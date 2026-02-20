“ไผ่ ลิกค์” โต้กระแสคนบอกไม่หล่อ บอกแฟนสวยทุกคน หลังเปิดตัวกับ “น้องเครป”
ไผ่ ลิกค์ โต้กระแสคนบอกไม่หล่อ บอกแฟนสวยทุกคน หลังเพิ่งเปิดตัวกับ “น้องเครป” แซวปกติคนที่บอกว่าตนไม่หล่อคือคนไม่สวย
ไผ่ ลิกค์ เลขาธิการพรรคกล้าธรรม และว่าที่ สส.กำแพงเพชร ของพรรคกล้าธรรม พูดคุยกับสื่อมวลชนก่อนการแถลงข่าวท่าทีของพรรคในการร่วมรัฐบาล โดยผู้สื่อข่าวได้แซวนายไผ่ ว่าน้องเครปแฟนใหม่สวย หลังทั้งสองเปิดตัวไปเมื่อช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมา
ซึ่งนายไผ่ก็ได้ตอบกลับมาว่า “ผมแฟนสวยทุกคนนะ คนที่ว่าผมไม่หล่อ คือไม่สวยนะ เพราะส่วนใหญ่คนสวยจะชอบผม” ก่อนจะหยอกผู้สื่อข่าวว่า “พี่ชอบผมปะล่ะ” เมื่อสื่อตอบกลับไปว่า “ชอบ” เจ้าตัวก็บอกทันทีว่า “พี่สวย”
ทั้งนี้ในวันเดียวกันนายไผ่ เปิดเผยเกี่ยวกับกระแสข่าวที่ ร.อ. ธรรมนัส อาจจะไม่ได้เก้าอี้รัฐมนตรีเลยนั้น โดยนายไผ่ยืนยันว่า ท่าน (ร.อ.ธรรมนัส) ไม่ยึดติด พร้อมยืนยันว่าวันนี้เราไม่มี ข้อแม้หรือข้อต่อรองอะไรเลย ร.อ. ธรรมนัส ก็ไม่ได้ยึดติด ว่าจะต้องเป็นรัฐมนตรี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดวาร์ป น้องเครป แฟนใหม่ ไผ่ ลิกค์ สวยมาก อวดภาพกุมมือ โชว์แหวนเพชร
- “ไชยชนก” รับคุยกับ “ไผ่ ลิกค์” จริง รอให้หัวหน้าทั้งสองพรรคคุยกัน
- ไผ่ ลิกค์ ยินดีนับคะแนนใหม่ แต่ภาษีประชาชนจ่าย ‘ไอซ์’ ท้าสาบาน ทุจริตขอให้ไม่ตายดี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: