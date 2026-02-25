สุขภาพและการแพทย์

บอกลาสเตียรอยด์ สายกล้ามหันพึ่ง “เปปไทด์” ช่วยปั้นหุ่น ทางเลือกใหม่ปลอดภัยกว่า

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 19:34 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 11:54 น.
58
บอกลาสเตียรอยด์ สายกล้ามหันพึ่ง "เปปไทด์" ช่วยปั้นหุ่น ทางเลือกใหม่ปลอดภัยกว่า

บรรดาหนุ่มสายกล้ามที่เคยพึ่งพาการฉีดอนาบอลิกสเตียรอยด์เพื่อสร้างกล้ามเนื้อ เริ่มหันมาใช้สารเสริมประสิทธิภาพทางเลือกใหม่อย่าง “เปปไทด์” (Peptides) ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากเชื่อว่าสามารถช่วยสร้างกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูร่างกายได้ดีมีผลข้างเคียงน้อยกว่าอันตรายร้ายแรงจากสเตียรอยด์ที่อาจทำให้เกิดภาวะมีบุตรยาก อารมณ์ฉุนเฉียวรุนแรง หรือถึงขั้นเสียชีวิตได้

เจย์ แคมป์เบลล์ (Jay Campbell) ผู้ร่วมก่อตั้ง BioLongevity Labs เปิดเผยว่า แม้ปัจจุบันผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหลายคนจะยังคงใช้สเตียรอยด์เป็นทางลัดอยู่ แต่ก็มีจำนวนไม่น้อยที่เริ่มเปลี่ยนมาใช้เปปไทด์ทดแทน หรือนำมาใช้คู่กัน เขาเชื่อมั่นว่าในอนาคตเปปไทด์จะก้าวขึ้นมาเป็นอาหารเสริมหลักของวงการฟิตเนส เนื่องจากสารชนิดนี้เป็นโมเลกุลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและทำหน้าที่เป็นตัวส่งสัญญาณในร่างกายมนุษย์

connor-murphy ยูทูบเบอร์คลั่งที่พัทยา
ภาพ Fb. @ConnorMurphyOfficial

การฉีดเปปไทด์สังเคราะห์จึงเปรียบเสมือนการเข้าไปช่วยส่งเสริมระบบเซลล์ตามธรรมชาติให้ทำงานได้ดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มผู้ใช้งานยังนิยมนำเปปไทด์หลายชนิดมาฉีดผสมกันหรือที่เรียกว่าการทำ “สแต็ก” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้เห็นผลลัพธ์ที่รวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับเปปไทด์ที่กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รักสุขภาพและสายไบโอแฮกเกอร์มีหลายชนิด เช่น CJC-1295 ซึ่งโดดเด่นเรื่องการกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมน เพื่อเพิ่มการเติบโตของกล้ามเนื้อให้ถึงขีดสุด หรือ BPC-157 ที่เป็นเปปไทด์ชะลอวัย ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อ ซ่อมแซมเยื่อบุลำไส้ ลดการอักเสบ และฟื้นฟูร่างกายจากความเครียดหรือระบบย่อยอาหารที่ไม่สมดุล นอกจากนี้ยังมีกลุ่มยา GLP-1 อย่าง Ozempic และ Mounjaro ที่เป็นที่รู้จักกันดีในตลาดกลุ่มลดน้ำหนัก

อ.เจษฎ์ ปากกาลดความอ้วน ผลค้างเคียง คือ

แม้แคมป์เบลล์จะระบุว่าความเสี่ยงจากการใช้เปปไทด์นั้นอยู่ในระดับที่ต่ำมาก ไม่เคยมีประวัติคนช็อกจากการใช้ยาเกินขนาด และแทบไม่มีผลข้างเคียงหากใช้อย่างถูกต้อง แต่ในความเป็นจริงสารเหล่านี้ก็ยังคงมีความเสี่ยงแฝงอยู่ โดยเฉพาะผลข้างเคียงที่แปลกประหลาดจากกลุ่มยาลดน้ำหนัก รวมถึงอันตรายจากการสั่งซื้อเปปไทด์ผ่านตลาดมืดหรือแหล่งออนไลน์ที่ไม่ได้รับการควบคุม

อย่างไรก็ตาม เมื่อนำไปเทียบกับสเตียรอยด์ที่ส่งผลเสียต่อร่างกายอย่างชัดเจน ทั้งการลดจำนวนอสุจิ หน้าบวม สิวเห่อ ต่อมลูกหมากโต และเต้านมขยายใหญ่

แคมป์เบลล์ซึ่งเป็นผู้ใช้เปปไทด์มานานกว่า 20 ปี ยังคงยืนยันว่าเปปไทด์ให้ประโยชน์ที่คุ้มค่ากว่าผลข้างเคียงของสเตียรอยด์อย่างเทียบไม่ติด พร้อมคาดการณ์ว่าเมื่อยาในกลุ่ม GLP เปปไทด์พัฒนาขีดความสามารถไปไกลขึ้น ตลาดจะเกิดการเปลี่ยนแปลง และผู้คนก็จะไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสเตียรอยด์ในปริมาณมหาศาลเหมือนที่ผ่านมาอีกต่อไป

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ต่างชาติเตือนนักท่องเที่ยวอย่าหลงมาไทย เพราะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้ ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งเตือนแรง อย่าไปไทยเด็ดขาด ทัวร์เกือบลง ก่อนเฉลยสุดพีก เห็นด้วยทั้งโซเชียล

10 วินาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นถูกรางวัล หวยสัญจร สุราษฎร์ธานี เลขเด็ด

เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง แจกเลขเด็ดงวด 1 มี.ค.69 ลุ้นถูกรางวัล หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี

30 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด Galaxy Unpacked 2026 เปิดตัว S26 Ultra ยุคใหม่แห่ง AI Phone เทคโนโลยี

ถ่ายทอดสด Galaxy Unpacked 2026 เปิดตัว S26 Ultra ยุคใหม่แห่ง AI Phone

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอกลาสเตียรอยด์ สายกล้ามหันพึ่ง &quot;เปปไทด์&quot; ช่วยปั้นหุ่น ทางเลือกใหม่ปลอดภัยกว่า สุขภาพและการแพทย์

บอกลาสเตียรอยด์ สายกล้ามหันพึ่ง “เปปไทด์” ช่วยปั้นหุ่น ทางเลือกใหม่ปลอดภัยกว่า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 มี.ค. 69 ชี้เป้าเลขเด่น เก็งลุ้นรวย รีบหาซื้อก่อนเกลี้ยงแผง Line News

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 มี.ค. 69 ชี้เป้าเลขเด่น เก็งลุ้นรวย รีบหาซื้อก่อนเกลี้ยงแผง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองปิดตลาดวันนี้ 25 ก.พ. 69 สวิงโหดทะลุ 20 ครั้ง วิกฤติไหม เศรษฐกิจ

ราคาทองปิดตลาดวันนี้ 25 ก.พ. 69 สวิงโหดทะลุ 20 ครั้ง วิกฤติไหม?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 25 ก.พ. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 25 ก.พ. 69 ครบทุกรางวัล สลากพัฒนา สถิติวันพุธย้อนหลัง 20 งวด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม อุ้มผู้ป่วย โรคไต เบิกค่ารักษาฟรีทุกระยะ ครอบคลุม 4 วิธีหลัก ข่าว

ผู้ประกันตนเฮ ประกันสังคม อุ้มผู้ป่วย โรคไต เบิกค่ารักษาฟรีทุกระยะ ครอบคลุม 4 วิธีหลัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ สส. 400 เขต หลัง กกต.รับรองผลเลือกตั้ง 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เสือ ดุสิต&quot; เคลื่อนไหวแล้ว หลังยกพวกรุมกระทืบ ชายวัย 55 สาหัสปางตาย ข่าว

“เสือ ดุสิต” เคลื่อนไหวแล้ว หลังรุมกระทืบชายปางตาย รับขาดสติเพราะความหึงหวง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลกัมพูชาอนุญาตปล่อยตัว วัน มรณา ชั่วคราว หลังพบตั้งท้องในเรือนจำ ข่าวต่างประเทศ

ภาพล่าสุด วัน มรณา ปล่อยตัวชั่วคราว อุ้มท้องหลังถูกจับ คดีปลุกปั่น-ทำลายขวัญทหาร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;นิกกี้&quot; ปลอบเพื่อนรัก &quot;แจ็ค แฟนฉัน&quot; หลังลดสถานะ &quot;ใบหม่อน&quot; ก่อนตัดจบแบบฮา บันเทิง

“นิกกี้” ปลอบเพื่อนรัก “แจ็ค แฟนฉัน” หลังลดสถานะ “ใบหม่อน” ก่อนตัดจบแบบฮา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ น้ำหวาน กรรณาภรณ์ จอประสาทตาขาดทั้ง 2 ข้าง งดใช้โทรศัพท์ เพื่อรับการรักษา บันเทิง

ส่งกำลังใจ น้ำหวาน กรรณาภรณ์ จอประสาทตาขาดทั้ง 2 ข้าง งดใช้โทรศัพท์ เพื่อรับการรักษา

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน โชว์ผ่านแอปได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569 เศรษฐกิจ

ลืมใบขับขี่ไว้บ้าน โชว์ผ่านแอปได้ ไม่โดนปรับ อัปเดตกฎหมายปี 2569

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;เสือดุสิต&quot; สัมฤทธิ์ ริมเถือน ข่าว

ประวัติ “เสือดุสิต” สัมฤทธิ์ ริมเถือน จากดาวโซเชียลสู่ปมคดีดัง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอบี เคยทัก แจ็ค แฟนฉัน เตือนให้รักษาเมียให้ดี-2 ข่าวดารา

ย้อนคลิป หมอบี เตือน แจ็ค แฟนฉัน รักษาเมียให้ดี อย่าโทษผู้หญิง ก่อนปิดฉากรัก

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชทัณฑ์ แจง ทักษิณ เตรียมพักโทษ 9 พ.ค.นี้ หลังติดคุกครบ 8 เดือนตามเกณฑ์ 2 ใน 3 ของโทษทั้งหมด ข่าว

ราชทัณฑ์ แจง ทักษิณ เตรียมพักโทษ 9 พ.ค.นี้ หลังติดคุกครบ 8 เดือนตามเกณฑ์ 2 ใน 3

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลด หญิงไทยถูกชายบราซิล ฆ่าบีบคอกลางอพาร์ทเมนท์ที่ประเทศญี่ปุ่น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เสื่อม! เด็กอดีตพระเมืองพิจิตร ขี้กามเด็ก 10 ขวบ หยอดอสุจิ-ฉี่ ใส่สายชำระห้องน้ำหญิง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

หนุ่ม ศรราม สูญเสียคนสำคัญในชีวิต แฟนคลับร่วมอาลัย พร้อมส่งกำลังใจล้นหลาม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 1 มี.ค. 69 หวยออกใกล้ “วันมาฆบูชา” จับคู่ปฏิทิน สุริยคติ-จันทรคติ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กด่วน! กลิ่นจิ๊มิปกติ ต้องเป็นแบบไหน สัญญาณสุขภาพดี ที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้ สุขภาพและการแพทย์

เช็กด่วน! กลิ่นจิ๊มิปกติ ต้องเป็นแบบไหน สัญญาณสุขภาพดี ที่ผู้หญิงทุกคนต้องรู้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โชเฟอร์ตีรถจากนครปฐมคืนมือถือเรียกค่าเสียเวลา 1500 บาท ข่าว

ดราม่า ลูกค้าลืมมือถือ แท็กซี่ขอค่าเสียเวลา 1500 บาท ถูกด่าไร้น้ำใจ ชาวเน็ตแห่ปกป้อง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ด่วน! กกต. รับรองผลเลือกตั้ง 396 เขต ให้เข้ามารายงานตัวได้พรุ่งนี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดโพสต์ล่าสุด ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน รับกำลังใจเพียบ ข่าวดารา

ใบหม่อน กิตติยา เคลื่อนไหวแล้ว หลังเลิก แจ็ค แฟนฉัน ได้รับกำลังใจเพียบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 25 ก.พ. 2569 19:34 น.| อัปเดต: 25 ก.พ. 2569 11:54 น.
58
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ต่างชาติเตือนนักท่องเที่ยวอย่าหลงมาไทย เพราะกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้

ฝรั่งเตือนแรง อย่าไปไทยเด็ดขาด ทัวร์เกือบลง ก่อนเฉลยสุดพีก เห็นด้วยทั้งโซเชียล

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง งวด 1 มีนาคม 2569 ลุ้นถูกรางวัล หวยสัญจร สุราษฎร์ธานี

เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง แจกเลขเด็ดงวด 1 มี.ค.69 ลุ้นถูกรางวัล หวยสัญจรสุราษฎร์ธานี

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
ถ่ายทอดสด Galaxy Unpacked 2026 เปิดตัว S26 Ultra ยุคใหม่แห่ง AI Phone

ถ่ายทอดสด Galaxy Unpacked 2026 เปิดตัว S26 Ultra ยุคใหม่แห่ง AI Phone

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 มี.ค. 69 ชี้เป้าเลขเด่น เก็งลุ้นรวย รีบหาซื้อก่อนเกลี้ยงแผง

เลขเด็ด หนุ่มสุพรรณ งวด 1 มี.ค. 69 ชี้เป้าเลขเด่น เก็งลุ้นรวย รีบหาซื้อก่อนเกลี้ยงแผง

เผยแพร่: 25 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button