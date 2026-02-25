บอกลาสเตียรอยด์ สายกล้ามหันพึ่ง “เปปไทด์” ช่วยปั้นหุ่น ทางเลือกใหม่ปลอดภัยกว่า
บรรดาหนุ่มสายกล้ามที่เคยพึ่งพาการฉีดอนาบอลิกสเตียรอยด์เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ เริ่มหันมาใช้สารเสริมประสิทธิภาพทางเลือกใหม่อย่าง “เปปไทด์” (Peptides) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากเชื่อว่าสามารถช่วยสร้างกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูร่างกายได้ดีมีผลข้างเคียงน้อยกว่าอันตรายร้ายแรงจากสเตียรอยด์ที่อาจทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก อารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรง หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้
เจย์ แคมป์เบลล์ (Jay Campbell) ผู้ร่วมก่อตั้ง BioLongevity Labs เปิดเผยว่า แม้ปัจจุบันผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหลายคนจะยังคงใช้สเตียรอยด์เป็นทางลัดอยู่ แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้เปปไทด์ทดแทน หรือนำมาใช้คู่กัน เขาเชื่อมั่นว่าในอนาคตเปปไทด์จะก้าวขึ้นมาเป็นอาหารเสริมหลักของวงการฟิตเนส เนื่องจากสารชนิดนี้เป็นโมเลกุลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณในร่างกายมนุษย์
การฉีดเปปไทด์สังเคราะห์จึงเปรียบเสมือนการเข้าไปช่วยส่งเสริมระบบเซลล์ตามธรรมชาติให้ทำงานได้ดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มผู้ใช้งานยังนิยมนำเปปไทด์หลายชนิดมาฉีดผสมกันหรือที่เรียกว่าการทำ “สแต็ก” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
สำหรับเปปไทด์ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพและสายไบโอแฮกเกอร์มีหลายชนิด เช่น CJC-1295 ซึ่งโดดเด่นเรื่องการกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมน เพื่อเพิ่มการเติบโตของกล้ามเนื้อให้ถึงขีดสุด หรือ BPC-157 ที่เป็นเปปไทด์ชะลอวัย ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ซ่อมแซมเยื่อบุลำไส้ ลดการอักเสบ และฟื้นฟูร่างกายจากความเครียดหรือระบบย่อยอาหารที่ไม่สมดุล นอกจากนี้ยังมีกลุ่มยา GLP-1 อย่าง Ozempic และ Mounjaro ที่เป็นที่รู้จักกันดีในตลาดกลุ่มลดน้ำหนัก
แม้แคมป์เบลล์จะระบุว่าความเสี่ยงจากการใช้เปปไทด์นั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ไม่เคยมีประวัติคนช็อกจากการใช้ยาเกินขนาด และแทบไม่มีผลข้างเคียงหากใช้อย่างถูกต้อง แต่ในความเป็นจริงสารเหล่านี้ก็ยังคงมีความเสี่ยงแฝงอยู่ โดยเฉพาะผลข้างเคียงที่แปลกประหลาดจากกลุ่มยาลดน้ำหนัก รวมถึงอันตรายจากการสั่งซื้อเปปไทด์ผ่านตลาดมืดหรือแหล่งออนไลน์ที่ไม่ได้รับการควบคุม
อย่างไรก็ตาม เมื่อนำไปเทียบกับสเตียรอยด์ที่ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างชัดเจน ทั้งการลดจำนวนอสุจิ หน้าบวม สิวเห่อ ต่อมลูกหมากโต และเต้านมขยายใหญ่
แคมป์เบลล์ซึ่งเป็นผู้ใช้เปปไทด์มานานกว่า 20 ปี ยังคงยืนยันว่าเปปไทด์ให้ประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่าผลข้างเคียงของสเตียรอยด์อย่างเทียบไม่ติด พร้อมคาดการณ์ว่าเมื่อยาในกลุ่ม GLP เปปไทด์พัฒนาขีดความสามารถไปไกลขึ้น ตลาดจะเกิดการเปลี่ยนแปลง และผู้คนก็จะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสเตียรอยด์ในปริมาณมหาศาลเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: