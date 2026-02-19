ประวัติ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมวัย 76 ปี
นายจรัลธาดา กรรณสูต อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากไปอย่างสงบที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมา ญาติเตรียมแจ้งกำหนดการบำเพ็ญกุศลให้ทราบในภายหลัง
วันนี้ สำนักข่าว THE STANDARD รายงานว่า นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ สิริอายุ 76 ปี ครอบครัวจะแจ้งกำหนดการประกอบพิธีทางศาสนาให้ทราบต่อไป
ประวัติ จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเกษตรของไทย
นายจรัลธาดา กรรณสูต อดีตองคมนตรี ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2569 เขามีอายุ 76 ปี เขาเกิดเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2492 ตลอดชีวิตการทำงาน เขาอุทิศตนเพื่อพัฒนาการเกษตรและโครงการพระราชดำริของประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
นายจรัลธาดา เป็นลูกชายของนายปรีดา กรรณสูต อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ แม่ของเขาคือ หม่อมราชวงศ์เติมแสงไข รพีพัฒน์ สายเลือดฝั่งแม่ทำให้เขามีศักดิ์เป็นเหลนในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
จากนั้น เจ้าตัวก็ได้เรียนจบระดับปริญญาตรีจากคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อนที่จะเริ่มต้นชีวิตข้าราชการที่กรมประมง จนสามารถเติบโตในสายงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง เขาเคยทำหน้าที่อธิบดีกรมประมง และก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดคือปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ผลงานการบริหารภาครัฐที่โดดเด่นทำให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มอบรางวัลนิสิตเก่าดีเด่นประเภทบริหารภาครัฐ ประจำปี 2553 ให้แก่เขา
ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายจรัลธาดา กรรณสูต เป็นองคมนตรี นอกจากนี้เขายังรับผิดชอบงานสำคัญอีกหลายตำแหน่ง เขาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ประธานกรรมการบริหารกองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และรองประธานกรรมการมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: