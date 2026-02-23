ข่าวต่างประเทศ

สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ พบใช้ทัวร์เถื่อน

เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 11:30 น.
สรุปเหตุสลด รถบัสทัวร์จีน ดิ่ง ทะเลสาบไบคาล ดับ 8 ศพ
ภาพประกอบข่าว

กู้ภัยรัสเซีย เผย รถทัวร์จีน วิ่งทับ รอยแยกน้ำแข็งกว้าง 3 เมตรจนจมมิดคันใต้น้ำลึก 18 เมตร อัยการเร่งสืบสวนคดีอาญาหลังพบผู้ประกอบการไม่ได้ลงทะเบียน

เกิดอุบัติเหตุสลดในพื้นที่ไซบีเรีย ประเทศรัสเซีย เมื่อรถบัสท่องเที่ยวพุ่งตกลงไปใต้น้ำแข็งของทะเลสาบไบคาลเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุดในโลกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของรัสเซีย เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด 8 ราย ผู้เสียชีวิตประกอบด้วยนักท่องเที่ยวชาวจีน 7 ราย และคนขับรถอีก 1 ราย มีนักท่องเที่ยวเพียงรายเดียวที่สามารถหนีออกจากรถได้ทันก่อนที่รถจะจมลงไปใต้น้ำ

พบปมทัวร์เถื่อนและการสอบสวนโยงสาเหตุอุบัติเหตุสลด

กระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของรัสเซียระบุสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุครั้งนี้ว่า รถบัสคันดังกล่าวพุ่งตกลงไปในรอยแยกของน้ำแข็ง (ice fissure) ที่มีความกว้างถึง 3 เมตร

รอยแยกนี้ทำให้น้ำแข็งไม่สามารถรับน้ำหนักรถได้จนรถจมลงไปอยู่ใต้น้ำที่ความลึก 18 เมตร กู้ภัยต้องใช้กล้องใต้น้ำตรวจสอบก่อนจะส่งนักประดาน้ำลงไปกู้ร่างผู้เสียชีวิต

สำนักงานการท่องเที่ยวอีร์คุตสค์รายงานข้อมูลสำคัญว่า ทริปท่องเที่ยวครั้งนี้ดำเนินงานโดยผู้ประกอบการที่ไม่ได้ลงทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ขณะนี้สำนักงานอัยการภูมิภาคเปิดการสอบสวนคดีอาญาเพื่อหาข้อเท็จจริงทั้งหมดแล้ว ด้านนายเซียร์เกย์ ลาฟรอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย ส่งจดหมายแสดงความเสียใจไปยังทางการจีน พร้อมให้คำมั่นว่าจะสืบสวนเรื่องนี้อย่างเต็มที่

ข้อมูลจาก : THE STARITS TIMES, AP News

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 11:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

