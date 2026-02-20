ข่าว

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร พันตรีหญิง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 09:20 น.
118

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร พันตรีหญิง สุปรียา เย็นฉ่ำ สังกัดกองทัพบก เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหาร และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด พันตรีหญิง สุปรียา เย็นฉ่ำ ทหารหญิงพ้นราชการ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568 เนื่องจากต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติ ยศทหาร พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดํารงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และ เหรียญจักรมาลา ที่ได้รับพระราชทานตามข้อ 6 และข้อ 7 (8) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548

ทั้งนี้ พันตรีหญิง สุปรียา เย็นฉ่ำ เป็นผู้ถูกถอนชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้า พันตรีหญิง สุปรียา เย็นฉ่ำ ทหารหญิงพ้นราชการ สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร
ภาพจาก : ratchakitcha

ข้อมูลจาก : ratchakitcha

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” ไม่ได้เลื่อนไฟล์ทเที่ยว กำหนดเดิมบินคืนนี้ หลังลือเรื่องร่วมรัฐบาล

3 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 จับตาประกาศสมาคมค้าทองคำ เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 สวิงหนัก 6 รอบก่อนเที่ยง ลุ้นแตะแนวต้านสำคัญ

9 นาที ที่แล้ว
ประวัติ alysa liu นักสเกตวัย 20 ปี ข่าวต่างประเทศ

รู้จัก Alysa Liu นักสเกตวัย 20 คว้าเหรียญทองโอลิมปิกให้สหรัฐฯ ในรอบ 24 ปี

16 นาที ที่แล้ว
การเคหะฯ ปล่อยห้องเช่า หนองบัวลำภู เริ่มต้น 1,700 บาท ช่วยคนรายได้น้อย เศรษฐกิจ

การเคหะฯ ปล่อยห้องเช่า หนองบัวลำภู เริ่มต้น 1,700 บาท ช่วยคนรายได้น้อย

16 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ลดโทษ “แอม ไซยาไนด์” จากประหารชีวิต เหลือจำคุกตลอดชีวิต คดีสารวัตรปู

20 นาที ที่แล้ว
แจ็ค แฟนฉัน โหมงานหนักจนต้องแอดมิทรพ.ด่วน แฟนๆ แห่ส่งกำลังใจ บันเทิง

ส่งกำลังใจ แจ็ค แฟนฉัน ล้มป่วยกะทันหัน ต้องแอดมิทรพ. แฟน ๆ แห่เป็นห่วง

21 นาที ที่แล้ว
พม. ชี้แจง สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ เปรียบเหมือนทำบุญ ไม่ใช่การออมเงิน-ประกันชีวิต ข่าว

พม. ชี้แจง สมาคมฌาปนกิจฯ เหมือนการทำบุญ ไม่ใช่การออมเงิน-ประกันชีวิต

27 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วิโรจน์” เล่านิทานสอนใจ โชคดีที่ถูกหักหลัง เพื่อนโทรมาปรับทุกข์กลางดึก

34 นาที ที่แล้ว
อีริก เดน นักแสดง Grey’s Anatomy เสียชีวิต บันเทิง

ข่าวเศร้า อีริก เดน นักแสดง Grey’s Anatomy เสียชีวิตในวัย 53 ปี

37 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เปิ้ล ลูกสาว เด๋อ ดอกสะเดา แจงไทม์ไลน์ สาเหตุดึง ขวัญ มาช่วยดูแลพ่อ ยันไม่หวังสมบัติ-ทำร้ายครอบครัวพ่อ

42 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศรีสุวรรณ” บุก กกต. ยื่นยุบพรรคประชาชน ส่งคนร้ายคดีข่มขืนลงสมัครเลือกตั้ง

55 นาที ที่แล้ว
วอชด็อก ไทยแลนด์ สัญญาล่าตัวคนร้ายเผาเจ้ามอลลี่ ข่าว

วอชด็อก ล่าตัวคนเหี้ยมจุดไฟเผา เจ้ามอลลี่ เสียชีวิต ลั่น ความตายต้องไม่สูญเปล่า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

หวยสัญจร สุราษฎร์ธานี 1 มี.ค. 69 กองสลากเตรียมออกรางวัลให้ชมฟรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบหญิงเกาหลี ต้องสงสัยฆ่าผู้ชาย 2 คน ใช้ ChatGPT ช่วยวางแผนฆาตกรรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;บอสเหิงฟาง&quot; ขู่ชำระแค้น &quot;กัน จอมพลัง&quot; อ้างฮุบที่ดิน ตั้งโต๊ะหมูกระทะหน้าโรงแรม ข่าวต่างประเทศ

“บอสเหิงฟาง” ขู่ชำระแค้น “กัน จอมพลัง” อ้างฮุบที่ดิน ตั้งโต๊ะหมูกระทะหน้าโรงแรม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

TWA แถลงเป็นกลางทางการเมือง เคลียร์ปมสเปกเตอร์ซี ยันไม่มีค่ายล้างสมองเยาวชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อบจ.ลำพูน แจงงบทำปฏิทิน 2569 ใช้งบฉบับละ 13.95 บาท ข่าว

อบจ.ลำพูน กางงบปฏิทิน 1.25 ล้าน ต้นทุนฉบับละ 13 บาท ยันโปร่งใส คุ้มค่าภาษึ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปไทม์ไลน์คดี “มอลลี่” สุนัขไซบีเรียนถูกจุดไฟเผา เสียชีวิตแล้วเช้านี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลตัดสิน ชายออสเตรียมีความผิด ปล่อยแฟนสาวเสียชีวิตใกล้ยอดภูเขา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์ 2569 คือวันอะไร วิธีไหว้และจัดของให้ถูกต้อง เพื่อรับพรมงคลร่ำรวยตลอดปี ไลฟ์สไตล์

วันไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์ 2569 คือวันอะไร วิธีไหว้และจัดของให้ถูกต้อง เพื่อรับพรมงคลร่ำรวยตลอดปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟป่าลามไหม้ บ้านพักทหารเขมร หลังลูกน้องจุดไฟป่วนไทย ลมตีกลับวอดทั้งหลัง ข่าว

ไฟป่าลามไหม้ บ้านพักทหารเขมร หลังลูกน้องจุดไฟป่วนไทย ลมตีกลับวอดทั้งหลัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร พันตรีหญิง เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

Netflix โพสต์ภาพ “ไททัน” ร่วมแซวโปสเตอร์ “ลิซ่า” อันใหม่ ททท.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า “เจ้ามอลลี่” กลับดาวหมาแล้ว ตำรวจเร่งล่าตัวคนเหี้ยมจุดไฟเผา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ศาลไม่ให้ประกันตัว “ไอ้แอล” ชายคลั่งขู่ยิงนักเรียน หวั่นก่อเหตุอันตรายซ้ำ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 ก.พ. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 20 ก.พ. 2569 09:20 น.
118
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“ธรรมนัส” ไม่ได้เลื่อนไฟล์ทเที่ยว กำหนดเดิมบินคืนนี้ หลังลือเรื่องร่วมรัฐบาล

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 จับตาประกาศสมาคมค้าทองคำ

ราคาทองวันนี้ 20 ก.พ. 69 สวิงหนัก 6 รอบก่อนเที่ยง ลุ้นแตะแนวต้านสำคัญ

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
ประวัติ alysa liu นักสเกตวัย 20 ปี

รู้จัก Alysa Liu นักสเกตวัย 20 คว้าเหรียญทองโอลิมปิกให้สหรัฐฯ ในรอบ 24 ปี

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
การเคหะฯ ปล่อยห้องเช่า หนองบัวลำภู เริ่มต้น 1,700 บาท ช่วยคนรายได้น้อย

การเคหะฯ ปล่อยห้องเช่า หนองบัวลำภู เริ่มต้น 1,700 บาท ช่วยคนรายได้น้อย

เผยแพร่: 20 กุมภาพันธ์ 2569
Back to top button