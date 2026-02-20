ข่าว

ด่วน! ลดโทษ “แอม ไซยาไนด์” จากประหารชีวิต เหลือจำคุกตลอดชีวิต คดีสารวัตรปู

เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 11:14 น.
ศาลอาญา พิพากษาประหารชีวิต แอม ไซยาไนด์ ก่อนลดโทษเหลือจำคุกตลอดชีวิต จากกรณีวางยาสารวัตรปู เมื่อปี 2566 ชี้ให้การเป็นประโยชน์

ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลอาญา อ่านคำพิพากษาคดีดังอย่าง แอม ไซยาไนด์ หรือ สรารัตน์ รังสิวุฒาภรณ์ ก่อเหตุวางสารพิษไซยาไนด์ให้ สารวัตรปู หรือ พ.ต.ต.หญิง นิภา แสนจันทร์ ดื่มและเสียชีวิต เมื่อปี 2566

โดยก่อนหน้านี้ อัยการโจทก์ยื่นฟ้องว่า เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 66 เวลากลางวัน จำเลยได้วางแผนตระเตรียมการ โดยได้ใส่สารพิษไซยาไนด์ ปลอมปนในอาหาร ยาหรือเครื่องดื่มให้ พ.ต.ต.หญิงนิภา แสนจันทร์ หรือ สารวัตรปู ดื่ม รับประทาน หรือเสพสารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีใดไม่ปรากฏชัดในปริมาณมากพอ เป็นเหตุให้ พ.ต.ต.หญิงนิภา ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาฆ่าโดยไตร่ตรองไว้ก่อน เพื่อเอาผลประโยชน์ของจำเลย ที่จำเลยได้กระทำผิดฐานฉ้อโกงไว้ต่อผู้ตาย ทั้งนี้เพื่อปกปิดความผิดของจำเลยเอง เหตุเกิดที่ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม

ล่าสุด ศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิต แอม ไซยาไนด์ แต่คำให้การเป็นประโยชน์ ก่อนจะลดโทษเหลือคุกตลอดชีวิต ในคดีดังกล่าว โดยศาลชี้ว่าเจตนาฆ่าโดยไตรตรองไว้ก่อน

ก่อนหน้านี้ ศาลอาญาพิพากษาประหารชีวิตแอม ไซยาไนด์ ในคดี น.ส.ศิริพร หรือ ก้อย ในความผิดฐาน ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนฯ

