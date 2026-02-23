สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ พบใช้ทัวร์เถื่อน
กู้ภัยรัสเซีย เผย รถทัวร์จีน วิ่งทับ รอยแยกน้ำแข็งกว้าง 3 เมตรจนจมมิดคันใต้น้ำลึก 18 เมตร อัยการเร่งสืบสวนคดีอาญาหลังพบผู้ประกอบการไม่ได้ลงทะเบียน
เกิดอุบัติเหตุสลดในพื้นที่ไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย เมื่อรถบัสท่องเที่ยวพุ่งตกลงไปใต้น้ำแข็งของทะเลสาบไบคาลเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของรัสเซีย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด 8 ราย ผู้เสียชีวิตประกอบด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีน 7 ราย และคนขับรถอีก 1 ราย มีนักท่องเที่ยวเพียงรายเดียวที่สามารถหนีออกจากรถได้ทันก่อนที่รถจะจมลงไปใต้น้ำ
พบปมทัวร์เถื่อนและการสอบสวนโยงสาเหตุอุบัติเหตุสลด
กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียระบุสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุครั้งนี้ว่า รถบัสคันดังกล่าวพุ่งตกลงไปในรอยแยกของน้ำแข็ง (ice fissure) ที่มีความกว้างถึง 3 เมตร
รอยแยกนี้ทำให้น้ำแข็งไม่สามารถรับน้ำหนักรถได้จนรถจมลงไปอยู่ใต้น้ำที่ความลึก 18 เมตร กู้ภัยต้องใช้กล้องใต้น้ำตรวจสอบก่อนจะส่งนักประดาน้ำลงไปกู้ร่างผู้เสียชีวิต
สำนักงานการท่องเที่ยวอีร์คุตสค์รายงานข้อมูลสำคัญว่า ทริปท่องเที่ยวครั้งนี้ดำเนินงานโดยผู้ประกอบการที่ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ขณะนี้สำนักงานอัยการภูมิภาคเปิดการสอบสวนคดีอาญาเพื่อหาข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว ด้านนายเซียร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ส่งจดหมายแสดงความเสียใจไปยังทางการจีน พร้อมให้คำมั่นว่าจะสืบสวนเรื่องนี้อย่างเต็มที่
