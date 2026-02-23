ข่าวดาราบันเทิง

เนย วรัฐฐา ไม่ติด สามีเที่ยวอาบอบนวด เข้าใจเรื่องเซ็กส์ผู้ชาย ไม่ใช่การนอกใจ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 23 ก.พ. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 23 ก.พ. 2569 11:35 น.
63
เนย วรัฐฐา เปิดใจสามีเที่ยวอาบอบนวดได้

เนย วรัฐฐา เปิดสาเหตุอนุญาตสามีไปอาบอบนวด ทั้งที่ตัวเองเลี้ยงลูกอยู่บ้าน ดีกว่าไปกินเหล้า มองความต้องการเซ็กส์ไม่เท่ากัน ไม่ใช่การนอกใจ ฝั่ง แจม ชรัฐฐา เห็นต่าง หวั่นความสะอาด ตั้งคำถามถึงข้อบกพร่องในชีวิตคู่

กลายเป็นประเด็นที่หลายคนถกเถียงกันในโลกโซเชียล กรณีสองพี่น้องฝาแฝด เนย วรัฐฐา และ แจม ชรัฐฐา ออกมาแลกเปลี่ยนมุมมองสุดเอ็กซ์คลูซีฟในหัวข้อ “แฟนขอไปเที่ยวอาบอบนวด” ทั้งสองอัดรายการในขณะที่ เนย วรัฐฐา ภรรยาของ ฤทธิ์ กาไชย กำลังตั้งครรภ์ เตรียมตัวเป็นคุณแม่ลูกหนึ่ง งานนี้ต้องมาฟังกันว่าเธอมีความเห็นเรื่องนี้อย่างไร

หากแฟนขอไปเที่ยวอาบอบนวดจะโอเคหรือไม่ ฝั่งสาวเนยตอบกลับทันควันว่า “ได้นะ เพราะบางทีเราก็ขี้เกียจเนอะ พูดง่าย ๆ พูดตร ๆ เรื่องความต้องการทางเซ็กส์ของผู้หญิงกับผู้ชาย บางทีมันอาจจะไม่เท่ากัน การที่ผู้ชายเขาพูดกับเราตรง ๆ เขายอมรับกับเราตรง ๆ ว่าเราขอไปเที่ยวอาบอบนวดได้ไหม มันก็โอเคนะ ไม่ได้มีการผูกมัดทางกาย เขาไม่ได้นอกใจ ไม่ได้มีคนอื่น แค่ไปใช้บริการ ไปผ่อนคลาย เหมือนไปสปามันเป็นเรื่องของผู้ชาย

สำหรับเราไม่รู้สึกอะไรเลยนะ โอเคด้วยซ้ำที่ไปเลย ไม่ต้องยุ่งกับเรา แล้วก็เคลียร์กันไปเลยว่าเธอไปเที่ยวอาบอบนวด แต่ถ้าจะมามุบมิ้บ หรือมีคนอื่น เราไม่โอเค การเที่ยวอาบอบนวดสำหรับเราคือชิลล์ ไม่มีอารมณ์หรือความรู้สึกเข้ามาเกี่ยว”

จากนั้น แจม ชรัฐฐา สอบถามต่อว่า อีกฝ่ายต้องมาขออนุญาตไหม ฝั่งคุณแม่ลูกหนึ่งตอบกลับว่า “ไม่ต้องมาขอ แค่บอกเฉย ๆ ก็ได้ จะไปไหนก็ไป จะได้รู้ว่าอยู่ไหนทำอะไร ไม่ต้องขอเพราะว่าฉันไม่ใช่แม่เธอ อยากไปไหนก็ไป เราเคยพูดเรื่องนี้ด้วยซ้ำ”

ต่อมา แจมถามเพิ่มเติมว่า ถ้าเธอเลี้ยงลูกอยู่บ้าน แล้วแฟนโทรมาขอว่าไปอาบอบนวดได้หรือไม่ สาวเนยตอบกลับว่า “ก็ไปได้ ดีกว่าขอไปกินเหล้าอีก”

เนย วรัฐฐา เข้าใจ แฟนเที่ยวอาบอบนวด
ภาพจาก TikTok : jamponybahh

อย่างไรก็ดี สาวแจมให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่า “ถ้าเป็นแจม เขาขอไปอาบอบนวด อาจจะต้องถามว่าทำไมถึงอยากไป เราไม่ดีตรงไหน ทำหน้าที่ไม่ดีเหรอ ไม่ใช่อะไรนะ ความสะอาดมันได้เหรอ”

ฝั่งเนยอธิบายว่า “ได้ดิ เขาเป็นถึงศูนย์บริการขนาดนั้น เขาน่าจะต้องมีมาตรการที่ถูกต้อง”

ขณะที่แจมเสริมว่า “มันจะมีเชื้อโรคไหม อีกอย่างคือเราจะตั้งคำถามกับตัวเองว่าที่ผ่านมาเรามีจุดบกพร่องอะไรในคู่ของเรารึเปล่า หรือเธออยากให้ฉันทำอะไรก็บอกสิ เดี๋ยวทำให้” โดยเนย ตอบกลับว่า “มันก็เหมือนเปลี่ยนข้าว วันนี้อยากกินสปาเกตตี้ วันนี้อยากกินกะเพรา”

จากนั้นแจมตกใจและสวนกลับว่า “ว้าย ไม่ เรากินกะเพราไข่ดาวตลอดไปจนตายได้เลยพูดจริง ๆ ไม่รู้นะ ถ้าสมมติวันหนึ่งเขามาคุยกับเรา เราอาจจะต้องคุยกับเขาก่อน ถ้าคำตอบที่เขาให้เรามามันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะทำได้จริง ๆ ก็คงจะให้ แต่บอกว่า โอเค ไปเหอะ แต่ว่าร้องไห้ เราอาจจะโทรไปเล่าให้เนยฟังแล้วก็ร้องไห้ แต่บอกแฟนว่าไม่เป็นไร เธอไปเหอะ อันนี้คือมุมแจม”

เนย วรัฐฐา และ สามี
ภาพจาก Instagram : warutthaim
เนย วรัฐฐา กำลังตั้งครรภ์
ภาพจาก Instagram : warutthaim
เนย วรัฐฐา ท้อง
ภาพจาก Instagram : warutthaim
เนย วรัฐฐา
ภาพจาก Instagram : warutthaim
@jamponybahhถ้าแฟนขอไปได้มั้ยอะ? ทุกคนคิดว่าไง เม้นมาคุยกัน~♬ original sound – Jam_Ponybah🦄

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

