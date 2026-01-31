ข่าว

บันทึกราชสำนักสยาม ความหมาย “เจ้าจอม” หนึ่งในลำดับชั้นพระภรรยาเจ้า

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 31 ม.ค. 2569 11:28 น.
57
เจ้าจอมคือตำแหน่งอะไร
ภาพจาก @Pixabey

ความเข้าใจเรื่องตำแหน่งเจ้าจอม และพระสนม จากหน้าบันทึกราชสำนักสยาม จารึกโบราณราชประเพณี

อ้างอิงข้อมูลจาก สำนักข่าวอิศราในหัวข้อ : ความหมายพระสนม พระสนมเอก เจ้าจอม เจ้าจอมมารดา ลำดับชั้นพระภรรยาเจ้า ระบุต่อมาถึง เกร็ดความรู้ประวัติศาสตร์ ราชสำนักสยาม ตามจารึกโบราณราชประเพณี กับความหมายพระสนม พระสนมเอก เจ้าจอม เจ้าจอมมารดา ลำดับชั้นพระภรรยาเจ้า

ในอดีตนั้นพระมหากษัตริย์ไทยมีพระมเหสี ข้าบาทบริจาริกา จำนวนมาก เพื่อเป็นเครื่องแสดงความบริบูรณ์บุญมากบารมีของพระมหากษัตริย์ และเกี่ยวเนื่องกับอิทธิพลทางการเมือง ระบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนช่วยค้ำจุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ระหว่างกษัตริย์กับขุนนาง ขุนนางกับพ่อค้า ดังจะเห็นว่า มีการนำลูกหลานมาถวายตัวเป็นข้าบาทบริจาริกา ชัดเจนมากที่สุด ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

การที่พระมหากษัตริย์มีพระมเหสี ข้าบาทบริจาริกา จึงมิได้เพื่อความสำเริงสำราญดังที่หลายคน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ คิดเห็นเช่นนั้นไม่

ว.เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ได้เขียนเรื่องความหมายของพระสนม พระสนมเอก เจ้าจอม เจ้าจอมมารดา และลำดับชั้นของพระภรรยาเจ้า ไว้ในหนังสือ “153 พระมเหสี เจ้าจอม ในรัชกาลที่ 5” โดยสำนักพิมพ์สยามความรู้ ไว้อย่างน่าสนใจ ตอนหนึ่งระบุว่า

“พระภรรยาเจ้า” หมายถึง สตรีผู้ถือกำเนิดในวังหลวง เป็นลูกสาวหรือหลานของพระเจ้าแผ่นดิน หรือเจ้านายพระองค์ใดก็ตาม ซึ่งเมื่อเจริญวัยขึ้นได้เป็นภรรยาของพระเจ้าแผ่นดิน ย่อมจะดำรงพระฐานันดรศักดิ์ของพระภรรยาเจ้า แต่จะได้เป็นพระอัครมเหสี หรือพระอรรคชายา ขึ้นอยู่กับจะได้รับพระมหากรุณาธิคุณ

กฎมณเฑียรบาลและพระประเพณีนิยม กำหนดให้พระเจ้าแผ่นดินทรงมีภรรยาเจ้าได้เพียง 4 ตำแหน่งเท่านั้น คือ

  • พระอัครมเหสี
  • พระมเหสี
  • พระราชเทวี
  • พระอรรคชายา

อย่างไรก็ตามในแผ่นดิน ร. 5 ยังแบ่งย่อยเป็น “ชั้นลูกหลวง” หมายถึง พระองค์ที่เป็นลูกสาวของรัชกาลที่ 4 หรือเป็นพระน้องนางต่างมารดาในรัชกาลที่ 5 ได้แก่

  • พระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวง ตำแหน่งพระบรมราชินีนาถ (สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง)
  • พระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวง ตำแหน่งพระบรมราชเทวี (สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี)
  • พระภรรยาเจ้าชั้นลูกหลวง ตำแหน่ง พระราชเทวี (สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี)

ส่วน “ชั้นหลานหลวง” หมายถึงผู้ที่มีศักดิ์เป็นหลานสาวของรัชกาลที่ 4 ได้แก่

พระภรรยาเจ้าชั้นหลานหลวง ตำแหน่ง พระอรรคชายา (พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา, พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ และพระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา)

อย่างไรก็ดี ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ทรงเพิ่มตำแหน่งพระภรรยาเจ้าขึ้นอีก 1 ตำแหน่ง นอกเหนือจาก 4 ตำแหน่งที่ปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้นกรุงศรีอยุธยา

นั่นคือ ตำแหน่ง “พระราชชายา” ให้แด่ “เจ้าดารารัศมี” แม้ตำแหน่งดังกล่าวจะเทียบเท่า พระอรรคชายา แต่ที่พระองค์ทำเช่นนี้ เพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ครองตำแหน่งในฐานะเจ้าหญิงล้านนา

ภาพจาก @quod.lib.umich.edu

“บาทบริจาริกา พระสนม เจ้าจอม” หมายถึง นางสนองพระโอษฐ์ของพระมหากษัตริย์ เรียกอย่างสามัญว่า ภรรยาน้อย ไม่เฉพาะสามัญชนที่สามารถเป็นได้ แต่รวมถึงธิดาของพระบรมวงศานุวงศ์ด้วย

สตรีชาวบ้านสามัญชนนั้น เมื่อได้เป็นพระสนมเจ้าจอมแล้ว ยังคงถือเป็นสามัญชน มิได้มีฐานันดรศักดิ์เป็นเจ้า แต่หากมีพระโอรสหรือพระธิดา ลูกจะถือเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงชั้นโท โดยเจ้าจอมที่มีลูกจะมีบรรดาศักดิ์เปลี่ยนเป็น “เจ้าจอมมารดา” และ “เจ้าคุณจอมมารดา” ซึ่งเป็นตำแหน่งพิเศษ

ข้อมูลจากเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรม สรุปโดยง่าย “เจ้าจอม” คำนี้เรียก “สตรีสามัญชน” ที่เป็นบาทบริจาริกาถวายงานรับใช้พระมหากษัตริย์ มีตำแหน่งเทียบเท่าพระสนม ตัวอย่างเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีเช่น เจ้าจอมเอี่ยม, เจ้าจอมเอิบ, เจ้าจอมอาบ, เจ้าจอมเอื้อม (4 ใน 5 ท่านแห่ง “เจ้าจอมก๊กออ”) เจ้าจอมโหมด, เจ้าจอมแจ่ม, เจ้าจอมสดับ (ท่านเป็นหม่อมราชวงศ์ แม้จะมีเชื้อเจ้า แต่หม่อมราชวงศ์และหม่อมหลวงถือเป็นสามัญชน) เป็นต้น.

Figure 1. Erb Bunnag (L) taking a portrait of her father, Tet Bunnag (R), ca. 1905.
Figure 1. Erb Bunnag (L) taking a portrait of her father, Tet Bunnag (R), ca. 1905.

ขอบคุณภาพจาก : เว็บไซต์คลังข้อมูลดิจิทัล (Digital Collections) ของห้องสมุดมหาวิทยาลัยมิชิแกน (University of Michigan) สหรัฐฯ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

เชลซี พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

4 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

ส่องด่วน! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร งวด 1 ก.พ. 69 ลอยชัดก่อนหวยออกพรุ่งนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลีดส์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แสวงบุญมีเบิกเงิน 250 ล้าน 6 รายใหญ่ ข่าวการเมือง

รู้ตัวคนเบิกเแล้ว “แสวง” แจงเงินสด 250 ล้าน อาจเป็นธุกิจ โยงการเมืองจริงสืบไม่ยากจันทร์นี้รู้!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟังจากปาก! เป๊ก เศรณี ยืนยันสถานะ แอนโทเนีย หลังถูกจับตาซุ่มสานสัมพันธ์รัก บันเทิง

ฟังจากปาก! เป๊ก เศรณี ยืนยันสถานะ แอนโทเนีย หลังถูกจับตาซุ่มสานสัมพันธ์รัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าจอมคือตำแหน่งอะไร ข่าว

บันทึกราชสำนักสยาม ความหมาย “เจ้าจอม” หนึ่งในลำดับชั้นพระภรรยาเจ้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โพสต์แรก! ปั่น พจศกร สารภาพผิด &#039;ทรยศ&#039; กระติ๊บ ทำรัก 15 ปีพังทลาย ลั่น กูมันเหี้Xจริงๆ บันเทิง

โพสต์แรก! ปั่น พจศกร สารภาพผิด ‘ทรยศ’ กระติ๊บ ทำรัก 15 ปีพังทลาย ลั่น กูมันเหี้Xจริงๆ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

เศร้า! หนุ่มลูกจ้างขยันเก็บเงินหวังแต่งมี.ค. ขับเก๋งชนเสาไฟฟ้า ไฟคลอกดับต่อหน้ากู้ภัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

ห้ามพลาด! เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 1/2/69 คัดมาให้แล้ว 3 ตัวตรง ย้ำวิ่ง 6 มาแน่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หามตัว นักร้องดัง ส่งรพ.ด่วน หลังปวดท้องรุนแรง แพทย์พบภาวะแทรกซ้อนจากแผลผ่ามะเร็ง บันเทิง

หามตัว นักร้องดัง ส่งรพ.ด่วน หลังปวดท้องรุนแรง แพทย์พบภาวะแทรกซ้อนจากแผลผ่ามะเร็ง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

ประกาศราชกิจจาฯ ให้เด็กต่างด้าว-ไม่มีทะเบียนราษฎร์-ไม่มีสัญชาติไทย เข้าเรียนได้ทุกระดับ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เต้” เสนอนโยบายกระตุ้นการมีบุตร เพิ่มขนาดอวัยวะเพศชาย ส่งเสริมความมั่นใจ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ตารางทักษามหารานี งวด 1 ก.พ. 69 เลขเด็ด

เปิดตารางทักษามหารานี งวด 1/2/69 แถมเลขหางประทัด ให้โชคเน้น ๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 31 1 69 ดูดวง

เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อ! 3 ราศี ระวังเฟรนด์โซนจะกลายเป็นแฟนโซน ความสัมพันธ์เปลี่ยนไป

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด Ai งวด 1 ก.พ. 69 เจาะสถิติหวยย้อนหลัง จัดระเบียบความคิด

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัยเที่ยวญี่ปุ่น คนไทยฝากกระเป๋าตู้ล็อกเกอร์สถานี กลับมาหาย ช็อกซ้ำ จนท.ปัดไม่มีวงจรปิด ข่าว

เตือนภัยเที่ยวญี่ปุ่น คนไทยฝากกระเป๋า กลับมาหาย ช็อกซ้ำ จนท.ปัดไม่มีวงจรปิด

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่สรวง 1 ก.พ. 69 ตาดีเห็นเลขเด่น ระวังเลขกลับหัว

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้น? จ้าวลู่ซือ ผันตัวเป็นแม่ค้าตลาดนัด หลังแตกหักต้นสังกัดเก่า ไม่ง้อวิถีซุปตาร์ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? จ้าวลู่ซือ ผันตัวเป็นแม่ค้าตลาดนัด หลังแตกหักต้นสังกัดเก่า ไม่ง้อวิถีซุปตาร์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถหรูชนรถบัสโรงเรียนทำให้เด็กนักเรียนกระเด็นออกจากที่นั่ง ข่าวต่างประเทศ

ย้อนคลิประทึก รถหรูซิ่ง ชนบัสโรงเรียนคว่ำ นร.กระเด็น บาดเจ็บระนาว (ต่างประเทศ)

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับ แห่ส่งกำลังใจ &quot;เยริ&quot; Red Velvet คอเคล็ดขณะเล่นพิลาทิส ต้องใส่เฝือก ข่าวต่างประเทศ

แฟนคลับช็อก! “เยริ” Red Velvet คอเคล็ดขณะเล่นพิลาทิส ต้องใส่เฝือก ทำกายภาพ

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปอุทาหรณ์ รถเก๋งเร่งเครื่องแซงรถบรรทุก สุดท้ายไม่พ้น ถูกชนดันไกลหลายเมตร

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 30 ม.ค. 69 หวยลาว

หวยลาววันนี้ 30 ม.ค. 69 จับตาเลขเด็ดวันศุกร์สิ้นเดือน ย้อนสถิติงวดที่แล้ว

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทะเบียนรถ-เลขเครื่องบิน เคลื่อนร่าง 2 นักบิน AT-6TH หลังประสบอุบัติเหตุตกระหว่างฝึก เลขเด็ด

ทะเบียนรถ-เลขเครื่องบิน เคลื่อนร่าง 2 นักบิน AT-6TH หลังประสบอุบัติเหตุตกระหว่างฝึก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
จดด่วน! หวยเฮียนัน ปล่อยสูตรเด็ดลุ้นเงินล้าน งวด 1/2/69 บน-ล่างตัวเดียวจบ เลขเด็ด

จดด่วน! หวยเฮียนัน ปล่อยสูตรเด็ดลุ้นเงินล้าน งวด 1/2/69 บน-ล่างตัวเดียวจบ

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 31 ม.ค. 2569 11:26 น.| อัปเดต: 31 ม.ค. 2569 11:28 น.
57
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่องด่วน! เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร งวด 1 ก.พ. 69 ลอยชัดก่อนหวยออกพรุ่งนี้

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569

ลีดส์ พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 31 ม.ค. 69

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
แสวงบุญมีเบิกเงิน 250 ล้าน 6 รายใหญ่

รู้ตัวคนเบิกเแล้ว “แสวง” แจงเงินสด 250 ล้าน อาจเป็นธุกิจ โยงการเมืองจริงสืบไม่ยากจันทร์นี้รู้!

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
เลขเด็ดแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69

10 เลขขายดี หวยแม่จำเนียร งวด 1 ก.พ. 69 เลขดังทั่วไทย กระแสเลือกตั้งมาแรง

เผยแพร่: 31 มกราคม 2569
Back to top button