนมไทยในเทศกาลวัฒนธรรมไทยและงานระดับนานาชาติ เพื่อสร้างประสบการณ์ตรงแก่ผู้บริโภคทั่วโลก
- ส่งเสริมเครือข่าย “ทูตวัฒนธรรมด้านอาหารไทย” ถ่ายทอดองค์ความรู้และเสน่ห์ขนมไทยสู่ต่างประเทศ
- ผลิตและเผยแพร่คอนเทนต์ดิจิทัลหลายภาษา เล่าเรื่องราวประวัติ ความหมาย และภูมิปัญญาของขนมไทยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับสากล
- สนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่ เพื่อให้มรดกภูมิปัญญาไทยเติบโตอย่างร่วมสมัย
“ความสำเร็จของขนมครกในครั้งนี้ คือความสำเร็จของคนไทยทุกคน โดยเฉพาะชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้สืบทอดภูมิปัญญาการทำขนมไทย กระทรวงวัฒนธรรมจะเดินหน้าส่งเสริมให้ทุนทางวัฒนธรรมของไทยสามารถสร้างทั้งคุณค่าทางจิตใจ และมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพราะอาหารและขนมไทยไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจเชิงวัฒนธรรม แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว และการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืน” ซาบีดา ไชยเศรษ รมว.วัฒนธรรม กล่าวทิ้งท้าย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศ “นายกองเอก” ให้ ซาบีดา ไทยเศรษฐ์
- “ซาบีดา” ยืนยันจัดลอยกระทงได้ หลีกเลี่ยงงานรื่นเริง คุมโทนแสงสีเสียง
- ทรัพย์สิน ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมช.มหาดไทย งาช้าง 4 กิ่ง รวย 234 ล้าน
อ้างอิงจาก : FB กระทรวงวัฒนธรรม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: