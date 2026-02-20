ด่วน! ลดโทษ “แอม ไซยาไนด์” จากประหารชีวิต เหลือจำคุกตลอดชีวิต คดีสารวัตรปู
ศาลอาญา พิพากษาประหารชีวิต แอม ไซยาไนด์ ก่อนลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต จากกรณีวางยาสารวัตรปู เมื่อปี 2566 ชี้ให้การเป็นประโยชน์
ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอาญา อ่านคำพิพากษาคดีดังอย่าง แอม ไซยาไนด์ หรือ สรารัตน์ รังสิวุฒาภรณ์ ก่อเหตุวางสารพิษไซยาไนด์ให้ สารวัตรปู หรือ พ.ต.ต.หญิง นิภา แสนจันทร์ ดื่มและเสียชีวิต เมื่อปี 2566
โดยก่อนหน้านี้ อัยการโจทก์ยื่นฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 66 เวลากลางวัน จำเลยได้วางแผนตระเตรียมการ โดยได้ใส่สารพิษไซยาไนด์ ปลอมปนในอาหาร ยาหรือเครื่องดื่มให้ พ.ต.ต.หญิงนิภา แสนจันทร์ หรือ สารวัตรปู ดื่ม รับประทาน หรือเสพสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีใดไม่ปรากฏชัดในปริมาณมากพอ เป็นเหตุให้ พ.ต.ต.หญิงนิภา ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เพื่อเอาผลประโยชน์ของจำเลย ที่จำเลยได้กระทำผิดฐานฉ้อโกงไว้ต่อผู้ตาย ทั้งนี้เพื่อปกปิดความผิดของจำเลยเอง เหตุเกิดที่ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม
ล่าสุด ศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิต แอม ไซยาไนด์ แต่คำให้การเป็นประโยชน์ ก่อนจะลดโทษเหลือคุกตลอดชีวิต ในคดีดังกล่าว โดยศาลชี้ว่าเจตนาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน
ก่อนหน้านี้ ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอม ไซยาไนด์ ในคดี น.ส.ศิริพร หรือ ก้อย ในความผิดฐาน ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฯ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! สั่งประหารชีวิต แอม ไซยาไนด์ วางยาฆ่าชิงทรัพย์เพื่อน
- ทำไม? อดีตสามี แอมไซยาไนด์ ไม่ถูกประหาร ทั้งที่ร่วมปกปิดหลักฐาน
- เผยรายชื่อ 14 สำนวน คดีแอมไซยาไนด์ อัยการสั่งฟ้องเพิ่ม มั่นใจเอาผิดได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: