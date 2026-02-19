สาวช็อก! วอนชาวเน็ตช่วยสืบ หลังพบซองปริศนา ซุกกางเกงแฟน ก่อนงัดข้ออ้างสุดอึ้ง
สาวช็อกเจอ “ซองปริศนา” ในกระเป๋ากางเกงแฟนที่พักหลังกลับดึกอ้างงานยุ่ง ชาวเน็ตแห่ซูม ก่อนฝ่ายชายงัดคำแก้ตัวสุดอึ้ง
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตบนเว็บไซต์ Pantip ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลาม เมื่อมีสมาชิกหญิงรายหนึ่งได้ตั้งกระทู้ขอความช่วยเหลือจากชาวโซเชียล โดยตั้งหัวข้อกระทู้ว่า “เจอสิ่งนี้ในกระเป๋ากางเกงแฟน มันซองอะไรคะ?” พร้อมกับแนบภาพเศษซองปริศนาที่ถูกฉีกแล้ว ซึ่งเจ้าตัวบังเอิญค้นเจอในกระเป๋ากางเกงของแฟนหนุ่ม
เจ้าของกระทู้ เล่าว่า “ช่วงนี้แฟนแปลกๆไป เค้าอ้างว่าเครียดเรื่องงาน แล้วก็กลับบ้านดึก เมื่อเช้าเจอสิ่งในในกระเป๋ากางเกงแฟน มันคือซองอะไรคะ ตอนนี้รู้สึกชาไปทั้งตัว” พร้อมกับถามว่า “ใครพอจะรู้จักยี้ห้อหน้าตาซองคล้ายๆ แบบนี้ไหม อยากเอามาเทียบกัน”
หลังจากภาพและข้อความถูกเผยแพร่ออกไป บรรดาชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทิศทางเดียวกันว่าซองดังกล่าวน่าจะเป็นซองถุงยางอนามัย โดยคอมเมนต์ระบุว่า
“จับดูข้างในมีความมันๆ ลื่นๆ มั้ยครับ ถ้ามีก็มีแวว”
“รูปที่ 2 น่าจะชัดแหละ”
“ทำลายหลักฐานไม่หมด ก็เสร็จแบบนี้”
“ตามความคิดเราถ้าถุงยางไม่น่าเก็บซองใส่กระเป๋ากางเกงนะ… นึกถึงสภาพตอนใช้งาน”
“ประเด็นคือใช้เสร็จละทำไมไม่ทิ้งเก็บเข้าเป๋าเกงเพื่อ”
“ปกติแล้ว เวลาคนจะใช้ เค้าฉีกแล้วเอาเศษเก็บเข้ากระเป๋ากางเกงอีกเหรอครับ แปลกดี? นึกว่าจะใส่ถังขยะ”
จากนั้นด้านเจ้าของกระทู้โพสต์ข้อความระบุว่า “ขอบคุณทุกคนมาก ตอนนี้รู้แล้วค่ะ ว่าควรจัดการชีวิตตัวเองยังไง ถึงคุณผู้ชายทุกคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ คุณใจร้ายมากที่แอบไปนอนกับคนอื่นแล้วกลับมานอนกอดเมียที่บ้านได้อย่างสบายใจ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ขออย่าให้ใครต้องมาเจอฝันร้ายแบบนี้เลยนะคะ”
เวลาต่อมา เจ้าของกระทู้ อัปเดตว่า “มาอัปเดต ตอนนี้ถามแล้วนะคะ เค้าบอก ไม่แน่ใจน่าจะเป็นซองช็อกโกแลตที่ลูกค้าเอามาให้จากญี่ปุ่น เดี๋ยวเค้าจะไปหาซองที่ทิ้งกะที่ทำงานมายืนยัน อยากรู้ว่า ถุงยางยี่ห้อนี้ สีนี้ มันมีกลิ่นช็อกโกแลตไหมคะ เพราะตอนนี้ดมดูก็ได้กลิ่นเหมือนช็อกโกแลต”
