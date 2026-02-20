โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร พันตรีหญิง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา
โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร พันตรีหญิง สุปรียา เย็นฉ่ำ สังกัดกองทัพบก เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พันตรีหญิง สุปรียา เย็นฉ่ำ ทหารหญิงพ้นราชการ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และ เหรียญจักรมาลา ที่ได้รับพระราชทานตามข้อ 6 และข้อ 7 (8) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548
ทั้งนี้ พันตรีหญิง สุปรียา เย็นฉ่ำ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว
ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี
