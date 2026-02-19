เด็กเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ชาวเน็ตแซวสนั่น สภาพห้องเรียนสวนทางสุดๆ
ครูทำคอนเทนต์ เด็กเขมร โชว์มือถือสุดหรูยกห้อง ด้านชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวสนั่น สภาพห้องเรียนยังทรุดโทรม ไล่ไปซื้อโต๊ะ-ชุดนักเรียนใหม่ค่อยมาอวด
เพจเฟซบุ๊ก Army Military Force โพสต์คลิปวิดีโอเด็กนักเรียนกัมพูชา กำลังถืออุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายโทรศัพท์มือถือยี่ห้อดัง พร้อมระบุข้อความว่า “ครูเขมรถ่ายคอนเทนต์ กัมพูชาเป็นประเทศที่รํ่ารวยอันดับต้นๆ ของโลก แม้แต่เด็กนักเรียนเขมรชั้นประถม ยังพก iPhone 17 Pro Max กันทุกคน ช่างกล้าโกหก สมแล้วเป็นประเทศสแกมเมอร์ ดูก็รู้ iPhone ของเล่นผลิตในจีน 5555555”
หลังคลิปวิดีโอดังกล่าวเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น โดยส่วนหนึ่งระบุว่า ถ้าร่ำรวยจริงควรให้ผู้ปกครองช่วยกันบริจาคเงินสร้างห้องเรียนใหม่ หรือซื้อโต๊ะเรียนและชุดนักเรียนใหม่ให้เด็กก่อนเพื่อให้ดูเนียนตามากขึ้น
นอกจากนี้ยังมีความคิดเห็นระบุว่า “เคครับ..ดูไม่ออกเลย..เด็กยังเขินอ่ะ” , “รวยขนาดนี้อย่าลืมบอกผู้ปกครองช่วยกันบริจาคสร้างห้องเรียนกันใหม่ด้วยนะครับ” , “สุดยอด เรียนที่เขมรนะจ๊ะ ไม่ต้องร้องอยากมาเรียนที่ไทยนะ” , “แต่สภาพห้องเรียน 55555”
