ช็อก! เจอถ่านอัลคาไลน์ ใน ทาร์ตไข่เจ้าดัง หวิดบึ้มคาบ้าน แบรนด์เร่งตรวจสอบ ยอมรับหลุด QC

ลูกค้าช็อก! เจอ ถ่านไฟฉาย ยัดไส้ ทาร์ตไข่แบรนด์ไก่ทอดเจ้าดัง หวิดระเบิดคาบ้าน KFC ร่อนจดหมายขอโทษ ยอมรับผิดพลาด เร่งตรวจสอบทุกสาขาทั่วประเทศ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา สื่อจีนมีรายงานว่า พบ ผู้ใช้งานบน Threads รายหนึ่งออกมาโพสต์ภาพและข้อความบอกเล่าเรื่องราวสุดช็อกที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเอง เจ้าตัวเล่าว่า ซื้อทาร์ตไข่รสออริจินัลจาก KFC สาขาหนานจื่อ ประเทศไต้หวัน แต่กลับพบว่ามี ถ่านอัลคาไลน์ หรือ ถ่านไฟฉาย ยัดอยู่ข้างใน เจ้าของโพสต์เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า
“ตอนซื้อมาทาร์ตไข่มันเย็นชืดแล้ว คนที่บ้านแนะนำให้นำเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟจะได้อร่อยขึ้น แต่ด้วยความขี้เกียจเขาก็เลยตัดสินใจกินทั้งแบบนั้นเลย ทว่าขณะที่เขาทำการพลิกดูที่ก้นทาร์ต กลับเห็นเป็นเงาสีดำ ๆ อยู่ภายในเนื้อทาร์ตช่วงตรงกลาง เขายอมรับว่าตอนแรกเข้าใจว่าเป็น โมจิน้ำตาลทรายแดง แต่พอบิตัวทาร์ตออกมากลับพบว่ามันคือ “ถ่านไฟฉาย” ที่ถูกยัดมาทั้งก้อน เขาถึงกลับอุทานขึ้นมาด้วยความโมโหและตกใจว่า ‘ถ้าเมื่อกี้ขยันเดินเอาไปเวฟ ป่านนี้มันคงระเบิดไปแล้ว เผลอ ๆ บ้านไหม้ไปด้วย คิดแล้วยังสยองไม่หาย’”
หลังจากโพสต์เล่าเหตุการณ์ที่ประสบพบเจอมากับตัว ไม่นานนักโพสต์นี้ก็กลายเป็นกระแสที่มียอดแชร์และคอมเมนต์จำนวนมาก ทันทีที่โพสต์ ทาร์ตไข่สอดไส้ถ่านไฟฉาย เป็นไวรัลขึ้นมา ได้มีชาวเน็ตรายหนึ่งอ้างว่าเป็นอดีตพนักงานร้าน KFC เข้ามาคอมเมนต์จับสังเกตว่า
“ในกระบวนการผลิต พนักงานจะทำหน้าที่แค่เทไข่ลงในแป้งทาร์ตแช่แข็งสำเร็จรูป แล้วนำไปเข้าเตาอบที่มีความร้อนสูงถึง 200 องศาเซลเซียส นาน 15 นาที จึงเป็นไปได้ยากที่ถ่านจะยังมีสภาพสมบูรณ์และไม่มีรอยไหม้หรือระเบิด”
จากคำถามของอดีตพนักงานร้าน KFC ทำให้ชาวเน็ตบางส่วนเริ่มมองว่า หรือนี่จะเป็นการจัดฉากของเจ้าของโพสต์กันแน่ ในขณะที่ชาวเน็ตอีกกลุ่มหนึ่งกลับโต้กลับทันทีว่า “ใครจะโง่เอาถ่านมายัดใส่ขนมเพื่อสร้างเรื่องปลอมให้ตัวเองโดนฟ้อง?”
ล่าสุดร้านไก่ทอดเจ้าดัง อย่าง KFC สาขา ไต้หวัน ไม่นิ่งนอนใจต่อโพสต์ดราม่าที่เกิดขึ้น จึงได้ร่อนจดหมายแถลงแสดงความเสียใจต่อเจ้าของโพสต์ ที่ต้องพบกับอุปสรรคในการกินทาร์ตไข่ของแบรนด์ KFC ไต้หวัน
“ยอมรับว่า อาจเกิดความผิดพลาดขึ้นในขั้นตอนการทำงานของสาขาที่เจ้าของโพสต์ซื้อมาจริง ๆ ทำให้มีสิ่งแปลกปลอมตกลงไปในขนม ทางบริษัทพยายามติดต่อลูกค้าผู้เสียหาย เพื่อเยียวยา และได้มีการสั่งให้ตรวจสอบมาตรฐานการผลิตของทุกสาขาทั่วประเทศทันที ทั้งนี้ขออภัยที่ทำให้ผู้บริโภคต้องกัววลใจ จากนี้จะเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยด้านอาหารให้มากขึ้นอีกระดับ”
